Keskustan Kaikkonen: Kaisa Juuson seuraajan kiireellisin tehtävä on vanhusten hoivan ongelmiin puuttuminen

- Viime kuukausien uutiset vanhustenhoivan epäkohdista ovat olleet hälyttäviä. Uuden ministerin kiireellisin ja juuri nyt tärkein tehtävä on laittaa vanhustenhoiva kuntoon. Jokainen ikäihminen tässä maassa ansaitsee arvokkaan vanhuuden, linjaa Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen.



Vanhusten hoivan tilanne on Suomessa huolestuttava. Viimeaikaiset uutiset ovat olleet ikäviä. Ja yhä heikommassa kunnossa olevat ikäihmiset joutuvat selviämään kotona ilman riittävää apua.



- Kenenkään ei Suomessa pitäisi joutua pelkäämään itsensä tai läheisensä vanhenemista, sanoo Kaikkonen.



Hallitus kaavailee jälleen uutta melkein 400 miljoonan euron leikkausta hyvinvointialueiden rahoitukseen.



- Suosittelisin uutta ministeriä ja hallitusta katsomaan tilannetta vielä uudelleen. Tämä leikkaus osuu jälleen hyvinvointialueihin ja varmuudella myös ikäihmisten hoivaan, arvioi Kaikkonen.



- Kaavamaisten leikkausten sijaan tarvitaan rahoituslakiin muutoksia, jotka pysäyttävät hyvinvointialueiden taloudellisen eriytymisen. Uuden ministerin vastuulla on johtaa palveluiden uudistamista ja varmistaa, että kaikkialla Suomessa palvelut toimivat, eivätkä ihmiset joudu heitteille. Kaavamaiset leikkaukset ilman selkeää tehtäviin puuttumista syventävät vain vaikeuksissa olevien alueiden tilannetta ja vaarantavat ihmisten palvelut, tuumaa Kaikkonen.