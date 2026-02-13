Veikkaus Oy

Eurojackpotin potti kohoaa noin 41 miljoonaan euroon

13.2.2026 22:28:27 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Eurojackpotin perjantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Tiistain arvonnassa Eurojackpotin potti kohoaa noin 41 miljoonaan euroon.

Eurojackpot-studio Helsingin Pasilassa.
Eurojackpot-studio Helsingin Pasilassa.

Eurojackpotin illan arvonnan (kierros 7/2026) oikea rivi on 1, 21, 44, 45 ja 46.  Tähtinumerot 2 ja 7.

Täysosumia ei löytynyt, joten tiistaina pelin potti kohoaa noin 41 miljoonaan euroon.

Illan arvonnassa löytyi kaksi 5+1 -oikein riviä, jotka on pelattu Saksassa. Riveillä voitti 1 055 924 euroa.

Suomesta löytyi korkeimmillaan 4+1 -oikein tuloksia (45 kappaletta), joilla voitti 448 euroa.

Jokeri-pelin perjantain oikea rivi on 9 7 7 9 2 8 3. Jokeri-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Milli-pelin perjantain oikea rivi on 2, 12, 27, 31, 33 ja 34. Lisänumero 26. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Lomatonnin voittoyhdistelmä on Rooma 69. Lomatonneja voitettiin kahdeksan kappaletta.

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye