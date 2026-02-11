Päijät-Hämeen hyvinvointialue: 4000 pientaloa saa postia pelastuslaitokselta
16.2.2026 11:55:48 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Pientalojen paloturvallisuuden itsearviointi on käynnistynyt Päijät-Hämeessä. Päijät-Hämeen pelastuslaitos valvoo pientalojen paloturvallisuutta postitettavien lomakkeiden avulla. Itsearviointilomake on lähetetty helmikuussa 4000 pientaloon Päijät-Hämeen alueella.
Postilaatikkoon jaettavassa pientalojen itsearvioinnissa pureudutaan kodin vaaranpaikkoihin ja muistutetaan jokaisen omasta roolista tulipalojen ennaltaehkäisemisessä. Tarkoituksena on, että asukas käy lomakkeen ja siihen liittyvän materiaalin avulla läpi rakennuksensa paloturvallisuusasioita.
Lomake käsittää esimerkiksi poistumisturvallisuuteen, palovaroittimiin sekä sähkölaitteiden ja tulisijojen käyttöön liittyviä asioita. Mukana oleva opas antaa ohjeita mm. helposti syttyvän materiaalin säilytykseen, saunan käyttöön, kiinteistön osoitemerkintään ja hätätilanteessa toimimiseen.
– Päijät-Hämeen pienkiinteistöt valvotaan kymmenen vuoden välein eli jokainen omakotitalon omistaja saa postia kerran kymmenessä vuodessa. Nyt käynnistynyt valvonta koskee siis vain niitä kiinteistöjä, joihin kirje on tullut, riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta sanoo.
Pientalojen paloturvallisuuden itsearviointilomakkeet lähetetään vuosittain 10 prosentille alueen pientaloista. Pelastusviranomainen valvoo palautetut itsearviointilomakkeet. Jos itsearviointiin ei vastata, pelastuslaitos suorittaa kiinteistöön palotarkastuksen. Valvontaa tehdään puhelimitse, sähköpostitse tai tarkastuskäyntien avulla.
Vapaa-ajan kiinteistöjen, rivitalojen ja kerrostalojen paloturvallisuuden itsearvioinnit toteutetaan keväällä.
Jos et kuulu tämän vuoden valvontaan, mutta haluat käydä läpi oman kiinteistösi turvallisuusasioita, lisätietoa on saatavilla Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen verkkosivuilta (linkki).
Pientalon paloturvallisuusopas (linkki)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Raila Viljamaapaloinsinööri, Päijät-Hämeen pelastuslaitosPuh:0440 773 223raila.viljamaa@paijatha.fi
Linkit
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Sosiaalikeskuksen tilahankinnan keskeyttämistä esitetään aluehallitukselle11.2.2026 11:38:32 EET | Tiedote
Hyvinvointialue esittää aluehallitukselle, että sosiaalikeskuksen vuokratilan hankintamenettely keskeytetään sopimusvalmistelun aikana ilmenneiden ristiriitojen vuoksi.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Hätänumeroviikko rohkaisee soittamaan hädässä 112:n10.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote
9.–15. helmikuuta vietetään valtakunnallista hätänumeroviikkoa, jonka Päijät-Hämeen päätapahtuma 112-päivä järjestetään lauantaina 14.2. kauppakeskus Triossa.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Päiväkeskus muuttaa Launeenkadulta Kauppakadulle (korjattu)9.2.2026 13:51:39 EET | Tiedote
Päijät‑Hämeen hyvinvointialueen päiväkeskus siirtyy maaliskuun alussa Lahdessa Launeenkadulta Kauppakadulle.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Päiväkeskus muuttaa Launeenkadulta Kauppakadulle9.2.2026 13:00:18 EET | Tiedote
Päijät‑Hämeen hyvinvointialueen päiväkeskus siirtyy maaliskuun alussa Lahdessa Launeenkadulta Kauppakadulle.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Päijät-Hämeen pelastajia ja ensihoitajia koulutetaan kemiallisten aineiden ja säteilyn uhkiin9.2.2026 12:14:54 EET | Tiedote
Pelastusopisto järjestää helmikuussa Lahdessa pelastusalan ja ensihoidon ammattilaisille koulutuksen, jossa käydään läpi varautumista kemiallisten, biologisten, säteilyn ja ydinaineiden aiheuttamiin uhkiin ja onnettomuuksiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme