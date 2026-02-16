SuPer: Lakko alkaa tiistaina yksityisellä sosiaalipalvelualalla

Lakko alkaa tiistaina 17.2.2026 klo 00.01. Lakko päättyy torstaina 19.2.2026 klo 23.59.

Lakon piirissä ovat ilmoitetuissa yksiköissä kaikki Sote ry:n (SuPer, Tehy, Erto) jäsenet, joiden työsuhteissa sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Kyseisissä lakkokohteissa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä tehtävä työ on lakonalaista työtä.

Lakon piirissä olevat työyksiköt: Lakko yksityisellä sosiaalipalvelualalla

Työntekijöiden lakko-oikeus on perusoikeus, joka pohjautuu perustuslakiin ja Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin.

Vuoronvaihtokielto yksityisellä sosiaalipalvelualalla jatkuu

SuPer on julistanut vuoronvaihtokiellon kaikkiin yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä oleviin työpaikkoihin 29.1.2026 klo 15.00 alkaen.

Vuoronvaihtokiellon aikana SuPerin jäsenet eivät vaihda työvuoroja, ellei työnantaja suostu maksamaan vuoronvaihdosta kohtuullista korvausta. Vuoronvaihtokielto on voimassa toistaiseksi.

Hakusaarto Attendon, Esperin ja Mehiläisen työpaikoilla jatkuu

SuPer on julistanut hakusaarron Attendon, Esperin ja Mehiläisen yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä oleviin työpaikkoihin 29.1.2026 klo 15.00 alkaen.

Hakusaarron aikana SuPerin jäsenet eivät hae tai vastaanota työpaikkaa hakusaarron kohdekonserneista. Hakusaarto on voimassa toistaiseksi.

Neuvottelut koskevat noin 72 000 työntekijää

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 72 000 työntekijää. SuPer on toimialan suurin työntekijäjärjestö. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvottelevat ammattiliitot SuPer, Erto ja Tehy eli Sote ry sekä JHL, Talentia ja neuvottelujärjestö Salli ry. Työnantajien puolella neuvottelee Hyvinvointiala Hali ry.

SOSTESia noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä, kuten esimerkiksi yksityisissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa, vanhainkodeissa, ensi- ja turvakodeissa, kotipalveluissa ja erilaisissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä.