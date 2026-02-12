Toimihenkilöliitto Erto valitsi uudet luottamustoimiset ja uudistaa hallintorakennettaan
14.2.2026 16:41:46 EET | Toimihenkilöliitto ERTO | Tiedote
Erton edustajisto teki järjestäytymiskokouksessa 14.2.2026 henkilövalintoja toimikaudelle 2026–2029 ja muutti liiton hallintorakennetta puheenjohtajamallista toiminnanjohtajamalliin. Erton hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Heli Halava Erityistoimihenkilöt ET ry:stä, toiminnanjohtajana aloittaa Teemu Miettinen. Juri Aaltosen 15 vuotta kestänyt kausi Erton johdossa päättyi.
Erton edustajisto teki järjestäytymiskokouksessaan lauantaina 14.2.2026 henkilövalintoja toimikaudelle 2026–2029. Edustajisto kutsui Juri Aaltosen liiton kunniajäseneksi ja samalla päättyi Aaltosen 15 vuotta kestänyt kausi liiton johdossa. Aaltonen toimi liiton puheenjohtajana 2011 lähtien.
Aaltonen kiitti puheessaan liiton aktiiveja, henkilökuntaa, yhdistyksiä, jäseniä ja kaikkia yhteistyökumppaneita
"Kiitos teille kaikille, niin henkilökunnalle, jäsenille, yhdistyksille, Erton huppariporukalle ja muille aktiiveille. Aikani Erton puheenjohtajana on ollut upea. Olemme yhdessä onnistuneet uudistamaan Erton nykyaikaiseksi jäsendemokratiaa kunnioittavaksi ammattiliitoksi. Jäsen- ja henkilöstötyytyväisyys on nyt korkea ja liiton talous on kunnossa, Erto kattaa kaikki kulunsa jäsenmaksutuloilla. Voin haikeana mutta samaan aikaan ylpeänä ja luottavaisena jättää Erton hyvässä kunnossa. Kiitos kaikille näistä vuosista.”, sanoi Aaltonen puheeseen.
Hallintorakenteen muutos vahvistaa perustehtäviä
Kokouksessa edustajisto muutti liiton hallintorakennetta puheenjohtajamallista toiminnanjohtajamalliin. Kaudesta 2026–2029 alkaen hallitusta johtaa luottamustoiminen puheenjohtaja, joka keskittyy liiton strategiseen johtamiseen ja hyvän hallitustoiminnan varmistamiseen. Liiton päivittäisestä operatiivisesta työstä vastaa toiminnanjohtaja.
Erton hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Heli Halava Erityistoimihenkilöt ET ry:stä.
Vuodesta 2015 alkaen liiton talous- ja henkilöstöpäällikkönä toiminut Teemu Miettinen siirtyy toimikauden alkaessa liiton toiminnanjohtajaksi.
Heli Halava on Espoossa asuva, urheilun lajiliitossa työskentelevä nuorisopäällikkö ja seurakehittäjä. Heli on toiminut Erton hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 lähtien ja Erton ensimmäisenä varapuheenjohtajana vuodesta 2020. Halava on ollut ET ry:n puheenjohtajana 2019 alkaen ja tätä ennen ET ry:n hallituksen jäsenenä. Heli tunnetaan myös pitkästä urastaan työsuojeluvaltuutettuna. Lisäksi hän on työskennellyt hallituksen jäsenenä sekä varapuheenjohtajana monissa järjestöissä ja julkisella sektorilla. Vapaa-ajalla Heli harrastaa vapaapalokuntatoimintaa, salibandyä, geokätköilyä ja yhdistystoimintaa.
”Erto uudistaa strategiansa kuluvana keväänä ja valmistelee uusia jäsenyystuotteita. Samalla virtaviivaistamme ja selkeytämme hallintoamme. Pyrimme tuomaan lisää hyötyä jäsenillemme ja rakennamme uutta Ertoa!”, totesi Heli Halava kiitospuheessaan.
Kaudelle 2026–2029 valitut Erton edustajiston puheenjohtajat ja liiton hallituksen jäsenet
Edustajiston puheenjohtajaksi valittiin Reijo Partanen. Hän edustaa Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset Ystea ry:tä.
Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Henrik Andersin Taloushallinnon ammattilaiset ry:stä.
Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Petri Pelkonen Suomen Optometrian ammattilaiset ry Soa:sta.
Liiton hallituksen jäseniksi kaudelle 2026–2029 valittiin Johanna Juntunen, Piia Mäyrä, Jaana Monto, Nina Niininen, Marko Nurmi, Päivi Pirinen-Kervinen, Hanna Ranta, Ritva Rähmönen, Ritva Räisänen, Riikka Torvela ja Sanna Uotila-Löppönen.
Lisätiedot:
Heli Halava, puh. 0505996263, heli.halava@erto.fi
Teemu Miettinen, puh. 0406603455, teemu.miettinen@erto.fi
Heli Halava, puh. 0505996263, heli.halava@erto.fi
Teemu Miettinen, puh. 0406603455, teemu.miettinen@erto.fi
Erton viestintäToimihenkilöliitto Ertoviestinta@erto.fiwww.erto.fi
Toimihenkilöliitto Erto on olemassa, jotta kaikilla olisi parempi työelämä. Erto on yhteiskunnallinen keskustelija ja neuvottelija, jonka 13 000 jäsentä työskentelevät yksityisillä aloilla asiantuntijatehtävissä. Erto neuvottelee ja sen jäsenet hyväksyvät vuosittain useita merkittäviä valtakunnallisia työehtosopimuksia ja palkkasuosituksia.
