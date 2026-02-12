Ammattiliitto JHL ei hyväksynyt yksityisen sosiaalipalvelualan sovintoesitystä - Arvomme eivät ole kaupan
15.2.2026 17:07:54 EET | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL | Tiedote
Ammattiliitto JHL:n edustajisto ei hyväksynyt valtakunnansovittelijan lauantai-iltana antamaa sovintoesitystä yksityisen sosiaalipalvelualan työehtokiistassa. Kiista palkankorotusten tasosta ja alan työehtojen kehittämisestä jatkuu. JHL:n lakko alkaa aiemman ilmoituksen mukaisesti tiistaina 17.2.
Valikoituihin yksityisen sosiaalialan työpaikkoihin eri puolilla Suomea sekä kohdennetusti Halin jäsenyrityksiin kohdistuva lakko toteutuu ajalla 17.-19.2.2026. Myös lakon tueksi asetetut tilapäisen siirron kiellot sekä ohje tehdä vuoronvaihdot vain ylityönä pysyvät voimassa.
Lakkokohteet ja lisätietoa työtaistelutoimista löytyy JHL:n verkkosivuilta.
Sovintoesitys ei korjaa palkkakuoppaa vaan syventää sitä entisestään
JHL:n mukaan valtakunnansovittelijan esitys ei vastaa alan todellisiin tarpeisiin eikä turvaa työntekijöille reilua palkkakehitystä.
- Lakko ei ole koskaan itseisarvo. Annettu sovintoesitys ei korjaa palkkakuoppaa vaan syventää sitä entisestään. Arvomme eivät ole kaupan, eivätkä JHL:n tavoitteet toteudu riittävästi. Siksi emme voineet hyväksyä esitystä, JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström painottaa.
Ekström muistuttaa, että yksityisen sosiaalialan ammattilaiset tekevät vaativaa ja vastuullista työtä, eikä heidän palkkansa voi jäädä pysyvästi jälkeen julkisella sektorilla tehdystä samasta työstä.
- Alan palkkaero julkiseen sektorin sote-sopimukseen verrattuna on kasvanut jo pitkään. Hylätty sovintoesitys ei olisi korjannut ongelmaa, vaan nimenomaan suurentanut sitä.
Sovintoesitykseen kirjatut työehtojen kehittämiseen tähtäävät tekstimuutokset eivät myöskään ole riittäviä, eivätkä näin ollen olisi kompensoineet palkankorotusesityksen puutteita.
- Tekstit on kirjattu lisäksi siten, että ne eivät ole työnantajaa sitovia, vaan toteutus jää enemmänkin työnantajan tahdon mukaiseksi, Ekström lisää.
EK:n vientimalli ja hallituksen toimet kurjistavat tilannetta
JHL kritisoi Elinkeinoelämän keskusliiton tiukkaa koordinaatiota, joka estää alakohtaisen palkkakehityksen. Kun palkkoja nostetaan prosentuaalisesti samalla tavalla kaikilla aloilla, matalapalkkaisten naisvaltaisten alojen palkkakuopat vain syvenevät.
Samaan aikaan hallituksen säästötoimet ja lainsäädäntömuutokset lisäävät alan epävarmuutta. Esimerkiksi määräaikaisia sopimuksia voisi jatkossa solmia ilman perustetta enintään vuoden ajan, mikä koskettaa erityisesti naisvaltaisia aloja. Kun määräaikaisia työsuhteita voi jatkossa solmia perusteetta, lisää se riskiä raskaus- ja perhevapaasyrjintään sekä työelämän epävarmuutta.
- Valtakunnansovittelijan olisi tullut katsoa tasa-arvoasioita esityksessään paremmin, Ekström toteaa.
Työnantajapuoli on pitänyt kiinni EK:n sanelemasta vientivetoisen mallin mukaisesta yleisestä linjasta, mikä estää palkkakuoppien korjaamisen.
– Naisvaltaiset alat on lukittu palkkakehityksen pysähdyspaikalle. Työnantajapuoli ja viimeaikainen lainsäädäntö ovat luoneet niin tiukan paketin, ettei ilmeisiä palkkakuoppia saada korjattua. Näillä ratkaisuilla naisvaltaisille aloille ei jää enää etenemismahdollisuuksia.
– JHL ei voi hyväksyä sanelupolitiikkaa. Annettu sovintoehdotus kasvattaa euromääräistä palkkaeroa paitsi vientialoihin myös julkiseen sektoriin, jossa sama työ maksetaan huomattavasti paremmin. Emme hyväksy tätä, Ekström korostaa.
Pitkittyneet neuvottelut eivät tuoneet ratkaisua
Nyt hylätty sovintoesitys on jatkoa neuvotteluille, joita on käyty viime marraskuusta lähtien. Kiista siirtyi valtakunnansovittelijan ratkaistavaksi tammikuun lopussa. Sovintoesitys ei JHL:n mukaan sisältänyt korjauksia alan työntekijöiden kannalta kriittisiin kohtiin.
– Toivomme yhä, että ratkaisu löytyy mahdollisimman pian. Mutta ratkaisun on oltava reilu niille, jotka tekevät koko suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kannalta välttämätöntä työtä. Emme voi hyväksyä sopimusta, joka sementoi alipalkan ja heikentää alan tulevaisuutta, Ekström painottaa.
Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus kattaa muun muassa vanhusten ja vammaisten palvelut, vanhainkodit, ensi- ja turvakodit, lastensuojelulaitokset sekä henkilökohtaisen avun ja kotipalvelut. Työntekijöistä yli 90 prosenttia on naisia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
