Pelastustoimen organisaatioon suunnitteilla muutoksia – tavoitteena vahvistaa lähiesihenkilötyötä ja asiantuntijaresurssia
16.2.2026 14:00:00 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen pelastustoimen toimialueelle suunnitellaan muutoksia. Uudelleenorganisoinnin tavoitteena on muun muassa vahvistaa lähiesihenkilötyötä ja asiantuntijaresurssia. Koska suunnitelmiin liittyy henkilöstövaikutuksia, Pohde on antanut 12.2.2026 henkilöstöjärjestöille neuvotteluesityksen yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi. Neuvottelut alkavat 18.2.2026.
Kun Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue aloitti toimintansa, pelastustoimen nykyinen organisaatio muodostettiin alueella aiemmin toimineiden pelastuslaitosten pohjalta. Nyt, kun toiminta on vakiintunut, on todettu, että alkuvaiheessa rakennettu organisaatiomalli ei ole enää tarkoituksenmukaisin. Muutossuunnitelmien tavoitteena on vahvistaa sekä lähiesihenkilö- että asiantuntijatyötä, edistää pelastustoiminnan suunnittelua ja kehittämistä, yhdenmukaistaa käytäntöjä ja parantaa palvelualueen tuottavuutta.
Esityksen mukaan pelastustoiminnan vastuualueet jaettaisiin jatkossa maantieteellisyyden sijasta palvelun tuotannon, toiminnallisuuden ja suunnittelun perusteella. Muutosten avulla selkeytetään johdettavia kokonaisuuksia, tasapainotetaan esihenkilövastuita ja tuodaan päätöksenteko lähemmäs henkilöstöä.
”Käynnistämme yhteistoimintaneuvottelut, jotta voimme uudistaa pelastustoiminnan hallintorakenteita ja vastata henkilöstön ja toiminnan palvelutarpeisiin entistä paremmin. Tavoitteena on toiminnan kehittäminen, ei henkilöstön vähentäminen”, pelastustoiminnan palvelualueen pelastuspäällikkö Harri Pyyhtiä sanoo.
Neuvotteluesityksen mukaan irtisanomisperusteiset muutokset koskevat 13 henkilöä. Suunnitellut muutokset kohdistuvat hallinnollisiin tehtäviin. Yhteistoimintamenettelyn kohteena oleville henkilöille tullaan ensisijaisesti tarjoamaan työsopimuksen tai virkamääräyksen mukaista vastaavaa työtä. Jos henkilö ei ota vastaan tarjottua työtä, syntyy työnantajalle irtisanomisperuste.
Suunnitelmien mukaan pelastustoiminnan palvelualueen uusi organisaatio aloittaa toimintansa 1.9.2026, johon mennessä henkilöstömuutokset tehdään.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mari Saari-SomerohenkilöstöpäällikköPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 469 1201mari.saari-somero@pohde.fi
Petteri JokelainenPelastusjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuePuh:044 4296 006petteri.jokelainen@pohde.fi
Harri PyyhtiäPelastustoiminnan pelastuspäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitosPuh:0444296005harri.pyyhtia@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
