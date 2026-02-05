Kantaesitysmusikaali Tinakenkätyttö johdattaa uuteen kauteen

”Olen ylpeä, että saamme tuoda suurelle näyttämölle kantaesitysmusikaalin rohkeasta ja ikonisesta Kaija Koosta. Uusi musikaali rohkaisee ja voimaannuttaa meitä kaikkia. Näytelmä joka menee pieleen kertoo rohkeasta yhteisöstä, joka haluaa esittää täydellisen esityksen. Se kutkuttaa nauruhermoja, koska jokainen meistä tunnistaa sen hetken, kun palikat eivät enää pysy omissa hyppysissä”, kertoo teatterinjohtaja Seppo Välinen.

Tinakenkätyttö – musikaali Kaija Koon elämästä

Hanna-Mari Mantereen ja Elina Ylisuvannon käsikirjoittama Tinakenkätyttö – musikaali Kaija Koon elämästä saa ensi-iltansa Romeo-näyttämöllä 10.9.2026. Uusi, elämänmakuinen musikaali sukeltaa Kaija Koon elämäntarinaan. Faktaa ja fiktiota yhdistävä tarina kulkee läpi kasvun, selviytymisen ja itsensä voittamisen – Kaijan Koon rakastettujen kappaleiden siivittämänä. Näyttämöllä kuullaan laaja kattaus hittibiisejä, kuten Tinakenkätyttö, Kuka keksi rakkauden ja Supernaiset.

Näyttävän teoksen ohjaajana vierailee Marco Bjurström. Kapellimestarina toimii Sauli Perälä, koreografina vierailee Mindy Lindblom (vier.), lavastuksen suunnittelee Tinde Lappalainen (vier.) ja pukusuunnittelusta vastaa Emilia Eriksson.

”Olen todella innoissani, kun saan tehdä maailman kantaesitysmusikaalin Vaasaan! Kaija Koon kappaleissa on aina ollut hienot tekstit, mutta nyt ne nousevat ihan uudelle tasolle, kun niiden kautta voimme elää läpi Kaijan ainutlaatuista elämää iloineen ja suruineen. Lupaan, että tunteet leimuavat Vaasan kaupunginteatterin katsomossa 10.9. alkaen”, toteaa Bjurström.

Teoksen pääroolissa vierailee vahvaääninen näyttelijä-laulaja Marika Huomolin. Hän työskentelee tällä hetkellä Kotkan kaupunginteatterissa ja on aiemmin esiintynyt muun muassa Suomen Komediateatterissa, Teatteri Imatrassa sekä Turun Kaupunginteatterissa.

”Mitä vapaampi mun mieli on, sitä syvemmin mun ääni soi. Tämän käsikirjoituksen sitaatin siivittämänä suuntaan jännityksellä, innolla ja rakkaudella kohti Tinakenkätyttö-musikaalin harjoitusprosessia. Meissä jokaisessa asuu ainutlaatuinen ihminen, ja tämä musikaali on yksi tapa kertoa Kaija Koon rohkeasta, herkästä ja periksiantamattomasta kasvusta koko Suomen rakastamaksi taiteilijaksi, jonka musiikki lävistää voimallaan ihmisten sydämet”, sanoo Huomolin.

Huomolinin rinnalla näyttämöllä nähdään noin 20-henkinen ensemble. Mukana ovat myös lapsiesiintyjät Elsa Paavola, Vilja Penttilä ja Amelia Dams, jotka esittävät Kaijaa lapsena ja vuorottelevat roolissa.

Näytelmä joka menee pieleen naurattaa lokakuusta alkaen

Henry Lewisin, Jonathan Sayerin ja Henry Shieldsin kirjoittama Näytelmä joka menee pieleen (The Play That Goes Wrong, 2012) saa ensi-iltansa Romeo-näyttämöllä 8.10.2026.

Teos on hurjarytminen, fyysinen farssi, jossa kaikki menee pieleen – ja juuri siksi täydellisesti oikein. Kansainvälinen komediahitti on näytelmä näytelmän sisällä: kunnianhimoinen harrastajateatteriryhmä yrittää esittää perinteistä englantilaista murhamysteeriä, mutta lavalla mikään ei suju suunnitelmien mukaan: lavasteet romahtavat, repliikit katoavat, rekvisiitta pettää ja näyttelijät taistelevat pysyäkseen sekä pystyssä että roolissaan.

Farssin on suomentanut Mikko Koivusalo. Teoksen ohjaajana vierailee näyttelijä-ohjaaja Sari Siikander. Pukusuunnittelusta vastaa Marie Antikainen (vier.) ja lavastuksesta Peter Ahlqvist (vier.). Näyttämöllä nähdään Anna Lemmetti-Vieri, Ville Härkönen, Toni Ikola, Oiva Nuojua, Sonja Halla-aho, Johannes Korpijaakko (vier.) sekä teatterin uudet kiinnitykset Juuso Nykänen ja Hannes Mikkelsson.

”Tämä farssi on rakkauskirje teatterille – kerrottuna katastrofin kautta. Se on fyysisen komedian, tarkan ajoituksen ja näyttelijäntyön juhlaa. Esityksessä on hikitakuu näyttämöllä ja naurutakuu katsomossa”, Siikander kuvailee.

Liput teoksiin tulevat myyntiin keskiviikkona 18.2.2026 klo 12.

