Johanna Merisalo on nimitetty StaffPointin Teollisuuden toimialajohtajaksi

StaffPoint vahvistaa teollisuusliiketoimintansa johtoa, kun Johanna Merisalo on nimitetty Teollisuuden toimialajohtajaksi. Samalla hänestä tulee Henkilöstöpalvelujen johtoryhmän jäsen. Merisalo on hoitanut tehtävää sijaistavana johtajana syksystä 2025 lähtien.

Teollisuus on yksi StaffPointin strategisista fokustoimialoista ja keskeinen kasvun ajuri. StaffPointilla on pitkäaikaisia kumppanuuksia alan yritysten kanssa ympäri Suomen, ja tavoitteena on vahvistaa asemaa entisestään tässä segmentissä. 

Teollisuuden toimialajohtajana Merisalo vastaa toimialan kasvusta ja tuloskehityksestä, asiakkuuksien kehittämisestä sekä rekrytointiorganisaation johtamisesta. Hänen tehtävänään on varmistaa StaffPointilla toimialan kannattava ja vastuullinen kasvu valtakunnallisesti. 

– Teollisuus on meille strategisesti tärkeä toimiala. Johannan johdolla vahvistamme asemaamme kasvukumppanina ja varmistamme, että asiakkaamme saavat tarvitsemansa osaajat myös haastavassa markkinassa. Johanna tuntee StaffPointin, asiakkaamme ja toimialan syvällisesti. Hänellä on kyky yhdistää liiketoiminnan tavoitteet ja käytännön ratkaisut tavalla, joka vie asiakkaitamme eteenpäin. Olen iloinen, että juuri Johanna ottaa toimialan johtaakseen, sanoo StaffPoint-konsernin toimitusjohtaja Anu Ahokas

Merisalolla on pitkä ja vahva tausta StaffPointilla. Hän on työskennellyt yhtiössä erilaisissa myynnin ja liiketoiminnan kehittämisen rooleissa jo vuodesta 2010 lähtien ja ollut mukana rakentamassa kasvua useista näkökulmista. 

– On tosi hienoa jatkaa tässä roolissa. Teollisuus tarvitsee kumppanin, joka näkee kokonaisuuden: tavoitteet, ihmiset ja sen, mitä oikea tuki voi parhaimmillaan mahdollistaa. Meidän tehtävämme on rakentaa luottamusta ja tehdä arjesta sujuvaa – yhdessä. Haluankin varmistaa, että asiakkaamme saavat oikean osaamisen ja ratkaisun juuri silloin kun sitä tarvitaan, vastuullisesti ja kestävällä tavalla toteutettuna, Merisalo sanoo. 

Uudessa tehtävässään Merisalo raportoi konsernin toimitusjohtajalle ja tekee tiivistä yhteistyötä henkilöstöpalvelujen johtoryhmän kanssa.  

Nimitys astuu voimaan välittömästi. 

