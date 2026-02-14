SDP:n Helena Marttila: Kokoomuksen tasa-arvolain uudistus on pinkkipesun Suomen ennätys
14.2.2026 13:36:49 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
”On sekä loukkaavaa että historiaamme halventavaa väittää, että SDP vastustaisi tasa-arvon edistämistä. Demarinaiset juhlistivat viime vuonna 120-vuotista taivaltaan Suomen vanhimpana poliittisena naisjärjestönä, ja tasa-arvo on kirjaimellisesti osa puolueemme DNA:ta. Samaan aikaan oikeistohallitus kokoomuksen johdolla on toimillaan luonut tilanteen, jossa syrjinnän kitkeminen työelämässä on entistäkin akuutimpaa”, muistuttaa kansanedustaja, Demarinaisten puheenjohtaja Helena Marttila.
Ensimmäiseksi hallitus rajoitti lakko-oikeutta ja ja meinasi laittaa lain voimaan alun perin juuri irvokkaasti vapun alla. Sen jälkeen palkkakuoppalaki pysäytti erityisesti naisvaltaisten alojen palkkakehityksen. Veroratkaisuilla on suosittu kaikkein varakkaimpia, siis korostetusti miehiä, samalla kun sosiaaliturvan leikkaukset ovat kasautuneet etenkin yksinhuoltajille, joista valtaosa on naisia.
Joulukuussa kokoomusjohtoinen hallitus heikensi irtisanomissuojaa tavalla, joka osuu erityisen raskaasti naisvaltaisiin aloihin. Hyvinvointialueiden rahoitusleikkaukset ovat vieneet työpaikan tuhansilta naisilta, työttömiksi joutuneista peräti kolme neljästä on naisia. Ja heti kevätkauden aluksi hallitus esitti määräaikaisten työsuhteiden helpottamista, vaikka määräaikaisuuden päättäminen on jo nykyisellään yleisin syy raskaussyrjintään.
”Kokoomukselle on tyypillistä puhua kauniisti ja toimia päinvastoin, mutta tällä hallituskaudella ristiriita on paljastunut poikkeuksellisen räikeänä. Kuvaavaa on, että ainoa työntekijöiden ja erityisesti naisten asemaa aidosti parantava uudistus tulee maan hallituksen sijaan Euroopan unionilta: palkka-avoimuusdirektiivi, jonka Orpon hallitus toteuttaa vain minimitasolla ja rimaa hipoen. On yksinkertaisesti ala-arvoista, ja naisten arviointikykyä syvästi aliarvioivaa, että tämän todellisuuden peittämiseksi kokoomus tarjoaa ystävänpäivälahjaksi pinkkipesun kaikkien aikojen malliesimerkin”, Marttila päättää.
Yhteyshenkilöt
Helena MarttilaKansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Riitta Kaarisalo: Suomi tarvitsee kestävää talouspolitiikkaa, ei lisää velkaa ja katteettomia veronalennuksia14.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Eduskunta käsitteli tällä viikolla hallituksen ensimmäistä lisätalousarviota. Sen luvut ovat musertavat. Uutta velkaa ehdotetaan otettavaksi nyt 13 miljardia kuluvan vuoden aikana samalla, kun verotuloarviota joudutaan pienentämään lähes miljardilla. Samaan aikaan hallitus toteaa, että rahaa on – hyödyttömään yhteisöveron alennukseen. Kansanedustaja Riitta Kaarisalo (sd) pitää tätä vastuuttomana.
SDP:n Piritta Rantanen: Hankintalain uudistus voi heikentää kotimaisen ruoan kysyntää13.2.2026 11:26:42 EET | Tiedote
– Hallitus on jo vaikeuttanut kotimaisen ruoan suosimista julkisissa ruokapalveluissa leikkaamalla hyvinvointialueilta ja kuntien valtionosuuksista. Hankintalain uudistus merkitsee kunnille lisää kustannuksia, kilpailutuksia ja hallinnollista työtä samalla kun Orpon hallitus jättää muutoksen uhkat ja mahdollisuudet nyt hyvin erilaisissa taloustilanteissa olevien kuntien varaan, kritisoi maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Piritta Rantanen (sd.).
SDP:n Ojala-Niemelä vaatii opettajarekisterin perustamista13.2.2026 11:04:29 EET | Tiedote
Suomessa ei ole ajantasaista ja kattavaa tietoa opettajien, rehtorien ja johtajien kelpoisuuksista, määristä tai alueellisesta tarpeesta, SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä muistuttaa.
SDP:n Elisa Gebhard: Kokoomuksen puhe raskaussyrjinnän torjumisesta on tekopyhää12.2.2026 14:56:38 EET | Tiedote
Kansanedustaja Elisa Gebhard (sd.) moittii kokoomusta tekopyhyydestä: samaan aikaan kun puolue puhuu raskaussyrjinnän torjumisesta, se ajaa uudistuksia, joiden se itse myöntää lisäävän syrjintää.
SDP:n Saku Nikkanen: Jätin kirjallisen kysymyksen lähisuhdeväkivallan uhrien suojelemiseksi12.2.2026 13:15:30 EET | Tiedote
Viime vuosina julkisuudessa esiin nousseet tapaukset osoittavat vakavia puutteita lähisuhdeväkivallan uhrien suojelussa. Useissa tapauksissa ei ole tunnistettu uhrin kohtaamaa riskiä riittävän ajoissa eikä ole ryhdytty kaikkiin niihin toimenpiteisiin, jotka olisivat voineet estää väkivallan vakavan kärjistymisen tai henkirikoksen, toteaa kansanedustaja Saku Nikkanen (sd.).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme