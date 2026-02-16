Yksityisen sosiaalipalvelualan lakko alkaa 17.2. – Talentia varautuu jättämään uusia lakkovaroituksia
16.2.2026 13:46:58 EET | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote
Yksityiselle sosiaalipalvelualalle ei ole syntynyt uutta työehtosopimusta, joten Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian jäsenet rajatuissa lastensuojelun avo- ja perhepalveluissa, lastensuojelulaitoksissa sekä eräissä Pohjois-Suomen hoivakodeissa osallistuvat työnseisaukseen 17.–19.2.2026.
Valtakunnansovittelijan sovintoehdotus alan uudeksi työehtosopimuksesi tuli hylätyksi sunnuntaina 15.2. Työriidan sovittelu jatkuu kuitenkin perjantaina 20.2.
- Talentia seuraa sovittelun etenemistä ja arvioi sen mukaan tarvetta uusille työtaistelutoimille. Jos sovittelu ei etene toivotulla tavalla, olemme valmiita jättämään uusia työtaisteluvaroituksia, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.
Lisäksi kaikkia Talentian jäseniä yksityisellä sosiaalipalvelualalla koskee edelleen ylityö- ja vuoronvaihtokielto, joka alkoi tammikuun lopussa.
Lakko 17.–19.2.2026:
Työnseisaus koskee kaikkia oheisten konsernien ja niiden yritysten tietyissä toimipisteissä tehtävää työtä, joka kuuluu yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin.
Humana
Humana Avopalvelut Oy, avo- ja perhepalveluiden kaikki tehtävät, koko maa
Humanan Lastensuojelupalvelut Oy, Matarin nuorisokoti, Vantaa
Humanan Lastensuojelupalvelut Oy, Hirvikallion nuorisokoti, Espoo
Humanan Lastensuojelupalvelut Oy, Lastenkoti Kissanminttu, Lempäälä
Humanan Lastensuojelupalvelut Oy, Ryhmäkoti Raide 1, Akaa
Familar Oy
Avo-, perhehoito- ja tukiperhepalveluiden kaikki tehtävät, koko maa
Oiva Riihi Oy, avo-, perhehoito- ja tukiperhepalveluiden kaikki tehtävät, koko maa
Jatkopolut Oy, avo-, perhehoito- ja tukiperhepalveluiden kaikki tehtävät, koko maa
Huoltsikka Oy, avo-, perhehoito- ja tukiperhepalveluiden kaikki tehtävät, koko maa
Familar Oy, La Casa Gialla, Korpikoski
Familar Oy, Palmukoti Harju, Kerava
Familar Oy, Pihapuu, Kangasto
Oivariihi Oy, Kuntoutuskoti Oiva, Kuopio
Huoltsikka Oy, Pienryhmäkoti Heinälahti, Mikkeli
Pienryhmäkoti Havumäki Oy, Pienryhmäkoti Hima, Lahela
Attendon, Esperi Caren ja Mehiläisen Pohjois-Suomen toimipisteet
Yhteyshenkilöt
Jenni KarsioPuheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Tietoja julkaisijasta
Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.
