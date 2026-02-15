Yksityisen sosiaalialan neuvottelut pahasti jumissa – JHL antaa jo toisen lakkovaroituksen

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on jättänyt jo toisen lakkovaroituksen yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluiden vauhdittamiseksi. Lakko järjestetään 3.–5.3.2026, ja sen piirissä on yksityisellä sosiaalipalvelualalla kaikissa Hyvinvointiala Hali ry:n jäsenyrityksissä tehtävä työ.

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluja jatkettiin valtakunnansovittelijan kanssa tuloksetta myös viime viikonloppuna. Ammattiliitto JHL hylkäsi sunnuntai-iltana sovittelijan antaman sovintoehdotuksen ainoana työntekijöitä edustavana järjestönä, sillä se ei ole valmis tinkimään arvoistaan.

Neuvottelut junnaavat yhä paikallaan, koska osapuolet ovat erimielisiä alan työehtojen kehittämisestä ja palkankorotusten tasosta. Työnantajapuoli on tarjonnut korotuksia, joita JHL pitää riittämättöminä.

JHL vaatii palkankorotuksia, jotka vastaavat yksityisen sosiaalialan vaativaa ja vastuullista työtehtävää. Viikonloppuna saatu sovintoehdotus ei olisi vastannut tähän tavoitteeseen. Se olisi kasvattanut euromääräistä palkkaeroa sekä vientialoihin että myös julkiseen sektoriin, jossa samasta työstä maksetaan huomattavasti paremmin.

Ehdotuksessa ei myöskään ollut sellaisia tekstiparannuksia, jotka olisivat tosiasiassa vieneet alaa eteenpäin tai kompensoineet palkankorotusesityksen puutteita.

– Yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijät tarvitsevat parempaa tunnustusta tekemälleen työlle. Siksi palkkakuilua on kurottava umpeen pikimmiten. On käsittämätöntä, että työnantajapuoli ei ole halukas tunnustamaan tätä tosiasiaa, JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström painottaa.

Julkisella sektorilla naisvaltaisten alojen palkkoja on viime vuosina korjattu oikeaan suuntaan. Ammattiliitto JHL:n mielestä tämä suunta pitää saada myös yksityiselle puolelle, jossa tehdään yhtä tärkeää työtä.

– Meidän on tehtävä ratkaisuja, jotka vahvistavat yksityisen sosiaalipalvelualan veto- ja pitovoimaa. Sote-alan työvoimapula näkyy jo arjessa. Halpuuttava neuvottelutulos vain syventää olemassa olevaa ongelmaa Ekström korostaa.

Myös työnantajaa edustava HALI ry hylkäsi valtakunnansovittelijan antaman sovintoehdotuksen.

Tämä on uusi lakkovaroitus

Työtaistelun piirissä on yksityisellä sosiaalipalvelualalla kaikissa Hyvinvointiala Hali ry:n jäsenyrityksissä tehtävä työ.

Pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut rajataan työtaistelun ulkopuolelle niinä ajankohtina, jolloin he ovat vapautettuja omasta työtehtävästään luottamusmiehen tai valtuutetun tehtävän hoitamista varten.

Lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat 3.3.2026 klo 00:01 ja 5.3.2026 klo 23:59 välisenä aikana. Kaikki tämän aikavälin aikana alkavat työvuorot kuuluvat lakon piiriin.

Lisäksi JHL on julistanut jo aiemmin toistaiseksi voimassa olevan tilapäisen siirron kiellon, joka koskee kaikkia HALI ry:n jäsenyrityksissä työskenteleviä JHL:n jäseniä. Kielto päättyy, kun muutkin työtaistelutoimet päättyvät tai asiasta ilmoitetaan erikseen.

JHL:n jäsenet tekevät vuoronvaihtoja toistaiseksi vain ylityönä.

Lakko ja muut työtaistelutoimet peruuntuvat, mikäli yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluissa saavutetaan neuvottelutulos sitä ennen.

JHL:n aiemmin julistama ensimmäinen lakkoaalto alkaa huomenna tiistaina 17.2.2026.

Lue tarkemmat tiedot JHL:n lakkosivuilta.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluja on käyty viime vuoden marraskuusta lähtien. Kiista siirtyi valtakunnansovittelijan ratkaistavaksi tammikuun lopussa. Alan työehtosopimusta noudatetaan esimerkiksi yksityisissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa, vanhainkodeissa, ensi- ja turvakodeissa, yksityisissä lastensuojelulaitoksissa, henkilökohtaisessa avussa ja kotipalveluissa.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Håkan Ekström, 040 828 2865