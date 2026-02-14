Helsingin venemessut on Euroopan toiseksi suurin sisätiloissa järjestettävä venenäyttely
15.2.2026 18:17:05 EET | Messukeskus | Tiedote
Helsingin kansainväliset venemessut Vene 26 Båt esitteli laajasti veneilyyn, kalastukseen ja vesiharrasteisiin liittyviä tuotteita. Veneitä messuilla oli 400, joista valtaosa oli suomalaisia. Yksi tapahtuman vahvuuksista on suomalaisten toimijoiden vahva sitoutuminen ja laaja osallistuminen Pohjois-Euroopan suurimpaan veneilytapahtumaan. Suomalaiset veneet kiinnostavat myös kansainvälisiä kävijöitä, joita nähtiin venemessuilla entistä enemmän. Vene 26 Båt -messut järjestettiin 6. – 15.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa.
Vene 26 Båt -messuille osallistui 288 yritystä ja messuilla vieraili lähes 55 000 kävijää. Kävijämäärässä palattiin vuoden 2024 tasoon. Vuonna 2025 venemessujen ensimmäisenä viikonloppuna järjestettiin Helsingin Erämessut, joten kävijämäärät eivät ole verrannollisia. Ensi vuonna Helsingin Erämessut palaavat venemessujen rinnalle.
”Helsingin kansainväliset venemessut on upea tapahtuma, joka saa paljon kiitosta kansainvälisiltä kävijöiltäkin. Moni on aidosti yllättynyt suuresta ja kattavasta tarjonnasta. Vene 26 Båt -messut on Euroopan toiseksi suurin sisätiloissa järjestettävä venenäyttely heti Düsseldorfin venemessujen jälkeen. Moni veneistä tuodaankin sieltä suoraan Helsingin venemessuille. Suomalaisesta veneteollisuudesta voi ainoastaan olla ylpeä, sillä tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessakin uskoa on tulevaisuuteen ja messuilla tahdotaan näyttää uutuudet laajasti. Vaikka suomalainen veneteollisuus on venemessujen kivijalka, tapahtumasta tekee vahvasti kansainvälisen kaikki kansainväliset venemerkit ja veneilytarvikkeet, jotka ovat mukana messuilla”, kertoo tapahtuman toimeksiantajan Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo.
Venemessuilla tehdään kauppaa, solmitaan kontakteja ja verkostoidutaan
Purjeveneissä vieraili tänäkin vuonna paljon kävijöitä. Monet tulevat ihastelemaan ja haaveilemaan isoista veneistä, mutta kauppaakin tehdään.
Nord Star osallistui messuille tuoden halliin kaksi isoa matkavenettä, joista toinen oli iso luksusmatkavene. Laadukkaat suomalaiset veneet tehdään Kokkolassa. Nord Starin toimitusjohtaja Simon Lindkvist on huomannut positiivista virettä messuilla. ”Venemessuilla on saatu tärkeitä kontakteja, joita työstetään messujen jälkeen kaupoiksi. Veneet ovat kiinnostaneet paljon kävijöitä ja niissä on käynyt tuhansia ihmisiä. Kansainvälisiä kävijöitä on ollut jonkin verran, lähinnä Virosta. Monet kysyvät ja yllättyvät, että veneet tehdään Suomessa. Suomeen myydään veneistä vuodessa noin 10 %, muut menevät ulkomaille.”
Messujen kalastusvene -yleisöäänestyksen voittaneen suomalaisen Predacast 430 Strikerin suunnittelija Mika Kärkkäinen on tyytyväinen uutuusveneen samaan huomioon. Vene on suunniteltu erittäin kovaan käyttöön ja täysin hitsattu runko on valmistettu erittäin vahvasta 4 mm:n merialumiinista. ”Lanseerasimme uuden suomalaisen kalastusveneen täällä venemessuilla. Vene on kiinnostanut kävijöitä todella paljon. Kauppoja on tehty jonkin verran, mutta moni jää myös vielä odottamaan koeajomahdollisuutta Ristiinassa. Veneen kotimaisuus on ehdottomasti hyvin tärkeää ja valmistus halutaankin säilyttää Suomessa. Veneettä on suomalaisten lisäksi käynyt katsomassa ruotsalaisia ja virolaisia kävijöitä”, kertoo Kärkkäinen.
Venemessujen kestosuosikkeja ovat tarvikkeet ja varusteet, joita esiteltiin myös tänä vuonna paljon. Vetus Oy esitteli venejärjestelmiä messuilla. Maajohtaja Kim Koskinen on tyytyväinen venemessuihin. ”Venemessuilla pääsemme esittelemään tuotteitamme ja palvelujamme kattavasti. Henkilökohtainen kontakti asiakkaaseen on tärkeä ja sellainen toteutuu helposti messuilla. Messuilla tavataan sekä alan ammattilaisia että kuluttajia – tämä on ehdottomasti se paikka, jossa kannattaa olla.”
Venemessut kesti kymmenen päivää
Helsingin kansainväliset venemessut Vene 26 Båt -messut järjestettiin 6.– 15.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa. Helsingin Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta. Tapahtuman vastuullisuuskumppani oli vuonna 2026 oli WWF Suomi.
Helsingin kansainväliset venemessut Vene 27 Båt järjestetään 12. – 21.2.2027 Helsingin Messukeskuksessa.
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
