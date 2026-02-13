Loton potti kohoaa kolmeen miljoonaan euroon - Jokeri-pelistä kaksi 40 000 euron voittoa jakoon
14.2.2026 22:39:03 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Loton illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten ensi viikolla potti kasvaa kolmeen miljoonaan euroon.
Loton kierroksen 7/2026 oikea rivi on 7, 13, 26, 33, 35, 37 ja 39. Lisänumero 6. Plusnumero 10.
Lotosta ei löytynyt täysosumia, joten ensi viikolla pelin potti kasvaa kolmeen miljoonaan euroon.
Jokeri-pelin lauantain oikea rivi on 4 5 5 4 9 1 9. Täysosumia ei löytynyt. Kuusi oikein -tuloksia löytyi Jokeri-pelistä kaksi kappaletta. Tuplatut 40 000 euron Jokeri-voitot osuivat nettipelaajalle Vaasaan ja Pieksämäen Santsikahvin kahden osuuden porukkapeliin.
Milli-pelin lauantain oikea rivi on 10, 17, 21, 24, 34 ja 39. Lisänumero 18. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.
Lomatonnin voittoyhdistelmä on Pariisi 88. Lomatonneja meni jakoon kuusi kappaletta.
Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää täältä.
Lotto täytti tämän vuoden tammikuussa 55 vuotta. Ensimmäinen lottoarvonta suoritettiin 3.1.1971. Merkkivuoden aikana Loton historiaa ja merkitystä suomalaisille nostetaan esiin eri näkökulmista.
