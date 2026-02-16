SDP:n lakivaliokunnan edustajat: Rikos- ja rangaistustilastoja ei saa heikentää

Tilastokeskuksen määrärahoja leikataan hallituskaudella lähes kuudella miljoonalla eurolla, ja henkilöstömäärä on supistumassa noin 740 henkilötyövuodesta noin 600 henkilötyövuoteen. Lakkautusuhan alla on useita kansallisia tilastoja, mukaan lukien rikos- ja rangaistustilastot.

Edustajien mukaan kyse on huolestuttavasta suunnasta. Jos rikos- ja rangaistustilastoja heikennetään, vaarana on, että rikos- ja oikeuspolitiikka ei enää perustu luotettavaan tietoon, lakien vaikutuksia ei pystytä arvioimaan kunnolla ja kansalaisten luottamus päätöksenteon avoimuuteen heikkenee.

Rikos- ja rangaistustilastot ovat välttämättömiä sekä uusien lakien valmistelussa että jo tehtyjen muutosten arvioinnissa. Ilman vertailukelpoista ja pitkäjänteistä tilastotietoa on mahdotonta seurata, miten rikollisuus kehittyy ja miten lainsäädäntö siihen vaikuttaa, edustajat toteavat.

Edustajien mukaan avoin ja riippumaton tilastotuotanto on myös keskeinen osa oikeusjärjestelmän läpinäkyvyyttä. Jos kansallisia tilastoja karsitaan pysyvästi, menetetään kyky seurata kehitystä pitkällä aikavälillä.

- Ilman kattavia ja jatkuvia tilastoja emme pysty seuraamaan rikollisuuden kehitystä tai arvioimaan lainsäädännön vaikutuksia. Tietopohjaa ei rakenneta uudelleen jälkikäteen, edustajat painottavat.

Edustajat katsovat, että hallituksen on huolehdittava siitä, että rikos- ja rangaistustilastojen jatkuvuus turvataan.