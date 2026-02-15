Rikosseuraamuslaitoksessa on turvattava sosiaalihuollon osaaminen

Sosiaalihuollon osaamista edellyttävät tehtävät on rajattava laillistetuille sosiaalihuollon ammattihenkilöille: sosiaalityöntekijöille, sosionomeille, kuntoutuksen ohjaajille ja geronomeille.

– Sosiaalihuollon ammattihenkilön osaamista tarvitaan tehtävissä, joissa edellytetään kykyä arvioida vangin yksilöllinen tilanne ja siihen liittyvä sosiaalihuollon palvelutarve. Tämä vaatii laajaa palvelujärjestelmän sekä sosiaalihuoltolain ja muun keskeisen lainsäädännön tuntemusta, jotta palvelut ovat lainmukaisia, vaikuttavia ja tukevat vangin kuntoutumista kokonaisvaltaisesti, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo.

Työn vaativuus edellyttää riittäviä koulutusmahdollisuuksia

Riittävän sosiaalihuollon osaamisen turvaaminen Rikosseuraamuslaitoksessa mahdollistaa sen, että rangaistusaikana alkanut kuntoutus ja hyvinvoinnin tuki jatkuvat suunnitelmallisesti myös rangaistuksen jälkeen.

– Vankien määrän kasvaessa sosiaalihuollon osaamisen riittävä saatavuus on keskeistä esimerkiksi alaikäisten rikoksentekijöiden sekä ikääntyvien, kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien vankien tarkoituksen mukaisten sosiaalihuollon palvelujen varmistamisessa, Karsio kertoo.

Talentia edellyttää myös, että Rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa oleville sosiaalihuollon laillistetuille ammattihenkilöille turvataan riittävät ja yhdenvertaiset mahdollisuudet täydennyskoulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen. Osaamisen on vastattava työn vaativuutta ja siinä on huomioitava sosiaalihuollon työn erityinen luonne sekä siihen liittyvät vastuut Rikosseuraamuslaitoksessa.

Sosiaalihuollon osaaminen varmistettava myös ostopalveluissa

Talentia vaatii, että esitysluonnoksessa mahdollistettava palvelujen hankkiminen yksityisiltä palveluntuottajilta toteutetaan siten, että sosiaalihuollon laatu varmistetaan selkeällä ohjauksella, seurannalla ja laillistettujen sosiaalihuollon ammattihenkilöiden käytöllä.

–Näin varmistetaan, että asiakkaiden palvelutarpeet tunnistetaan oikein, palvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden ja toiminta on vaikuttavaa ja asiakasturvallista, Karsio perustelee.

Sääntelyn toimeenpanoa on tuettava riittävällä ohjauksella ja seurannalla, jotta sosiaalihuollon osaaminen ja palvelujen laatu toteutuvat myös hankittavissa palveluissa. Laillistettujen ammattihenkilöiden käyttö on keskeistä vaikuttavien, yhdenvertaisten ja asiakasturvallisten palvelujen varmistamisessa osana Rikosseuraamuslaitoksen lakisääteisiä tehtäviä.

