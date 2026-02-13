Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka)

Heka selvittää luvattomia Airbnb-vuokrauksia – jokainen tapaus johtaa toimenpiteisiin

16.2.2026 08:43:07 EET | Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) | Tiedote

Hekan tietoon on tullut uusia asuntoja, joita on jälleenvuokrattu luvattomasti Airbnb-palvelussa. Heka suhtautuu näihin tietoihin vakavasti, ja tapaukset selvitetään perusteellisesti.

Hekan toimipiste sijaitsee Viipurinkadulla Alppilassa.

Epäily luvattomasta jälleenvuokrauksesta käynnistää selvityksen välittömästi, ja asia etenee huoneenvuokralain mukaisessa prosessissa.

– Jokainen tietoomme tullut luvaton jälleenvuokraus johtaa varoitukseen, purkuun tai irtisanomiseen. Ryhdymme myös uusiin toimiin väärinkäytösten estämiseksi, korostaa Hekan toimitusjohtaja Maria Aspala.

Yksittäisiä tapauksia Heka ei voi kommentoida tietosuojasyistä.

Asukkaiden ilmoitukset ovat tärkeässä roolissa

Monet tapaukset tulevat Hekan tietoon asukkaiden ilmoitusten kautta. Kaikki ilmoitukset käsitellään, ja niihin reagoidaan viipymättä.

Naapurit toivovat usein tietoa siitä, mihin toimenpiteisiin ilmoituksen perusteella on ryhdytty. Yksittäistä asukasta koskevia tietoja ei kuitenkaan voida luovuttaa muille kuin henkilölle itselleen. Heka korostaa, että jokainen ilmoitus käsitellään ja asiaa viedään eteenpäin.

– Hekan hallitus ohjaa ja seuraa toimenpiteiden toteuttamista aktiivisesti, sanoo Hekan hallituksen puheenjohtaja Maximilian Rewell.

Häiriö- ja sopimusrikkomustilanteiden ratkaiseminen voi kestää pitkään esimerkiksi oikeusprosessien vuoksi. Hekan näkemyksen mukaan on tärkeää, että purkuprosessit etenevät riittävän nopeasti silloin, kun asuntoa käytetään selvästi väärin. Se on sekä vuokranantajan että asukkaiden etu.

Hekan asuntojen lyhytaikainen jälleenvuokraus kiellettiin kokonaan vuoden 2025 lopussa.

Helsingin kaupungin asunnot (Heka) on Suomen suurin asuntojen vuokranantaja. 

