Keski-Suomen hyvinvointialue laajentaa omahoitaja – omalääkärimallin koko alueelle – Novan sosiaali- ja terveyskeskus mukaan maaliskuussa
16.2.2026 08:55:08 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue laajentaa omahoitaja - omalääkärimallin asteittain koskemaan koko hyvinvointialuetta. Tavoitteena on nimetä kaikille keskisuomalaisille omahoitaja ja -lääkäri vuosien 2026–2027 aikana. Mallin keskeisenä tavoitteena on turvata hoidon jatkuvuus, parantaa asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä sekä saavuttaa pitkällä aikavälillä myös kustannussäästöjä.
- Hyödyt ovat kiistattomat, kun asiakkaalla on nimetty oma ammattilainen ja hoitosuhde säilyy, hoito on sujuvampaa ja vaikuttavampaa, kertovat terveydenhuollon vastuualueen vastuualuejohtaja Titta Frantsila sekä avoterveydenhuollon palvelujohtaja Anne Pihl.
Omahoitaja - omalääkäri malli on jo käytössä osassa toimipisteissä, ja toimintamallia kehitetään edelleen osana hoidon jatkuvuuden kehittämisohjelmaa. Omahoitaja - omalääkärimalli otetaan seuraavaksi käyttöön Novan sosiaali- ja terveyskeskuksessa 24.3.2026. Novan sosiaali- ja terveyskeskuksessa on jo aiemmin ollut käytössä omahoitajamalli, joka nyt vahvistuu myös omalääkärillä, jolloin omahoitaja – omalääkärimallia päästään toteuttamaan täysmääräisesti. Kevään ja syksyn aikana malli laajenee toimipisteittäin koko hyvinvointialueelle.
Tavoitteena hoidon jatkuvuus
Omahoitaja - omalääkärimallissa omahoitaja ja omalääkäri vastaavat asiakkaan hoidosta tiiviissä yhteistyössä työparina. Mukana moniammatillisessa yhteistyössä ovat tarpeen mukaan mielenterveys- ja päihdepalveluiden ammattilaiset, fysioterapeutit ja muut erityistyöntekijät.
Mallin laajentaminen on linjassa aluevaltuuston 9.12.2025 hyväksymän palvelustrategian kanssa.
Palveluverkon uudistus, toimipisteiden tiivistyminen sekä digitaaliset ja liikkuvat palvelut huomioidaan kokonaisuutena mallin käyttöönotossa.
Tarkoitus on sujuvoittaa asiakkaan hoitopolkuja yhteydenotosta lähtien ja varmistaa hoidon jatkuvuus palveluissa.
Rekrytointiin panostetaan ja ammatinharjoittajamallia laajennetaan
Hyvinvointialue panostaa lääkäreiden rekrytointiin, tavoitteena on lisätä pysyvien lääkäreiden määrää. Ammatinharjoittajamalli on osa omalääkärimallia, ja tavoitteena on laajentaa kesällä 2025 pilottina alkanutta ammatinharjoittajamallia uusiin toimipisteisiin.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Anne Pihl, Avoterveydenhuollon palvelujohtaja, puh. 050 591 9008, anne.pihl@hyvaks.fi
Titta Frantsila, Terveydenhuollon vastuualueen vastuualuejohtaja, puh. 040 139 6261, titta.frantsila@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071, tuija.melville@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
