Eurojackpotin potti kohoaa noin 41 miljoonaan euroon
13.2.2026 22:28:27 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin perjantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Tiistain arvonnassa Eurojackpotin potti kohoaa noin 41 miljoonaan euroon.
Eurojackpotin illan arvonnan (kierros 7/2026) oikea rivi on 1, 21, 44, 45 ja 46. Tähtinumerot 2 ja 7.
Täysosumia ei löytynyt, joten tiistaina pelin potti kohoaa noin 41 miljoonaan euroon.
Illan arvonnassa löytyi kaksi 5+1 -oikein riviä, jotka on pelattu Saksassa. Riveillä voitti 1 055 924 euroa.
Suomesta löytyi korkeimmillaan 4+1 -oikein tuloksia (45 kappaletta), joilla voitti 448 euroa.
Jokeri-pelin perjantain oikea rivi on 9 7 7 9 2 8 3. Jokeri-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Milli-pelin perjantain oikea rivi on 2, 12, 27, 31, 33 ja 34. Lisänumero 26. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Lomatonnin voittoyhdistelmä on Rooma 69. Lomatonneja voitettiin kahdeksan kappaletta.
