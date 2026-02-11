Päijät-Hämeen hyvinvointialue: 4000 pientaloa saa postia pelastuslaitokselta

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

16.2.2026 11:55:48 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Pientalojen paloturvallisuuden itsearviointi on käynnistynyt Päijät-Hämeessä. Päijät-Hämeen pelastuslaitos valvoo pientalojen paloturvallisuutta postitettavien lomakkeiden avulla. Itsearviointilomake on lähetetty helmikuussa 4000 pientaloon Päijät-Hämeen alueella.

Postilaatikkoon jaettavassa pientalojen itsearvioinnissa pureudutaan kodin vaaranpaikkoihin ja muistutetaan jokaisen omasta roolista tulipalojen ennaltaehkäisemisessä. Tarkoituksena on, että asukas käy lomakkeen ja siihen liittyvän materiaalin avulla läpi rakennuksensa paloturvallisuusasioita.

Lomake käsittää esimerkiksi poistumisturvallisuuteen, palovaroittimiin sekä sähkölaitteiden ja tulisijojen käyttöön liittyviä asioita. Mukana oleva opas antaa ohjeita mm. helposti syttyvän materiaalin säilytykseen, saunan käyttöön, kiinteistön osoitemerkintään ja hätätilanteessa toimimiseen.

– Päijät-Hämeen pienkiinteistöt valvotaan kymmenen vuoden välein eli jokainen omakotitalon omistaja saa postia kerran kymmenessä vuodessa. Nyt käynnistynyt valvonta koskee siis vain niitä kiinteistöjä, joihin kirje on tullut, riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta sanoo.

Pientalojen paloturvallisuuden itsearviointilomakkeet lähetetään vuosittain 10 prosentille alueen pientaloista. Pelastusviranomainen valvoo palautetut itsearviointilomakkeet.  Jos itsearviointiin ei vastata, pelastuslaitos suorittaa kiinteistöön palotarkastuksen. Valvontaa tehdään puhelimitse, sähköpostitse tai tarkastuskäyntien avulla.

Vapaa-ajan kiinteistöjen, rivitalojen ja kerrostalojen paloturvallisuuden itsearvioinnit toteutetaan keväällä.

Jos et kuulu tämän vuoden valvontaan, mutta haluat käydä läpi oman kiinteistösi turvallisuusasioita, lisätietoa on saatavilla Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen verkkosivuilta (linkki).

Pientalon paloturvallisuusopas (linkki)

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

