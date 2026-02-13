Heka selvittää luvattomia Airbnb-vuokrauksia – jokainen tapaus johtaa toimenpiteisiin
16.2.2026 08:43:07 EET | Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) | Tiedote
Hekan tietoon on tullut uusia asuntoja, joita on jälleenvuokrattu luvattomasti Airbnb-palvelussa. Heka suhtautuu näihin tietoihin vakavasti, ja tapaukset selvitetään perusteellisesti.
Epäily luvattomasta jälleenvuokrauksesta käynnistää selvityksen välittömästi, ja asia etenee huoneenvuokralain mukaisessa prosessissa.
– Jokainen tietoomme tullut luvaton jälleenvuokraus johtaa varoitukseen, purkuun tai irtisanomiseen. Ryhdymme myös uusiin toimiin väärinkäytösten estämiseksi, korostaa Hekan toimitusjohtaja Maria Aspala.
Yksittäisiä tapauksia Heka ei voi kommentoida tietosuojasyistä.
Asukkaiden ilmoitukset ovat tärkeässä roolissa
Monet tapaukset tulevat Hekan tietoon asukkaiden ilmoitusten kautta. Kaikki ilmoitukset käsitellään, ja niihin reagoidaan viipymättä.
Naapurit toivovat usein tietoa siitä, mihin toimenpiteisiin ilmoituksen perusteella on ryhdytty. Yksittäistä asukasta koskevia tietoja ei kuitenkaan voida luovuttaa muille kuin henkilölle itselleen. Heka korostaa, että jokainen ilmoitus käsitellään ja asiaa viedään eteenpäin.
– Hekan hallitus ohjaa ja seuraa toimenpiteiden toteuttamista aktiivisesti, sanoo Hekan hallituksen puheenjohtaja Maximilian Rewell.
Häiriö- ja sopimusrikkomustilanteiden ratkaiseminen voi kestää pitkään esimerkiksi oikeusprosessien vuoksi. Hekan näkemyksen mukaan on tärkeää, että purkuprosessit etenevät riittävän nopeasti silloin, kun asuntoa käytetään selvästi väärin. Se on sekä vuokranantajan että asukkaiden etu.
Hekan asuntojen lyhytaikainen jälleenvuokraus kiellettiin kokonaan vuoden 2025 lopussa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maria Aspalatoimitusjohtaja, Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka)Puh:09 5767 4040maria.aspala@hekaoy.fi
Tietoja julkaisijasta
Helsingin kaupungin asunnot (Heka) on Suomen suurin asuntojen vuokranantaja. Noin 55 000 asunnossamme asuu lähes 100 000 helsinkiläistä eli noin joka seitsemäs helsinkiläinen. Tarjoamme asukkaillemme kohtuuhintaista, laadukasta ja turvallista arkea.
