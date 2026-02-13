Heka selvittää luvattomia Airbnb-vuokrauksia – jokainen tapaus johtaa toimenpiteisiin

Maria Aspala: Kun luvut kertovat vain puolet tarinasta – mitä vuokrakeskustelussa jää helposti sanomatta 22.1.2026 08:36:38 EET | Blogi

Vapaarahoitteiset ja valtion tukemat vuokra-asunnot asetetaan otsikoissa usein vastakkain. Vertailu on ymmärrettävää, ja teemme sitä myös itse – esimerkiksi siksi, että Hekan keskivuokra on edelleen selvästi vapaarahoitteista vuokratasoa alhaisempi, ja tähän pyrimme jatkossakin. Silti pelkkä vuokrannousuprosenttien vertailu ei kerro koko kuvaa. Kyse on kahdesta eri järjestelmästä, jotka on rakennettu vastaamaan erilaisiin tarpeisiin, ja siksi niitä on myös tarkasteltava eri logiikalla.