Veneelle uusi elämä -kisan voitti turkulainen Henri Reivolahti ja Carita HT

Raati oli tyytyväinen kilpailun tasoon ja mikä tahansa ehdokkaista olisi voinut voittaa. Veneelle uusi elämä -kisan voittanut Carita HT on kunnostettu hyvällä maulla ja taidolla nykyaikaista tekniikkaa hyödyntäen. Voittajaveneelle on annettu selkeästi uusi elämä.

Turkulainen 27-vuotias Henri Reivolahti löysi tutun kautta Carita HT -veneen ja kunnosti sen perusteellisesti jopa alkuperäistä paremmaksi. Henri työskentelee laivojen parissa ja vapaa-aikana häntä kiinnostaa veneily – erityisesti kilpa- ja avomeripurjehdus. Kunnostettu Carita HT on rakennettu Fiskarsin Turun Veneveistämöllä vuonna 1966. Vene löytyi lähes pelkkänä kuorena ja oli viettänyt viimeiset 15-20 vuotta taivasalla säitten armoilla. Aluksi Henrin oli tarkoitus vain tehdä pientä kunnostusta ja vene olisi ollut parin viikonlopun päästä vesillä, mutta toisin kävi. Perälauta osoittautui olevan pelkkää ”kukkamultaa”. Siinä samalla syntyi idea muokata moottorikaivoa ja perän konstruktiota, joten perälaudasta tehtiin kerralla riittävän vahvaksi isompaakin konetta varten. Maalaus suoritettiin talvella 2025 ja väreiksi valikoitui valkoinen ja punainen, alkuperäistä värimaailmaa mukaillen. Lähes kaikki alkuperäiset helat, puuosat ja penkit pystyttiin vielä pelastamaan. Vesille uudistetulla veneellä päästiin heinäkuussa 2025.



Vanhojen veneiden edullinen hankintahinta madaltaa kynnystä lähteä uuteen harrastukseen. Veneilyn voi aloittaa myös kierrättämällä ja kunnostamalla vanhaa. Tällä kertaa Veneelle uusi elämä -kisaan on voinut osallistua viimekertaista isommilla veneillä, joiden maksimipituus on 6,5 metriä ja leveys 2,5 metriä. Veneelle uusi elämä -kisaan osallistui kolme venettä: Artekno Sport 70, Carita HT ja Fjord Wing. Veneilytoimittajista Pasi Nuutisesta, Jouko Saarisesta ja Jan Sjölundista sekä viime vuoden kisan voittajasta Olli Katteluksesta koostuva raati valitsi voittajan, joka sai 1000 euron arvoisen lahjakortin Maritimilta. Messujen aikana on myös käynnissä yleisöäänestys, jonka voittaja sai 500 euron lahjakortin Esconetilta.



--------------------------------------------

Helsingin kansainväliset venemessut Vene 26 Båt -messut järjestetään 6.– 15.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa. Helsingin Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta. Tapahtuman vastuullisuuskumppani on vuonna 2026 WWF Suomi.



Lisätietoja & kunnostajien yhteystiedot: Helsingin Messukeskus, viestinnästä vastaava Teija Armanto, Messukeskus, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

www.venemessut.fi #venemessut



Kuvia kisaveneistä http://mediabank.messukeskus.com