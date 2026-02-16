SuPer: Strejken inom den privata socialservicebranschen inleds på tisdag
16.2.2026 11:34:28 EET | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Tiedote
Den strejk som SuPer har utlyst som en del av Sote rf börjar på tisdag och andra av SuPer meddelade stridsåtgärder fortsätter. Alla parter godkände inte det medlingsbud som riksmedlaren lade fram i arbetskonflikten inom den privata socialservicebranschen.
Strejken börjar tisdagen 17.2.2026 kl. 00.01 och upphör torsdagen 19.2.2026 kl. 23.59.
Strejken omfattar vid de anmälda enheterna alla medlemmar i Sote rf (SuPer, Tehy och Erto) vars anställningsförhållanden regleras av kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen.
Vid de aktuella strejkobjekten är allt arbete som utförs inom ramen för kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen strejkbelagt arbete.
De arbetsenheter som omfattas av strejken
Arbetstagarnas rätt till arbetskonflikt grundar sig på grundlagen och internationella avtal som är bindande för Finland.
Skiftbytesförbud inom hela den privata socialvårdssektorn
SuPer har utlyst ett skiftbytesförbud som gäller alla arbetsplatser som omfattas av kollektivavtalet inom den privata socialservicebranschen från och med den 29 januari 2026 kl. 15.00.
Under förbudet byter SuPers medlemmar inte arbetsskift, om inte arbetsgivaren går med på att betala en skälig ersättning för skiftbytet.
Ansökningsblockad på Attendo, Esperi och Mehiläinen
SuPer har utlyst en ansökningsblockad vid arbetsplatser som omfattas av det privata socialservicebranschens kollektivavtal inom Attendo, Esperi och Mehiläinen från och med den 29 januari 2026 kl. 15.00.
Under ansökningsblockaden söker eller tar SuPers medlemmar inte emot arbetsplats inom de berörda koncernerna. Ansökningsblockaden gäller tills vidare.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mer information
Päivi Inberg, ordförande, 040 705 9115
Tanu Heikkinen, verksamhetsledare, 040 734 5354
SuPer rf
Linkit
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
SuPer: Lakko alkaa tiistaina yksityisellä sosiaalipalvelualalla16.2.2026 11:30:42 EET | Tiedote
SuPerin osana Sote ry:tä julistama lakko alkaa tiistaina ja muut SuPerin ilmoittamat työtaistelutoimenpiteet jatkuvat. Kaikki osapuolet eivät hyväksyneet valtakunnansovittelijan antamaa sovintoehdotusta yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan.
SuPer: Ei sovintoa yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan – työtaistelutoimet jatkuvat ja näillä näkymin lakko alkaa15.2.2026 18:00:18 EET | Tiedote
Kaikki osapuolet eivät hyväksyneet sovintoehdotusta yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan. Valtakunnansovittelija antoi sovintoehdotuksen eilen 14. helmikuuta. SuPerin liittohallitus hyväksyi sovintoehdotuksen harkittuaan ehdotusta tarkkaan. Ratkaisu olisi ollut kokonaisuutena arvioiden kohtuullinen nykyisessä hyvin vaikeassa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Neuvottelut ovat olleet vaikeat. Palkkaratkaisu olisi ollut hyvä lähihoitajille, mutta Hali ei suostunut lähihoitajien näkökulmista reiluihin kohdennuksiin, joten sopua ei syntynyt.
SuPer: Valtakunnansovittelijalta sovintoehdotus yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan14.2.2026 22:05:06 EET | Tiedote
Valtakunnansovittelija on antanut sovintoehdotuksen yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan tänään 14. helmikuuta. Järjestöjen hallinnot kokoontuvat käsittelemään tulosta. Osapuolet antavat vastauksensa valtakunnansovittelijalle sunnuntaina 15. helmikuuta kello 17.00, jonka jälkeen sisällöstä tiedotetaan.
SuPer, JHL, Talentia, Erto: Det måste vara möjligt att överskrida den allmänna linjen för att främja jämställdhet12.2.2026 13:00:00 EET | Tiedote
Den allmänna linjen för löneförhöjningar måste kunna överskridas i situationer där det finns klara förutsättningar för det, kräver fackförbunden SuPer, JHL, Talentia och Erto. Av dessa förutsättningar är jämställdhet utan tvekan den viktigaste.
SuPer, JHL, Talentia, Erto: Yleinen linja on voitava ylittää, kun tasa-arvon edistäminen sitä vaatii12.2.2026 13:00:00 EET | Tiedote
Yleinen linja palkankorotuksissa on voitava ylittää tilanteissa, joissa sille on selvät edellytykset, ammattiliitot SuPer, JHL, Talentia ja Erto vaativat. Näistä edellytyksistä tasa-arvo on ehdottomasti tärkein.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme