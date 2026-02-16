Yksityisen sosiaalipalvelualan lakko alkaa 17.2. – Talentia varautuu jättämään uusia lakkovaroituksia

Valtakunnansovittelijan sovintoehdotus alan uudeksi työehtosopimuksesi tuli hylätyksi sunnuntaina 15.2. Työriidan sovittelu jatkuu kuitenkin perjantaina 20.2.

- Talentia seuraa sovittelun etenemistä ja arvioi sen mukaan tarvetta uusille työtaistelutoimille. Jos sovittelu ei etene toivotulla tavalla, olemme valmiita jättämään uusia työtaisteluvaroituksia, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Lisäksi kaikkia Talentian jäseniä yksityisellä sosiaalipalvelualalla koskee edelleen ylityö- ja vuoronvaihtokielto, joka alkoi tammikuun lopussa.

Lakko 17.–19.2.2026:

Työnseisaus koskee kaikkia oheisten konsernien ja niiden yritysten tietyissä toimipisteissä tehtävää työtä, joka kuuluu yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin.

Humana

Humana Avopalvelut Oy, avo- ja perhepalveluiden kaikki tehtävät, koko maa

Humanan Lastensuojelupalvelut Oy, Matarin nuorisokoti, Vantaa

Humanan Lastensuojelupalvelut Oy, Hirvikallion nuorisokoti, Espoo

Humanan Lastensuojelupalvelut Oy, Lastenkoti Kissanminttu, Lempäälä

Humanan Lastensuojelupalvelut Oy, Ryhmäkoti Raide 1, Akaa

Familar Oy

Avo-, perhehoito- ja tukiperhepalveluiden kaikki tehtävät, koko maa

Oiva Riihi Oy, avo-, perhehoito- ja tukiperhepalveluiden kaikki tehtävät, koko maa

Jatkopolut Oy, avo-, perhehoito- ja tukiperhepalveluiden kaikki tehtävät, koko maa

Huoltsikka Oy, avo-, perhehoito- ja tukiperhepalveluiden kaikki tehtävät, koko maa

Familar Oy, La Casa Gialla, Korpikoski

Familar Oy, Palmukoti Harju, Kerava

Familar Oy, Pihapuu, Kangasto

Oivariihi Oy, Kuntoutuskoti Oiva, Kuopio

Huoltsikka Oy, Pienryhmäkoti Heinälahti, Mikkeli

Pienryhmäkoti Havumäki Oy, Pienryhmäkoti Hima, Lahela

Attendon, Esperi Caren ja Mehiläisen Pohjois-Suomen toimipisteet

