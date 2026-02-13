Pelastustoimen organisaatioon suunnitteilla muutoksia – tavoitteena vahvistaa lähiesihenkilötyötä ja asiantuntijaresurssia

Kun Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue aloitti toimintansa, pelastustoimen nykyinen organisaatio muodostettiin alueella aiemmin toimineiden pelastuslaitosten pohjalta. Nyt, kun toiminta on vakiintunut, on todettu, että alkuvaiheessa rakennettu organisaatiomalli ei ole enää tarkoituksenmukaisin. Muutossuunnitelmien tavoitteena on vahvistaa sekä lähiesihenkilö- että asiantuntijatyötä, edistää pelastustoiminnan suunnittelua ja kehittämistä, yhdenmukaistaa käytäntöjä ja parantaa palvelualueen tuottavuutta.

Esityksen mukaan pelastustoiminnan vastuualueet jaettaisiin jatkossa maantieteellisyyden sijasta palvelun tuotannon, toiminnallisuuden ja suunnittelun perusteella. Muutosten avulla selkeytetään johdettavia kokonaisuuksia, tasapainotetaan esihenkilövastuita ja tuodaan päätöksenteko lähemmäs henkilöstöä.

”Käynnistämme yhteistoimintaneuvottelut, jotta voimme uudistaa pelastustoiminnan hallintorakenteita ja vastata henkilöstön ja toiminnan palvelutarpeisiin entistä paremmin. Tavoitteena on toiminnan kehittäminen, ei henkilöstön vähentäminen”, pelastustoiminnan palvelualueen pelastuspäällikkö Harri Pyyhtiä sanoo.

Neuvotteluesityksen mukaan irtisanomisperusteiset muutokset koskevat 13 henkilöä. Suunnitellut muutokset kohdistuvat hallinnollisiin tehtäviin. Yhteistoimintamenettelyn kohteena oleville henkilöille tullaan ensisijaisesti tarjoamaan työsopimuksen tai virkamääräyksen mukaista vastaavaa työtä. Jos henkilö ei ota vastaan tarjottua työtä, syntyy työnantajalle irtisanomisperuste.

Suunnitelmien mukaan pelastustoiminnan palvelualueen uusi organisaatio aloittaa toimintansa 1.9.2026, johon mennessä henkilöstömuutokset tehdään.