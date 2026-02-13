Vierasvoitto Oulussa palautti mestarit sarjakärkeen

OLS:n Petteri Hanski ja Olli Lukkari kuittasivat toisessa erässä Oilersin ensimmäisessä rakentaman kahden maalin johdon, mutta sitten espoolaiset karkasivat. Markus Markkola ja onnekkaasti Jasper Auvinen muuttivat pelin puolivälissä perättäisissä vaihdoissa tilanteeksi jo 4-2 vieraille, ja kohta Markus Salmi kasvatti vielä eroa alivoimamaalilla. OLS kavensi päätösjaksolla kahdesti, mutta Waltteri Vesterinen, Jasper Auvinen ja pallon yhdellä kädellä tyhjiin tuupannut Santeri Lindfors pitivät Öljymiehet edellä.

Lahdessa pelattiin avauserä tasalukemiin 3-3, mutta toisessa Ilmari Aarela, Benjamin Tenhonen ja Juuso Möttönen veivät EräViikingit voittoon riittäneeseen 6–4-taukojohtoon. LASBin Niko Laiti nosti päätöserän puolivälissä joukkueensa ylivoimalla maalin päähän, mutta tasoihin asti ei pisteitä tarvitseva kotijoukkue jaksanut.

LASBin onneksi myös kaksi pistettä sen edellä viimeisellä suoran säilyjän sijalla oleva Jymy jäi pisteittä. Helsingissäkin pelattiin avauserä tasalukemiin 3-3, jotka komeilivat tulostaululla vielä ottelun puolivälissä. Sitten Felix Skand vei Hawksin johtoon, ja päätöserän puolivälissä Antti Aarnio teki ylivoimalla voittomaaliksi jääneen 5–3-osuman. Jymyn rutistus kuudella viittä vastaan tuotti Oskari Tenhon kavennuksen, mutta pelikelloon jääneet 25 sekuntia eivät enää riittäneet tasoitukseen.

F-liigan miesten sarja jatkuu sunnuntaina Seinäjoella kärkipään isolla ottelulla SPV–Nokian KrP.

F-liigan naisten lauantain tärkein ottelu pelattiin Pirkkalassa, jossa Pirkat kaatoi PSS:n 4-3. Pirkat nousi voitollaan Northern Starsin ohi yhdeksänneksi jättäen samalla PSS:n ja liigakarsijan paikan jo neljän pisteen päähän.

Otteluun ennakkosuosikkina lähtenyt Pirkat johti toisen erän viimeisen minuutin alkaessa 2-1 ja näytti toisen tauon molemmin puolin karkaavan lopullisesti. Vain 21 sekuntia ennen summeria Sara Luikku laukoi eron kahteen, ja kolmatta erää oli pelattu vasta 42 sekuntia Pinja Ryömän iskiessä tilanteeksi 4-1. PSS kuitenkin tuli vielä: kuusi minuuttia ennen loppua Minka Rönnberg kavensi melkoisesta lahjapallosta, ja minuuttia ennen loppua Helmi Luiskari sivalsi siivestä porvoolaiset kuudella neljää vastaan jo maalin päähän. Viimeisen minuutin Pirkat ja päätöserässä 10 laukausta torjunut Tiia Liuski kuitenkin kestivät.

Lauantain tasaisin taisto nähtiin Turussa, jossa SaiPa kaatoi FBC Loiston lopulta rangaistuslaukauksilla 6-5. SaiPa johti toisessa erässä jo 4-2, mutta Aada Honkuri vielä ennen erätaukoa ja Pipsa Eko kolmannessa nostivat Loiston rinnalle. Kaksi minuuttia ennen loppua Viola Vainio laukoi kotijoukkueen 5–4-johtoon, mutta SaiPan riskipeli ilman maalivahtia kannatti, kun Elsa Holopainen osui tasoituksen vain neljä sekuntia ennen täyttä aikaa. Rangaistuslaukauskisassa osuivat SaiPalle Elsa Holopainen, Tuuli Viuhko sekä Lotta Lindi ja Loistolta vain Aada Honkuri.

SSRA varmisteli nelossijaansa kaatamalla kotonaan ÅIF:n 6-1. Sipoolaisten illan ainoa maali oli Essi Linnavuoren viidennellä minuutilla iskemä 1–0-johto-osuma, mutta jo ennen ensimmäistä taukoa Hanna Niemelä, Liinu Koivisto ja Katja Nättilä olivat nostaneet kotijoukkueen 3–1-johtoon. Toinen erä tahkottiin maaleitta, mutta kolmannessa Koivisto, Nättilä ja Riina Baer komistelivat taas lukemia.

Päivän Tampereen derbyssä numerot repesivät hurjiksi, kun kauden ensimmäisen keskinäisen kohtaamisen vain maalin erolla voittanut Classic murskasi Kooveen peräti 19-1. Veera Vilenius avasi Classicin maalitilin jo 44 sekunnin pelin jälkeen eikä Kooveeta auttanut edes maalivahdin vaihto tilanteessa 4-0, kun ensimmäisen erän tulos oli 7-0. Puolitoista minuuttia ennen ottelun loppua Classic meni 19–0-johtoon ennen kuin Senni Mustakoski osui kuudella viittä vastaan Kooveen ainokaisen. Suvi Hämäläinen laukoi Classicille kuusi maalia, ja neljä tehopistettä kokosivat Lotta Purhonen (4+0), Ida Kattilakoski (3+1), Veera Vilenius (2+2) ja Alma Laitila (0+4).

F-liigan naisten sarja jatkuu sunnuntaina Turussa kärkiottelulla TPS–SB-Pro.