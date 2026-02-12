Mirjam Helin -kilpailun voittaja Jingjing Xu konsertoi ensimmäistä kertaa Helsingissä
17.2.2026 09:00:00 EET | Suomen Kulttuurirahasto | Tiedote
Mezzosopraano Jingjing Xu lauloi itsensä suomalaisen musiikkiyleisön sydämeen Mirjam Helin -laulukilpailussa vuonna 2024. Maaliskuussa 2026 on vuorossa ensimmäinen Helsingin-esiintyminen kisan jälkeen.
Helsinki Seriösin maaliskuun konsertin solisti on kansainvälisen Mirjam Helin -kilpailun tuorein voittaja, vahvoilla tulkinnoillaan hurmannut mezzosopraano Jingjing Xu yhdessä pianisti Hikaru Kankin kanssa. Helsingissä duon ohjelmassa on musiikkia Wolfista Britteniin ja Ravelista Gothónin kansanlaulusovituksiin. Mukana on myös Tang-dynastian ajalla vaikuttaneen kiinalaisen Wang Wein musiikkia.
Helsinki Seriös on kamarimusiikkiin keskittynyt kausikorttisarja, jonka konserteissa esiintyy kansainvälisiä ja kotimaisia huippuja. Jingjing Xun konsertti on sunnuntaina 15.3. klo 18 Sibelius-Akatemian konserttisalissa Pohjoisella Rautatiekadulla. Amadeus TV striimaa konsertin suorana Kiinaan, ja sen voi kuunnella myös radiosta Ylen ykköseltä 20.3.2026.
Mirjam Helin -laulukilpailu järjestettiin viimeksi kesäkuussa 2024. Osallistuessaan kilpailun Xu ei uskaltanut edes unelmoida voitosta, sillä kyseessä oli hänen ensimmäinen kansainvälinen kilpailunsa, ja hän oli myös kilpailun nuorin osallistuja. Sinfoniaorkesterin solistina hän lauloi ensimmäistä kertaa koskaan vasta kilpailun finaalissa Musiikkitalossa.
Mirjam Helin -kisa tunnetaan kilpailuna, joka tekee unelmista totta. Moni kilpailussa menestyneistä nuorista lahjakkuuksista on myöhemmin noussut kansainvälisen laulumaailman huipulle. Heitä ovat muun muassa Olaf Bär, Elīna Garanča, René Pape, Kateryna Kasper, Nadine Sierra, Andrea Rost ja Julia Lezhneva. Voitto onkin tuonut Jingjing Xun uralle tuntuvaa kansainvälistä nostetta. Viime aikojen kohokohtiin kuuluvat nimirooli Bregenz Festivalin La Cenerentolassa 2025 sekä debytointi Los Angelesin filharmonikkojen solistina kapellimestari Esa-Pekka Salosen johdolla tammikuussa 2026.
Myöhemmin keväällä Jingjing Xu nähdään Helsingissä 15.5.2026 Radion sinfoniaorkesterin solistina. Silloin Xu laulaa Hélènen roolin Lili Boulangerin kantaatissa Faust ja Hélène. Konsertin johtaa kapellimestarivieras Joana Carneiro.
Jingjing Xu on vuonna 1999 syntynyt kiinalainen mezzosopraano. Hän on valmistunut maisteriksi McGillin yliopistosta Montrealista, missä hän vuonna 2023 voitti Wirthin laulupalkinnon. Mirjam Helin -kilpailun jälkeen Xu muutti Montrealista Eurooppaan ja työskentelee nyt Berliinin valtionoopperan kansainvälisessä oopperastudiossa.
Mirjam Helin -laulukilpailu tunnetaan yhtenä maailman merkittävimmistä klassisen laulun kilpailuista. Se rahoitetaan Suomen Kulttuurirahaston Mirjam ja Hans Helinin nimikkorahastosta. Suurlahjoituksen Kulttuurirahastolle tehnyt professori Mirjam Helin (1911–2006) oli laulutaiteilija ja pidetty laulunopettaja. Hän halusi, että lahjoituksen turvin Suomeen syntyy maailman tasokkain klassisen laulun kilpailu. Ensimmäinen Mirjam Helin -kilpailu järjestettiin 1984.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Myy HonkanenHaastattelupyynnötPuh:+358 40 574 3577myy.honkanen@gmail.com
Päivi Loponen-KyrönseppäMusiikkipäällikköSuomen KulttuurirahastoPuh:050 533 8386paivi.loponen@skr.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Suomen Kulttuurirahasto on valtakunnallisesti toimiva yksityinen säätiö, joka rakentaa moniarvoista ja kestävää yhteiskuntaa, toimii tieteen, taiteen ja kulttuurin puolesta sekä kannustaa tulevaisuuden huippuja kohti läpimurtoja.
Kulttuurirahasto myöntää apurahoja tieteelle ja taiteelle ja toteuttaa erilaisia hankkeita. Toimintaan kuuluvat myös Taidekoti Kirpilä, taiteilijoille suunnattu residenssiohjelma sekä Mirjam Helin -laulukilpailu ja -akatemia. Kulttuurirahaston seitsemäntoista maakuntarahastoa kattavat koko maan.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Kulttuurirahasto
Kulttuurirahasto myönsi 29 miljoonaa euroa tieteelle ja taiteelle – Kansallismuseolle suurapuraha12.2.2026 10:13:42 EET | Tiedote
Apurahoja haki lokakuussa 2025 jälleen ennätysmäärä tieteen, taiteen ja kulttuurin tekijöitä. Suomen Kulttuurirahasto myönsi yhteensä 784 apurahaa, yhteensä 29 miljoonaa euroa.
Mirjam Helin -akatemia tarjoaa tukea matkalla kansainväliselle uralle27.1.2026 15:24:35 EET | Tiedote
Kansainvälistä uraa tavoitteleville laulajille tarkoitettu Mirjam Helin -akatemia avaa helmikuussa täydennyshaun. Akatemian kaksivuotiseen ohjelmaan vuosille 2026–2028 valitaan tänä keväänä yhdestä kahteen lahjakkuutta.
Uudet klassikot -rahoitus 18 esittävän taiteen toimijalle24.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Uudet klassikot -rahaston tavoitteena on pidentää tuotantojen elinkaarta ja kasvattaa niiden yleisömääriä. Rahoitusta sai 18 teatterin, sirkuksen, tanssin ja musiikin alan toimijaa.
Urheilu ja kulttuuri asettuvat saman pöydän ääreen Kajaanissa – toimittaja Riku Rantala luotsaa keskustelua27.10.2025 14:03:53 EET | Tiedote
Sekä urheilu että kulttuuri liikuttavat ihmisiä, mutta mitä jos ne onnistuisivat löytämään enemmänkin yhteistä maaperää? Suomen Kulttuurirahaston Tiede & Taide -iltojen sarja käynnistyy Kajaanista 10.11.2025. Kaikille avoimissa tilaisuuksissa kohtaavat tutkijat, taiteilijat ja yhteiskunnalliset vaikuttajat.
Urheilu ja kulttuuri asettuvat saman pöydän ääreen Kuopiossa – toimittaja Riku Rantala luotsaa keskustelua27.10.2025 14:03:15 EET | Tiedote
Sekä urheilu että kulttuuri liikuttavat ihmisiä, mutta mitä jos ne onnistuisivat löytämään enemmänkin yhteistä maaperää? Suomen Kulttuurirahaston Tiede & Taide -iltojen sarja saapuu Kuopioon 11.11.2025. Kaikille avoimissa tilaisuuksissa kohtaavat tutkijat, taiteilijat ja yhteiskunnalliset vaikuttajat.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme