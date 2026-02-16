Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella uudet palautekyselyt käyttöön – lasten ja läheisten ääni vahvistuu palvelujen kehittämisessä
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella otetaan jälleen askel kohti osallistavampaa ja asiakaslähtöisempää toimintaa, kun asiakaspalautteen keruuta laajennetaan uusiin asiakasryhmiin. Uudet asiakaspalautekyselyt tuovat käyttöömme entistä monipuolisempaa tietoa, jonka avulla tunnistamme paremmin sekä onnistumiset että kehityskohteet. Samalla vahvistamme luottamusta, avoimuutta ja rakennamme vaikuttavampia palveluja yhdessä.
7–12-vuotiaiden lasten oma asiakaspalaute
Jatkossa 7–12-vuotiaat lapset pääsevät kertomaan omat kokemuksensa palveluista heille suunnitellulla, selkeällä ja ikätasoisella palautekyselyllä, joka perustuu THL:n määrittelemiin väitteisiin. Lapsilta saatava palaute on meille arvokasta. Lapsilta saatu palaute auttaa ymmärtämään, miltä palvelut tuntuvat heidän näkökulmastaan ja millä tavoilla voimme tehdä niistä entistä turvallisempia, selkeämpiä ja merkityksellisempiä. THL.n linjauksen mukaisesti 13–17-vuotiaat antavat asiakaspalautetta yleisen asiakaspalautekyselyn kautta.
Käytännössä palautteen antaminen tehdään puhelimella palvelukohtaisten QR-koodien kautta. QR-koodit löytyvät palvelupaikoissa olevista julisteista. Toki huoltajat avustavat usein varsinkin nuorempia palautteen antajia.
Läheiskysely – läheiset kumppaneina palvelujen kehittämisessä
Palautetta voi jatkossa antaa myös läheiskyselyn kautta. Näin perheenjäsenet ja muut läheiset voivat antaa palautetta palveluista ja yhteistyöstä. Läheiskyselyssä käytettävät väittämät perustuvat THL:n valtakunnallisiin linjauksiin.
Kysely on avoin kaikille läheisille – sukulaisille, ystäville tai muille henkilöille, jotka asioivat asiakkaan kanssa toimipisteissä tai esimerkiksi vierailevat osastoilla. Uudistuksen myötä pystymme jatkossa erottamaan selkeämmin asiakkaan oman palautteen ja läheisen antaman palautteen.
– Läheisten näkökulma on usein korvaamaton. He ovat tärkeä osa asiakkaan arkea, toipumista ja hyvinvointia, ja joissain tilanteissa jopa asiakkaan ainoa ääni, kertoo Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämispalveluiden erityisasiantuntija Mari Makkonen.
Myös läheiskyselyyn vastataan puhelimella QR-koodin kautta. Myöhemmin keväällä läheiskyselyn linkki lisätään myös hyvinvointialueen verkkosivujen palautesivulle, jolloin kyselyyn voi vastata myös selainlomakkeen kautta.
