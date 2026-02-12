Mirjam Helin -kilpailun voittaja Jingjing Xu konsertoi ensimmäistä kertaa Helsingissä

Helsinki Seriösin maaliskuun konsertin solisti on kansainvälisen Mirjam Helin -kilpailun tuorein voittaja, vahvoilla tulkinnoillaan hurmannut mezzosopraano Jingjing Xu yhdessä pianisti Hikaru Kankin kanssa. Helsingissä duon ohjelmassa on musiikkia Wolfista Britteniin ja Ravelista Gothónin kansanlaulusovituksiin. Mukana on myös Tang-dynastian ajalla vaikuttaneen kiinalaisen Wang Wein musiikkia.

Helsinki Seriös on kamarimusiikkiin keskittynyt kausikorttisarja, jonka konserteissa esiintyy kansainvälisiä ja kotimaisia huippuja. Jingjing Xun konsertti on sunnuntaina 15.3. klo 18 Sibelius-Akatemian konserttisalissa Pohjoisella Rautatiekadulla. Amadeus TV striimaa konsertin suorana Kiinaan, ja sen voi kuunnella myös radiosta Ylen ykköseltä 20.3.2026.

Mirjam Helin -laulukilpailu järjestettiin viimeksi kesäkuussa 2024. Osallistuessaan kilpailun Xu ei uskaltanut edes unelmoida voitosta, sillä kyseessä oli hänen ensimmäinen kansainvälinen kilpailunsa, ja hän oli myös kilpailun nuorin osallistuja. Sinfoniaorkesterin solistina hän lauloi ensimmäistä kertaa koskaan vasta kilpailun finaalissa Musiikkitalossa.

Mirjam Helin -kisa tunnetaan kilpailuna, joka tekee unelmista totta. Moni kilpailussa menestyneistä nuorista lahjakkuuksista on myöhemmin noussut kansainvälisen laulumaailman huipulle. Heitä ovat muun muassa Olaf Bär, Elīna Garanča, René Pape, Kateryna Kasper, Nadine Sierra, Andrea Rost ja Julia Lezhneva. Voitto onkin tuonut Jingjing Xun uralle tuntuvaa kansainvälistä nostetta. Viime aikojen kohokohtiin kuuluvat nimirooli Bregenz Festivalin La Cenerentolassa 2025 sekä debytointi Los Angelesin filharmonikkojen solistina kapellimestari Esa-Pekka Salosen johdolla tammikuussa 2026.

Myöhemmin keväällä Jingjing Xu nähdään Helsingissä 15.5.2026 Radion sinfoniaorkesterin solistina. Silloin Xu laulaa Hélènen roolin Lili Boulangerin kantaatissa Faust ja Hélène. Konsertin johtaa kapellimestarivieras Joana Carneiro.

Jingjing Xu on vuonna 1999 syntynyt kiinalainen mezzosopraano. Hän on valmistunut maisteriksi McGillin yliopistosta Montrealista, missä hän vuonna 2023 voitti Wirthin laulupalkinnon. Mirjam Helin -kilpailun jälkeen Xu muutti Montrealista Eurooppaan ja työskentelee nyt Berliinin valtionoopperan kansainvälisessä oopperastudiossa.

Mirjam Helin -laulukilpailu tunnetaan yhtenä maailman merkittävimmistä klassisen laulun kilpailuista. Se rahoitetaan Suomen Kulttuurirahaston Mirjam ja Hans Helinin nimikkorahastosta. Suurlahjoituksen Kulttuurirahastolle tehnyt professori Mirjam Helin (1911–2006) oli laulutaiteilija ja pidetty laulunopettaja. Hän halusi, että lahjoituksen turvin Suomeen syntyy maailman tasokkain klassisen laulun kilpailu. Ensimmäinen Mirjam Helin -kilpailu järjestettiin 1984.