SDP:n Helena Marttila: Kokoomuksen tasa-arvolain uudistus on pinkkipesun Suomen ennätys

Ensimmäiseksi hallitus rajoitti lakko-oikeutta ja ja meinasi laittaa lain voimaan alun perin juuri irvokkaasti vapun alla. Sen jälkeen palkkakuoppalaki pysäytti erityisesti naisvaltaisten alojen palkkakehityksen. Veroratkaisuilla on suosittu kaikkein varakkaimpia, siis korostetusti miehiä, samalla kun sosiaaliturvan leikkaukset ovat kasautuneet etenkin yksinhuoltajille, joista valtaosa on naisia.

Joulukuussa kokoomusjohtoinen hallitus heikensi irtisanomissuojaa tavalla, joka osuu erityisen raskaasti naisvaltaisiin aloihin. Hyvinvointialueiden rahoitusleikkaukset ovat vieneet työpaikan tuhansilta naisilta, työttömiksi joutuneista peräti kolme neljästä on naisia. Ja heti kevätkauden aluksi hallitus esitti määräaikaisten työsuhteiden helpottamista, vaikka määräaikaisuuden päättäminen on jo nykyisellään yleisin syy raskaussyrjintään.

”Kokoomukselle on tyypillistä puhua kauniisti ja toimia päinvastoin, mutta tällä hallituskaudella ristiriita on paljastunut poikkeuksellisen räikeänä. Kuvaavaa on, että ainoa työntekijöiden ja erityisesti naisten asemaa aidosti parantava uudistus tulee maan hallituksen sijaan Euroopan unionilta: palkka-avoimuusdirektiivi, jonka Orpon hallitus toteuttaa vain minimitasolla ja rimaa hipoen. On yksinkertaisesti ala-arvoista, ja naisten arviointikykyä syvästi aliarvioivaa, että tämän todellisuuden peittämiseksi kokoomus tarjoaa ystävänpäivälahjaksi pinkkipesun kaikkien aikojen malliesimerkin”, Marttila päättää.