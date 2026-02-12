Kela/FPA

Toimeentulotuen perusosaa leikataan kaikilta yli 18-vuotiailta maaliskuusta alkaen

16.2.2026 09:00:00 EET | Kela/FPA | Tiedote

Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi)

Toimeentulotukeen on tullut helmikuun alussa lainmuutos, jonka seurauksena tuen perusosaa leikataan kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä 2–3 % maaliskuusta alkaen. Muutoksen taustalla on valtiontalouden säästötavoitteet.

Toimeentulotuen perusosaa leikataan kaikilta täysi-ikäisiltä 1.3.2026. 18 vuotta täyttäneiden yksin asuvien sekä vanhempansa luona asuvien perusosaa leikataan 3 % ja muiden 18 vuotta täyttäneiden perusosaa 2 %. Esimerkiksi yksin asuvalla 18 vuotta täyttäneellä leikkaus tarkoittaa, että perusosa pienenee lähes 18 euroa kuukaudessa.

Toimeentulotuen perusosan määrän muutos

Hakija tai perheenjäsen

Perusosa ennen 1.3. (e/kk)

Perusosa 1.3. jälkeen (e/kk)

Muutos (e/kk)

Yksin asuva

596,32

578,43

– 17,89

Yhteistaloudessa asuva yli 18-vuotias

506,87

497,45

– 9,42

Yksinhuoltaja

679,80

665,19

– 14,61

Vanhempiensa tai vanhempansa luona asuva yli 18-vuotias

435,31

422,25

– 13,06

10–17-vuotias sisarussarjan 1. lapsi 

417,42

417,63

+ 0,21

10–17-vuotias sisarussarjan 2. lapsi

387,61

388,70

+ 1,09

10–17-vuotias sisarussarjan 3. lapsi ja kukin sitä seuraava 

357,79

359,78

+ 1,99

Alle 10-vuotias sisarussarjan 1. lapsi

375,68

375,98

+ 0,30

Alle 10-vuotias sisarussarjan 2. lapsi

345,87

347,06

+ 1,19

Alle 10-vuotias sisarussarjan 3. lapsi ja kukin sitä seuraava 

316,05

318,14

+ 2,09

Uudistuksen tavoitteena on kasvattaa työllisyyttä ja vahvistaa julkista taloutta

Toimeentulotuen uudistus on kirjattu pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan. Uudistuksen tavoitteena on vähentää pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta ja selkiyttää toimeentulotuen roolia viimesijaisena tukena niille, jotka eivät itse kykene turvaamaan omaa ihmisarvoisen elämän edellyttämää toimeentuloaan.

Uudistukseen liittyy aiempaa tiukempi velvoite hakea toimeentulotukeen nähden ensisijaisia tukia sekä kokopäivätyötä, perusosan alentamisen uhalla. Uudistuksen tarkoitus onkin osaltaan se, että Kela saa ohjattua pelkän toimeentulotuen varassa olevat asiakkaat hakemaan heille kuuluvat ensisijaiset tuet ja edelleen ohjattua heidät tarvitsemiensa palvelujen piiriin.

Toisaalta uudistuksen tavoitteena on kasvattaa työllisyyttä ja vahvistaa julkista taloutta. Toimeentulotukimenoihin haetaan 70 miljoonan euron säästöjä.

