Saimaa esiintyy Pori Jazzissa

Matti Mikkolan johtaman Saimaan musiikillinen seikkailu on vapautunutta, rajoittamatonta ja tyylillisesti monipuolista. Yhtye ammentaa vaikutteita classic rockista, progesta, folkista ja iskelmästä, ja sen kokonaisuus on helposti lähestyttävä, tarttuva ja täynnä energiaa. Konserteissa korostuvat musiikillinen vapaus, yhteissoiton ilo sekä vahva tunnelma – elementtejä, joiden ansiosta monet Saimaan keikoista ovat olleet loppuunmyytyjä.

Saimaa on koettu Pori Jazzissa aiemmin kolmesti: omalla kokoonpanollaan vuonna 2016 sekä osana projekteja Pyhimys & Saimaa (2019) ja Pepe & Saimaa (2023). Kaikki esiintymiset ovat kuuluneet festivaalin pääkonserttiohjelmistoon.

Kesän 2026 konsertin mahdollistaa Satakunnan Osuuskauppa, joka tukee aktiivisesti alueen kulttuuri- ja tapahtumatarjontaa. ”On ilo tuoda Saimaa Lokkilavalle ja tarjota yleisölle mahdollisuus kokea yhtyeen mukaansatempaava energia pääsymaksutta,” kertoo Satakunnan Osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Tuomi.