SDP:n Piritta Rantanen: Valtiovarainministeri Riikka Purran ylimielisyydellä ei ole mitään rajaa matalapalkka-alojen työntekijät ansaitsevat arvostusta, eivät halventamista

– Valtiovarainministeri ”saksikäsi” Purran ylimielisyydellä ei näytä olevan mitään rajaa. Kommentit ovat käsittämätön aliarvostuksen osoitus tuhansia siivousalan ja muiden matalapalkka-alojen työntekijöitä kohtaan. Ihmiset tekevät jo nyt äärimmäisen kovaa työtä elättääkseen itsensä ja perheensä, aivan liian pienellä palkalla, Rantanen sanoo.

Rantanen muistuttaa omasta taustastaan.

– Oma äitini elätti perhettä siivoojan palkalla. Tiedän henkilökohtaisesti, miten raskasta ja arvokasta työtä siivous on. Haluan pyytää anteeksi kaikilta siivousalan työntekijöiltä ministerin puheita. Te ette ansaitse tällaista halveksuntaa, Rantanen sanoo.

Rantasen mukaan Purran ulostulo osoittaa täydellistä välinpitämättömyyttä työelämän todellisuudesta.

– Suomessa on todellinen ongelma työperäisessä hyväksikäytössä ja ulkomaalaisten työntekijöiden järjestelmällisessä riistossa. Sen sijaan, että valtiovarainministeri puuttuisi siihen, kuka hyötyy alipalkkauksesta ja epäinhimillisistä työehdoista, hän haluaa lisätä palkattoman työn mallia. Se on moraalisesti väärä suunta, Rantanen kritisoi.

Rantanen korostaa, että suomalaisen työelämän ongelma ei ole se, että ihmiset saavat liikaa sosiaaliturvaa, vaan se, että monilla aloilla palkalla ei tule toimeen.

– Työstä pitää maksaa palkka, jolla elää. Ratkaisu ei ole ihmisten pakottaminen palkattomaan työhön, vaan reilu palkka, työehtojen valvonta ja toimivat kotoutumis- ja työllisyyspalvelut, Rantanen painottaa.

– Ministerin puheet ovat järjetöntä aliarvostamista ja osoittavat täydellistä ymmärtämättömyyttä tavallisten ihmisten arjesta. Suomessa työntekijät ansaitsevat kunnioitusta, arvostusta ja tehdystä työstä palkan, jolla tulee aidosti toimeen, Rantanen päättää.