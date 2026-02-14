SuPer: Ei sovintoa yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan – työtaistelutoimet jatkuvat ja näillä näkymin lakko alkaa
15.2.2026 18:00:18 EET | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Tiedote
Kaikki osapuolet eivät hyväksyneet sovintoehdotusta yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan. Valtakunnansovittelija antoi sovintoehdotuksen eilen 14. helmikuuta. SuPerin liittohallitus hyväksyi sovintoehdotuksen harkittuaan ehdotusta tarkkaan. Ratkaisu olisi ollut kokonaisuutena arvioiden kohtuullinen nykyisessä hyvin vaikeassa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Neuvottelut ovat olleet vaikeat.
Palkkaratkaisu olisi ollut hyvä lähihoitajille, mutta Hali ei suostunut lähihoitajien näkökulmista reiluihin kohdennuksiin, joten sopua ei syntynyt.
Työtaistelutoimet jatkuvat ja näillä näkymin lakko alkaa
Lakko alkaa tiistaina 17.2.2026 klo 00.01. Lakko päättyy torstaina 19.2.2026 klo 23.59.
Lakon piirissä ovat ilmoitetuissa yksiköissä kaikki Sote ry:n (SuPer, Tehy, Erto) jäsenet, joiden työsuhteissa sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.
Kyseisissä lakkokohteissa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä tehtävä työ on lakonalaista työtä.
Lakon piirissä olevat työyksiköt: Lakko yksityisellä sosiaalipalvelualalla
Työntekijöiden lakko-oikeus on perusoikeus, joka pohjautuu perustuslakiin ja Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin.
Vuoronvaihtokielto yksityisellä sosiaalipalvelualalla jatkuu
SuPer on julistanut vuoronvaihtokiellon kaikkiin yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä oleviin työpaikkoihin 29.1.2026 klo 15.00 alkaen.
Vuoronvaihtokiellon aikana SuPerin jäsenet eivät vaihda työvuoroja, ellei työnantaja suostu maksamaan vuoronvaihdosta kohtuullista korvausta. Vuoronvaihtokielto on voimassa toistaiseksi.
Hakusaarto Attendon, Esperin ja Mehiläisen työpaikoilla jatkuu
SuPer on julistanut hakusaarron Attendon, Esperin ja Mehiläisen yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä oleviin työpaikkoihin 29.1.2026 klo 15.00 alkaen.
Hakusaarron aikana SuPerin jäsenet eivät hae tai vastaanota työpaikkaa hakusaarron kohdekonserneista. Hakusaarto on voimassa toistaiseksi.
Neuvottelut koskevat noin 72 000 työntekijää
Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 72 000 työntekijää. SuPer on toimialan suurin työntekijäjärjestö. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvottelevat ammattiliitot SuPer, Erto ja Tehy eli Sote ry sekä JHL, Talentia ja neuvottelujärjestö Salli ry. Työnantajien puolella neuvottelee Hyvinvointiala Hali ry.
SOSTES-sopimusta noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä, kuten esimerkiksi yksityisissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa, vanhainkodeissa, ensi- ja turvakodeissa, kotipalveluissa ja erilaisissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä.
SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.
