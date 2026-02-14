Nokian KrP:n ykkösketju liikaa SPV:lle

Avauserän ainoan maalin ohjasi nokialaisille luukulta Joona Rantala, ja toisessa Joonatan Kovanen kaukaa etukulmaan sekä maalivahdin avauksen katkaissut Rantala kasvattivat vierasjohdon jo kolmeen maaliin. Jeri Heikkilä avasi SPV:n maalitilin vielä toisessa erässä. Päätösjakson puolivälissä nähtiin kahteen minuuttiin kaksi osumaa, kun ensin maalasi Joonatan Kovanen 4-2 KrP:lle ja kohta Juuso Keskinen kotijoukkueen viimeiseksi jääneen kavennuksen. SPV:n loppurypistys kuudella viittä vastaan jäi ilman tulosta, ja kaksi sekuntia ennen loppua Mikko Laakso pääsi vielä viemään päätösnumerot tyhjään verkkoon.

Kaikki KrP:n maalit ahnehti tänään sen ykkösketju, jossa Joona Rantala sekä Joonatan Kovanen kirjauttivat tehot 2+1 ja Mikko Laakso 1+2.

Sarja jatkuu heti maanantaina otteluilla Nurmon Jymy–OLS ja Oilers–TPS.

F-liigan naisten sunnuntain ainoa ottelu oli kärkipeli, jossa sarjan toiseksi eniten maaleja latonut TPS kohtasi vähiten päästäneen SB-Pron ja voitti lopulta niukasti 4-3. SB-Pron 10 ottelun voittoputken päättäneet turkulaiset kasvattivat samalla sarjakärjessä eron Prohon neljään pisteeseen.

TPS vei avauserän Henrika Maikolan maalilla, ja toisessa maalille noussut puolustaja Ina Leminen ja syöttökuvion takatolpalta päättänyt Olivia Pietilä muuttivat perättäisissä vaihdoissa tilanteeksi jo 3-0. Pron Jenna Potinoja kavensi ensimmäisellä liigamaalillaan, mutta kolmannessa erässä iski taas TPS:n, kun Milla Granlund harhautti puolustajan ja sitten nosti Jenna Makkosen verkkoon 4–1-osuman. SB-Pro kuitenkin veti aikaisin maalivahdin pois ja näytti vielä, miksi se on sarjassa toisena. Ensin osui Veronika Kopecka laidasta kavennuksen, ja kohta Laura Hietamäki nosti luukulta nurmijärveläiset jo maalin päähän. Kaukana ei ollut lopulta tasoitustaan, sillä 20 sekuntia ennen loppusummeria pallo kilahti vielä TPS-maalin tolppaan.

Ensi torstaina jatketaan jälleen huippuottelulla, kun SB-Prota emännöi Lempäälässä sarjakolmonen Classic.