Vene 26 Båt: Messujen kalastusvene on Finval 515 Evo DC

Helsingin kansainväliset venemessut Vene 26 Båt tuo esille entistä enemmän kalastusvarustettuja veneitä. Tänä vuonna tuomaristo valitsi toista kertaa Messujen kalastusveneen ja se on Finval 515 Evo DC. Yleisöäänestyksen voitti Predacast 430 Striker. Vene 26 Båt -messut järjestetään 6. – 15.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa.
Venemessuilla mukana olevat yritykset ovat voineet ilmoittaa veneensä kisaan. Voittajan valitsi tuomaristo, joka arvioi kisaan osallistuvien veneiden soveltuvuutta kalastukseen. Yleisö pystyi myös äänestää suosikkiaan messujen aikana. Tuomaristo arvioi veneitä seitsemän painoarvoltaan erilaisen ominaisuuden pohjalta. Kolmen parhaiten sijoittuneen veneen voittajan Finval 515 Evo DC sekä toiseksi samalla pistemäärällä sijoittuneiden Alba 440 C:n ja Predacast 430 Strikerin kalastusominaisuudet olivat huippuluokkaa ja kaikki veneet parantavat olennaisesti kalastuskokemusta.
Finval 515 Evo DC oli kisassa tuomariston selvä suosikki. Veneestä saa laadukkaan yleisvaikutelman ja sekä tilankäyttö että harkitut yksityiskohdat ovat kohdillaan. Vene on kompakti kokonaisuus, jonka toimivuutta oli mietitty pykälän pidemmälle. Kiitosta saivat muun muassa taivutetut lasiset tuulilasit, uudistetut pulpetit ja veneen tilaratkaisut.
Yleisöäänestyksen voitti selvästi suomalainen Predacast 430 Striker. Tänä vuonna tuomaristo antoi 10-vuotiaalle Freddie Kippilälle kunniamaininnan omistautumisesta kalastusharrastukselle. Freddie oli varustanut yhdessä isänsä kanssa kalastusveneeksi Terhi 400 CC:n. Tuomaristo haluaa kannustaa näin nuoria kalastuksen pariin.
Venemessuilla on tänä vuonna ennätysmäärä kalastusvarustettuja veneitä, joista seitsemän valittiin kisaan ilmoitusten perusteella. Mukana olivat: Alba 440 C (1a19), Alutroll 405 Trekker (1c38), Finval 515 Evo DC (1a21), Linder Arkip 510 Catch (7a110), Predacast 430 Striker (1e1), Terhi 400 CC (1d9) ja UMS 655 Fishing (1e37).
Vene 26 Båt Messujen kalastusveneen valitsi tuomaristo, joka koostui kalastusmedian sekä kalastusvälinealan merkittävistä toimijoista. Tuomaristossa olivat Kalastajan Kanavan Jyri Kuusisalo, Kalastus-lehden ja kalastuslehti.fi:n päätoimittaja Antti Zetterberg sekä Metsästys ja Kalastus -lehden freelancer-toimittaja Timo Sarkkinen että vene-elektroniikka-asiantuntija Jani Mäkeläinen.
Messujen kalastusvene -kisaan ovat voineet osallistua veneet, jotka ovat enintään kaksi vuotta vanhoja ja joissa on vähintään neljä teknistä tai rakenteellista ratkaisua kalastusta varten. Voittajaa valittaessa tuomaristo otti huomioon, miten hyvin vene vastaa käyttötarkoitustaan ja miksi se on hyvä kalastusvene. Erikseen arvioitiin varustuksen tasoa, veneen layoutia, rakenne- ja tilankäyttöideoita ja näissä erityisesti uusia ratkaisuja, rakenteessa olevan tekniikan esilletuomista, tilojen toimivuutta ja ergonomiaa, hinta-laatuvaikutelmaa sekä uutuusarvoa. Ajo-ominaisuuksia ei tässä kisassa arvioitu.
Helsingin Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Vene 26 Båt Helsingin kansainväliset venemessut 6.–15.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta. Tapahtuma on avoinna vielä la-su 14. – 15.2. klo 10-18.
