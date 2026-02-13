Eurojackpotin potti kohoaa noin 41 miljoonaan euroon

Eurojackpotin illan arvonnan (kierros 7/2026) oikea rivi on 1, 21, 44, 45 ja 46. Tähtinumerot 2 ja 7.



Täysosumia ei löytynyt, joten tiistaina pelin potti kohoaa noin 41 miljoonaan euroon.



Illan arvonnassa löytyi kaksi 5+1 -oikein riviä, jotka on pelattu Saksassa. Riveillä voitti 1 055 924 euroa.



Suomesta löytyi korkeimmillaan 4+1 -oikein tuloksia (45 kappaletta), joilla voitti 448 euroa.



Jokeri-pelin perjantain oikea rivi on 9 7 7 9 2 8 3. Jokeri-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Milli-pelin perjantain oikea rivi on 2, 12, 27, 31, 33 ja 34. Lisänumero 26. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Lomatonnin voittoyhdistelmä on Rooma 69. Lomatonneja voitettiin kahdeksan kappaletta.