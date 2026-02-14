Veneelle uusi elämä -kisan voitti turkulainen Henri Reivolahti ja Carita HT
14.2.2026 15:05:19 EET | Messukeskus | Tiedote
Vene 26 Båt Helsingin kansainvälisillä venemessuilla palkittiin lauantaina 14.2. Veneelle uusi elämä -kisan voittaja Henri Reivolahti, joka oli kunnostanut Carita HT -veneen lähes kelvottomasta veneestä upeaksi käyttöveneeksi. Messuilla oli kolme venettä kilpailemassa voitosta. Yleisöäänestyksen voitti myös Carita HT. Venemessut järjestetään 6. – 15.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa.
Raati oli tyytyväinen kilpailun tasoon ja mikä tahansa ehdokkaista olisi voinut voittaa. Veneelle uusi elämä -kisan voittanut Carita HT on kunnostettu hyvällä maulla ja taidolla nykyaikaista tekniikkaa hyödyntäen. Voittajaveneelle on annettu selkeästi uusi elämä.
Turkulainen 27-vuotias Henri Reivolahti löysi tutun kautta Carita HT -veneen ja kunnosti sen perusteellisesti jopa alkuperäistä paremmaksi. Henri työskentelee laivojen parissa ja vapaa-aikana häntä kiinnostaa veneily – erityisesti kilpa- ja avomeripurjehdus. Kunnostettu Carita HT on rakennettu Fiskarsin Turun Veneveistämöllä vuonna 1966. Vene löytyi lähes pelkkänä kuorena ja oli viettänyt viimeiset 15-20 vuotta taivasalla säitten armoilla. Aluksi Henrin oli tarkoitus vain tehdä pientä kunnostusta ja vene olisi ollut parin viikonlopun päästä vesillä, mutta toisin kävi. Perälauta osoittautui olevan pelkkää ”kukkamultaa”. Siinä samalla syntyi idea muokata moottorikaivoa ja perän konstruktiota, joten perälaudasta tehtiin kerralla riittävän vahvaksi isompaakin konetta varten. Maalaus suoritettiin talvella 2025 ja väreiksi valikoitui valkoinen ja punainen, alkuperäistä värimaailmaa mukaillen. Lähes kaikki alkuperäiset helat, puuosat ja penkit pystyttiin vielä pelastamaan. Vesille uudistetulla veneellä päästiin heinäkuussa 2025.
Vanhojen veneiden edullinen hankintahinta madaltaa kynnystä lähteä uuteen harrastukseen. Veneilyn voi aloittaa myös kierrättämällä ja kunnostamalla vanhaa. Tällä kertaa Veneelle uusi elämä -kisaan on voinut osallistua viimekertaista isommilla veneillä, joiden maksimipituus on 6,5 metriä ja leveys 2,5 metriä. Veneelle uusi elämä -kisaan osallistui kolme venettä: Artekno Sport 70, Carita HT ja Fjord Wing. Veneilytoimittajista Pasi Nuutisesta, Jouko Saarisesta ja Jan Sjölundista sekä viime vuoden kisan voittajasta Olli Katteluksesta koostuva raati valitsi voittajan, joka sai 1000 euron arvoisen lahjakortin Maritimilta. Messujen aikana on myös käynnissä yleisöäänestys, jonka voittaja sai 500 euron lahjakortin Esconetilta.
Helsingin kansainväliset venemessut Vene 26 Båt -messut järjestetään 6.– 15.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa. Helsingin Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta. Tapahtuman vastuullisuuskumppani on vuonna 2026 WWF Suomi.
Lisätietoja & kunnostajien yhteystiedot: Helsingin Messukeskus, viestinnästä vastaava Teija Armanto, Messukeskus, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com
www.venemessut.fi #venemessut
Kuvia kisaveneistä http://mediabank.messukeskus.com
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
