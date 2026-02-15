Keski-Suomen hyvinvointialue laajentaa omahoitaja – omalääkärimallin koko alueelle – Novan sosiaali- ja terveyskeskus mukaan maaliskuussa

- Hyödyt ovat kiistattomat, kun asiakkaalla on nimetty oma ammattilainen ja hoitosuhde säilyy, hoito on sujuvampaa ja vaikuttavampaa, kertovat terveydenhuollon vastuualueen vastuualuejohtaja Titta Frantsila sekä avoterveydenhuollon palvelujohtaja Anne Pihl.

Omahoitaja - omalääkäri malli on jo käytössä osassa toimipisteissä, ja toimintamallia kehitetään edelleen osana hoidon jatkuvuuden kehittämisohjelmaa. Omahoitaja - omalääkärimalli otetaan seuraavaksi käyttöön Novan sosiaali- ja terveyskeskuksessa 24.3.2026. Novan sosiaali- ja terveyskeskuksessa on jo aiemmin ollut käytössä omahoitajamalli, joka nyt vahvistuu myös omalääkärillä, jolloin omahoitaja – omalääkärimallia päästään toteuttamaan täysmääräisesti. Kevään ja syksyn aikana malli laajenee toimipisteittäin koko hyvinvointialueelle.

Tavoitteena hoidon jatkuvuus

Omahoitaja - omalääkärimallissa omahoitaja ja omalääkäri vastaavat asiakkaan hoidosta tiiviissä yhteistyössä työparina. Mukana moniammatillisessa yhteistyössä ovat tarpeen mukaan mielenterveys- ja päihdepalveluiden ammattilaiset, fysioterapeutit ja muut erityistyöntekijät.

Mallin laajentaminen on linjassa aluevaltuuston 9.12.2025 hyväksymän palvelustrategian kanssa.

Palveluverkon uudistus, toimipisteiden tiivistyminen sekä digitaaliset ja liikkuvat palvelut huomioidaan kokonaisuutena mallin käyttöönotossa.

Tarkoitus on sujuvoittaa asiakkaan hoitopolkuja yhteydenotosta lähtien ja varmistaa hoidon jatkuvuus palveluissa.

Rekrytointiin panostetaan ja ammatinharjoittajamallia laajennetaan

Hyvinvointialue panostaa lääkäreiden rekrytointiin, tavoitteena on lisätä pysyvien lääkäreiden määrää. Ammatinharjoittajamalli on osa omalääkärimallia, ja tavoitteena on laajentaa kesällä 2025 pilottina alkanutta ammatinharjoittajamallia uusiin toimipisteisiin.