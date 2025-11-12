Johanna Merisalo on nimitetty StaffPointin Teollisuuden toimialajohtajaksi
16.2.2026 10:00:00 EET | StaffPoint Oy | Tiedote
StaffPoint vahvistaa teollisuusliiketoimintansa johtoa, kun Johanna Merisalo on nimitetty Teollisuuden toimialajohtajaksi. Samalla hänestä tulee Henkilöstöpalvelujen johtoryhmän jäsen. Merisalo on hoitanut tehtävää sijaistavana johtajana syksystä 2025 lähtien.
Teollisuus on yksi StaffPointin strategisista fokustoimialoista ja keskeinen kasvun ajuri. StaffPointilla on pitkäaikaisia kumppanuuksia alan yritysten kanssa ympäri Suomen, ja tavoitteena on vahvistaa asemaa entisestään tässä segmentissä.
Teollisuuden toimialajohtajana Merisalo vastaa toimialan kasvusta ja tuloskehityksestä, asiakkuuksien kehittämisestä sekä rekrytointiorganisaation johtamisesta. Hänen tehtävänään on varmistaa StaffPointilla toimialan kannattava ja vastuullinen kasvu valtakunnallisesti.
– Teollisuus on meille strategisesti tärkeä toimiala. Johannan johdolla vahvistamme asemaamme kasvukumppanina ja varmistamme, että asiakkaamme saavat tarvitsemansa osaajat myös haastavassa markkinassa. Johanna tuntee StaffPointin, asiakkaamme ja toimialan syvällisesti. Hänellä on kyky yhdistää liiketoiminnan tavoitteet ja käytännön ratkaisut tavalla, joka vie asiakkaitamme eteenpäin. Olen iloinen, että juuri Johanna ottaa toimialan johtaakseen, sanoo StaffPoint-konsernin toimitusjohtaja Anu Ahokas.
Merisalolla on pitkä ja vahva tausta StaffPointilla. Hän on työskennellyt yhtiössä erilaisissa myynnin ja liiketoiminnan kehittämisen rooleissa jo vuodesta 2010 lähtien ja ollut mukana rakentamassa kasvua useista näkökulmista.
– On tosi hienoa jatkaa tässä roolissa. Teollisuus tarvitsee kumppanin, joka näkee kokonaisuuden: tavoitteet, ihmiset ja sen, mitä oikea tuki voi parhaimmillaan mahdollistaa. Meidän tehtävämme on rakentaa luottamusta ja tehdä arjesta sujuvaa – yhdessä. Haluankin varmistaa, että asiakkaamme saavat oikean osaamisen ja ratkaisun juuri silloin kun sitä tarvitaan, vastuullisesti ja kestävällä tavalla toteutettuna, Merisalo sanoo.
Uudessa tehtävässään Merisalo raportoi konsernin toimitusjohtajalle ja tekee tiivistä yhteistyötä henkilöstöpalvelujen johtoryhmän kanssa.
Nimitys astuu voimaan välittömästi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anu AhokastoimitusjohtajaStaffPointPuh:050 548 0784anu.ahokas@staffpoint.fi
Essi Knuutilamarkkinointi- ja viestintäjohtajaStaffPoint OyPuh:040 590 3785essi.knuutila@staffpoint.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
StaffPoint-konserni on Työn Osaaja, joka yhdistää ihmiset, työpaikat ja teknologian.
Tarjoamme monipuolista osaamista työuran koko elinkaarelle. Täyden palvelun HR-talon tarjoomamme kattaa henkilöstövuokrauksen ja rekrytoinnin, strategiset HR-ratkaisut sekä valmennus- ja työkykypalvelut.
StaffPoint-konserni ja sen yhtiöt työllistävät vuosittain keskimäärin yli 12 000 henkilöä Suomessa ja Espanjassa.
Olemme globaalin Randstadin kumppani ja edustaja Suomessa sekä muualla Baltiassa.
Lisätietoja palveluista ja työmahdollisuuksista: www.staffpoint.ﬁ
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta StaffPoint Oy
Essi Knuutila nimitetty StaffPointin uudeksi markkinointi- ja viestintäjohtajaksi12.11.2025 12:41:06 EET | Tiedote
StaffPoint-konserni on nimittänyt uudeksi markkinointi- ja viestintäjohtajakseen Essi Knuutilan. Hän aloittaa tehtävässään 8. joulukuuta 2025 ja tuo mukanaan vahvan kokemuksen modernin markkinoinnin, viestinnän ja liiketoiminnan kehittämisen yhdistämisestä.
StaffPoint-konserni vahvistaa johtoryhmäänsä – kaupalliseksi johtajaksi Sara Toivakainen24.9.2025 10:49:40 EEST | Tiedote
StaffPoint on nimittänyt uudeksi kaupalliseksi johtajakseen Sara Toivakaisen (DI), joka aloittaa tehtävässään 10.11.2025. Toivakainen tuo tehtävään monipuolisen kokemuksensa asiakaskeskeisestä liiketoiminnan kehittämisestä sekä vahvan taustan kannattavuuden ja kasvun johtamisesta.
Ensimmäinen IPS-valmennus NEET-nuorille käynnistyy Suomessa – uuden hankkeen tavoitteena on avata ovia työelämään ja opintoihin15.9.2025 11:20:54 EEST | Tiedote
Spring House käynnistää pääkaupunkiseudulla ensimmäisen Suomessa toteutettavan IPS-valmennuspilotin NEET-nuorille. Hanke tarjoaa alle 29-vuotiaille koulutuksen ja työn ulkopuolella oleville nuorille nopean väylän työelämään ja opintoihin sekä pitkäkestoista yksilöllistä tukea.
StaffPoint ja Saga Vanninen aloittavat yhteistyön – yhdessä kohti unelmia, vastuuta ja voittamisen tahtoa6.6.2025 09:00:35 EEST | Tiedote
StaffPoint-konserni ja huippuottelija Saga Vanninen ovat solmineen yhteistyön, jossa yhdistyvät suomalainen huippu-urheilu, vastuullinen työelämä ja tinkimätön tahto kehittyä. Kolmatta kertaa peräkkäin vuoden nuoreksi urheilijaksi valittu Vanninen toimii jatkossa StaffPointin Omien polkujen tekijät -kampanjan kasvona – ja ennen kaikkea esikuvana sille, mitä päämäärätietoisuus, aitous ja rohkeus voivat saada aikaan.
StaffPoint-konserni vahvistaa hallitustaan – Marja-Leena Tuomola ja Rolf Jansson liittyvät mukaan15.5.2025 08:59:43 EEST | Tiedote
StaffPoint-konsernin hallitus saa vahvistusta kahden uuden jäsenen myötä, kun Marja-Leena Tuomola (LL.M, eMBA) ja Rolf Jansson (dipl.ins., ekonomi) liittyvät mukaan tukemaan yhtiön tulevaa kasvua. StaffPointin hallituksen muut jäsenet ovat MB Rahastojen Juha Tukiainen, hallituksen puheenjohtaja, ja Meri Koivula.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme