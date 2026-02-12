Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

SuPer: Valtakunnansovittelijalta sovintoehdotus yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan

14.2.2026 22:05:06 EET | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Tiedote

Valtakunnansovittelija on antanut sovintoehdotuksen yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan tänään 14. helmikuuta. Järjestöjen hallinnot kokoontuvat käsittelemään tulosta. Osapuolet antavat vastauksensa valtakunnansovittelijalle sunnuntaina 15. helmikuuta kello 17.00, jonka jälkeen sisällöstä tiedotetaan.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 72 000 työntekijää, ja SuPer on toimialan suurin työntekijäjärjestö. Työehtosopimuksesta (SOSTES) neuvottelevat ammattiliitot SuPer, Erto ja Tehy eli Sote ry sekä JHL, Talentia ja neuvottelujärjestö Salli ry. Työnantajien puolella neuvottelee Hyvinvointiala Hali ry.

SOSTESia noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä, kuten esimerkiksi yksityisissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa, vanhainkodeissa, ensi- ja turvakodeissa, kotipalveluissa ja erilaisissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä.

yksityinen sosiaalipalveluala työehtosopimus neuvottelut valtakunnansovittelija sostes

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja

Päivi Inberg, puheenjohtaja, puh. 040 705 9115
Jukka Parkkola, sopimusneuvottelija, puh. 050 569 8710 
Pia Zaerens, yksityissektorin neuvottelupäällikkö, puh. 050 385 8042
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Linkit

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.

