Vanhan Vaasan sairaalan uusi oikeuspsykiatrinen rakennus valmistui – potilaspaikkojen määrä kasvaa
19.2.2026 07:00:00 EET | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote
Vanhan Vaasan sairaalan uusi oikeuspsykiatrinen sairaalarakennus on valmistunut Vaasassa. Hanke valmistui aikataulussa ja budjetissa loppuvuodesta 2025, ja tilat otettiin käyttöön helmikuussa 2026. Uudisrakennus lisää sairaalan potilaspaikkoja sekä parantaa hoito-olosuhteita ja turvallisuutta.
Vanhan Vaasan sairaalan alueelle valmistunut uudisrakennus on noin 5 500 neliömetrin laajuinen ja 48-paikkainen. Rakennus tarjoaa nykyaikaiset, turvalliset ja toiminnalliset tilat vaativaan oikeuspsykiatriseen hoitoon. Sairaalan kokonaispotilaspaikkamäärä kasvaa 155:stä 178:aan, ja uudisrakennuksen myötä yhä useampi potilas saa yhden hengen huoneen. Uudet potilaspaikat mahdollistavat sisäisten väistötilojen järjestämisen, kun seuraavaksi käynnistyvät 1 800-luvun potilasrakennusten peruskorjaus- ja modernisointihankkeet.
Nyt valmistuneeseen uudisrakennukseen sijoittuu kolme suljettua tutkimus- ja vastaanotto-osastoa, monitoimisali, valmistuskeittiö sekä henkilökunnan ruokasali. Tilojen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota turvallisuustekijöihin, toimivuuteen sekä nykyistä parempiin ulkoilumahdollisuuksiin. Tavoitteena on ollut luoda moderni ja turvallinen hoitoympäristö, joka tukee kuntoutumista ja henkilökunnan arkea.
”Uudisrakennuksen ja uusien potilaspaikkojen myötä pystymme paremmin vastaamaan valtakunnalliseen tarpeeseen ja tarjoamaan tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta tälle erityisen haastavalle, mutta myös haavoittuvassa asemassa olevalle potilasryhmälle. Samalla voimme uusien tilaratkaisujen ja niiden toiminnallisuuden myötä parantaa ja kehittää hoitoa sekä turvallisuutta. Olemme myös erittäin tyytyväisiä uusista monipuoliseen liikuntaan ja muuhun toimintaan soveltuvista tiloista, jotka merkittävästi lisäävät niiden saavutettavuutta erityisesti hoidon alkuvaiheen potilaiden kohdalla”, kertoo Vanhan Vaasan sairaalan johtava lääkäri Pirjo Takala.
Rakennushanke käynnistyi keväällä 2024, ja se perustui arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n laatimaan suunnitelmaan. Hanke toteutettiin Senaatti-kiinteistöjen kärkihankeallianssimallilla, ja rakentamisen palveluntuottajana toimi Peab Oy. Rakennustyöt etenivät suunnitellusti ja valmistuivat loppuvuodesta 2025. Hankkeen kustannukset pysyivät budjetissa, ja kokonaiskustannukset olivat noin 26,4 miljoonaa euroa (alv 0 %).
”Olemme tyytyväisiä siihen, että hanke valmistui ajallaan ja budjetissa. Erityisen hyvää palautetta on saatu hyvästä yhteistyöstä tilojen käyttäjän, suunnittelijoiden ja allianssihankkeen toteuttajan kesken”, sanoo Senaatti-kiinteistöjen aluepäällikkö Marko Jalkanen.
Uudisrakennus on suunniteltu Senaatti-kiinteistöjen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, ja siinä on hyödynnetty energiatehokkaita ratkaisuja. Lämmitys on toteutettu hybridijärjestelmällä, jossa yhdistyvät ilmavesilämpöpumput ja kaukolämpö. Rakennushankkeessa käytettiin Rakennustiedon ympäristöluokitusta, ja se saavutti tavoitteena olleen neljän tähden tason. Uudisrakennuksen hiilijalanjälki on noin 25 prosenttia pienempi verrattuna perinteiseen hoitolaitosrakentamiseen.
Käyttäjäyhteistyöstä kiitosta
Tilat on rakennustöiden valmistumisen jälkeen kalustettu ja varustettu käyttäjän toimesta. Käyttäjäpalautteen perusteella rakennushankkeen toteutus vaativassa sairaalaympäristössä onnistui erittäin hyvin. Tiiviin käyttäjäyhteistyön avulla pystyttiin varmistamaan koko rakennustyön ajan turvallinen toimintaympäristö niin potilaille kuin sairaalan henkilökunnalle.
Sairaalan henkilökunta osallistui myös aktiivisesti rakennuksen toiminnalliseen suunnitteluun, minkä ansiosta kyettiin valitsemaan vaativan sairaalatoiminnan kannalta oikeat ratkaisut. Hankkeen aikainen viestintä osapuolten kesken sai myös kiitosta hankkeen jälkeen järjestetyssä palautetilaisuudessa.
Seuraavat perusparannukset Vanhan Vaasan sairaalan alueella
Vanhan Vaasan sairaalan alueen kehittäminen jatkuu uudisrakennuksen valmistumisen jälkeen. Seuraavaksi käynnistyy kahden rakennuksen perusparannus.
Aikanaan päärakennuksena toimineeseen F-rakennukseen toteutetaan kaksi potilasosastoa, joihin tulee yhteensä enintään 38 potilaspaikkaa. T-rakennukseen sijoitetaan sairaalan hallinnon tilat sekä hoitokeskus, johon tulee muun muassa hammaslääkärin, fysioterapian ja laboratorion tiloja.
Hankkeet toteutetaan Senaatti-kiinteistöjen kärkihankeallianssina, ja rakentamisen palveluntuottajan valinta on tavoitteena tehdä toukokuun alussa. Työt on tarkoitus aloittaa purkutöillä syksyllä 2026, ja hankkeiden arvioidaan valmistuvan keväällä 2028.
Lisätietoa hankkeesta hankkeen verkkosivulta: https://www.senaatti.fi/hankkeet/vanhanvaasansairaala/
Yhteyshenkilöt
Senaatti-kiinteistöt, Marko Jalkanen, aluepäällikkö, puh. 040 565 5622, marko.jalkanen@senaatti.fi
Vanhan Vaasan sairaala, Erkki Kivilinna, ylilääkäri, p. 029 524 3000 (vaihde), erkki.kivilinna@vvs.fi
Vanhan Vaasan sairaala, Pirjo Takala, johtava lääkäri, puh. 029 524 3000 (vaihde), pirjo.takala@vvs.fi
Senaatti
Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi
Olemme töissä Suomelle.
