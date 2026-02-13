SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Kokoomuksella pitäisi olla selkärankaa puolustaa päätöksiään ilman sumutusyrityksiä
14.2.2026 12:04:27 EET | SDP | Tiedote
Kokoomus on korostanut viestinnässään tällä viikolla keväällä valmisteltavaa tasa-arvolain uudistusta. Tämä on tietoinen keino väistää keskustelua kokoomukselle vaikeasta aiheesta: hallitus heikentää työntekijän asemaa ja samalla lisää raskaussyrjintää.
– Kokoomuksen halu heikentää työntekijöiden asemaa ei tule yllätyksenä kenellekään. Sen sijaan pääministeripuolueen ihon alle on mennyt fakta siitä, että työntekijöiden oikeuksien polkemisen tosiasiallisia vaikutuksia on esimerkiksi raskaussyrjinnän lisääntyminen ja nuorten naisten tilanteen heikentyminen työmarkkinoilla, SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm sanoo.
– Politiikka on vaikea laji, koska ratkottavat asiat ovat monimutkaisia ja päätökset vaikuttavat moniin eri asioihin. Toivoisin kokoomukselta nyt selkärankaa siihen, että he voisivat itsekin myöntää, että he ovat valmiita hyväksymään raskaussyrjinnän lisääntymisen, kunhan saavat työntekijöiden asemaa heikennettyä. Nyt käynnissä oleva sumutus ei mene ihmisiltä läpi, Malm sanoo.
Kokoomuksen Jukka Kopran vastahyökkäys ja väite siitä, että oppositio vastustaa naisten aseman vahvistuksia, koska uudistuksia tekee väärä joukkue, on absurdi.
– Tasa-arvolaista keskustellemme mielellämme, kun se eduskuntaan tulee. Sitä ennen voisimme keskustella itse aiheesta, eli määräaikaisien työsopimusten helpottamisesta ja niiden todellisista vaikutuksista työntekijöiden asemaan ja elämään, Malm sanoo.
Opposition lisäksi hallituksen oman esityksen vaikutusarvioinneissa sanotaan suoraan, että määräaikaisten työsuhteiden kasvu lisää myös syrjintätapausten määrää. Samaa ovat nostaneet esiin useat asiantuntijat.
– Kokoomus ei pysty nyt puhumaan mustaa valkoiseksi. Omien päätöksien takana pitää pystyä seisomaan. Päättäjien pitää pystyä ottamaan vastaan kritiikki oppositiolta ja asiantuntijoilta ja vastaamaan siihen suoraselkäisesti ilman sumutusyrityksiä.
