Veikkaus Oy

Loton potti kohoaa kolmeen miljoonaan euroon - Jokeri-pelistä kaksi 40 000 euron voittoa jakoon

14.2.2026 22:39:03 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Loton illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten ensi viikolla potti kasvaa kolmeen miljoonaan euroon.

Loton kierroksen 7/2026 oikea rivi on 7, 13, 26, 33, 35, 37 ja 39. Lisänumero 6. Plusnumero 10.

Lotosta ei löytynyt täysosumia, joten ensi viikolla pelin potti kasvaa kolmeen miljoonaan euroon.

Jokeri-pelin lauantain oikea rivi on 4 5 5 4 9 1 9. Täysosumia ei löytynyt. Kuusi oikein -tuloksia löytyi Jokeri-pelistä kaksi kappaletta. Tuplatut 40 000 euron Jokeri-voitot osuivat nettipelaajalle Vaasaan ja Pieksämäen Santsikahvin kahden osuuden porukkapeliin.

Milli-pelin lauantain oikea rivi on 10, 17, 21, 24, 34 ja 39. Lisänumero 18. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.

Lomatonnin voittoyhdistelmä on Pariisi 88. Lomatonneja meni jakoon kuusi kappaletta.

Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää täältä.

Lotto täytti tämän vuoden tammikuussa 55 vuotta. Ensimmäinen lottoarvonta suoritettiin 3.1.1971. Merkkivuoden aikana Loton historiaa ja merkitystä suomalaisille nostetaan esiin eri näkökulmista.

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye