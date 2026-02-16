Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

SuPer: Strejken inom den privata socialservicebranschen inleds på tisdag

16.2.2026 11:34:28 EET | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Tiedote

Den strejk som SuPer har utlyst som en del av Sote rf börjar på tisdag och andra av SuPer meddelade stridsåtgärder fortsätter. Alla parter godkände inte det medlingsbud som riksmedlaren lade fram i arbetskonflikten inom den privata socialservicebranschen.

Strejken börjar tisdagen 17.2.2026 kl. 00.01 och upphör torsdagen 19.2.2026 kl. 23.59.

Strejken omfattar vid de anmälda enheterna alla medlemmar i Sote rf (SuPer, Tehy och Erto) vars anställningsförhållanden regleras av kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen.

Vid de aktuella strejkobjekten är allt arbete som utförs inom ramen för kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen strejkbelagt arbete.

De arbetsenheter som omfattas av strejken

Arbetstagarnas rätt till arbetskonflikt grundar sig på grundlagen och internationella avtal som är bindande för Finland.

Skiftbytesförbud inom hela den privata socialvårdssektorn

SuPer har utlyst ett skiftbytesförbud som gäller alla arbetsplatser som omfattas av kollektivavtalet inom den privata socialservicebranschen från och med den 29 januari 2026 kl. 15.00.

Under förbudet byter SuPers medlemmar inte arbetsskift, om inte arbetsgivaren går med på att betala en skälig ersättning för skiftbytet.

Ansökningsblockad på Attendo, Esperi och Mehiläinen

SuPer har utlyst en ansökningsblockad vid arbetsplatser som omfattas av det privata socialservicebranschens kollektivavtal inom Attendo, Esperi och Mehiläinen från och med den 29 januari 2026 kl. 15.00.

Under ansökningsblockaden söker eller tar SuPers medlemmar inte emot arbetsplats inom de berörda koncernerna. Ansökningsblockaden gäller tills vidare.

Mer information

Päivi Inberg, ordförande, 040 705 9115
Tanu Heikkinen, verksamhetsledare, 040 734 5354

SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.

Kaikki osapuolet eivät hyväksyneet sovintoehdotusta yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan. Valtakunnansovittelija antoi sovintoehdotuksen eilen 14. helmikuuta. SuPerin liittohallitus hyväksyi sovintoehdotuksen harkittuaan ehdotusta tarkkaan. Ratkaisu olisi ollut kokonaisuutena arvioiden kohtuullinen nykyisessä hyvin vaikeassa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Neuvottelut ovat olleet vaikeat. Palkkaratkaisu olisi ollut hyvä lähihoitajille, mutta Hali ei suostunut lähihoitajien näkökulmista reiluihin kohdennuksiin, joten sopua ei syntynyt.

