Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Yksityisen sosiaalipalvelualan lakko alkaa 17.2. – Talentia varautuu jättämään uusia lakkovaroituksia

16.2.2026 13:46:58 EET | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote

Jaa

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle ei ole syntynyt uutta työehtosopimusta, joten Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian jäsenet rajatuissa lastensuojelun avo- ja perhepalveluissa, lastensuojelulaitoksissa sekä eräissä Pohjois-Suomen hoivakodeissa osallistuvat työnseisaukseen 17.–19.2.2026.

Talentian lakko yksityisellä sosiaalipalvelualalla
Talentian lakko yksityisellä sosiaalipalvelualalla

Valtakunnansovittelijan sovintoehdotus alan uudeksi työehtosopimuksesi tuli hylätyksi sunnuntaina 15.2. Työriidan sovittelu jatkuu kuitenkin perjantaina 20.2.  

- Talentia seuraa sovittelun etenemistä ja arvioi sen mukaan tarvetta uusille työtaistelutoimille. Jos sovittelu ei etene toivotulla tavalla, olemme valmiita jättämään uusia työtaisteluvaroituksia, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.   

Lisäksi kaikkia Talentian jäseniä yksityisellä sosiaalipalvelualalla koskee edelleen ylityö- ja vuoronvaihtokielto, joka alkoi tammikuun lopussa. 

Lakko 17.–19.2.2026: 

Työnseisaus koskee kaikkia oheisten konsernien ja niiden yritysten tietyissä toimipisteissä tehtävää työtä, joka kuuluu yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin. 

Humana 

Humana Avopalvelut Oy, avo- ja perhepalveluiden kaikki tehtävät, koko maa 
Humanan Lastensuojelupalvelut Oy, Matarin nuorisokoti, Vantaa 
Humanan Lastensuojelupalvelut Oy, Hirvikallion nuorisokoti, Espoo 
Humanan Lastensuojelupalvelut Oy, Lastenkoti Kissanminttu, Lempäälä 
Humanan Lastensuojelupalvelut Oy, Ryhmäkoti Raide 1, Akaa 

Familar Oy 

Avo-, perhehoito- ja tukiperhepalveluiden kaikki tehtävät, koko maa 
Oiva Riihi Oy, avo-, perhehoito- ja tukiperhepalveluiden kaikki tehtävät, koko maa 
Jatkopolut Oy, avo-, perhehoito- ja tukiperhepalveluiden kaikki tehtävät, koko maa 
Huoltsikka Oy, avo-, perhehoito- ja tukiperhepalveluiden kaikki tehtävät, koko maa 
Familar Oy, La Casa Gialla, Korpikoski 
Familar Oy, Palmukoti Harju, Kerava 
Familar Oy, Pihapuu, Kangasto 
Oivariihi Oy, Kuntoutuskoti Oiva, Kuopio 
Huoltsikka Oy, Pienryhmäkoti Heinälahti, Mikkeli 
Pienryhmäkoti Havumäki Oy, Pienryhmäkoti Hima, Lahela 

Attendon, Esperi Caren ja Mehiläisen Pohjois-Suomen toimipisteet 

>> Katso tarkka lista Talentian lakkopaikoista  

Lue tarkemmin lakosta: talentia.fi/lakko 

Avainsanat

lakkotalentiatyötaistelusovittelutyöehtosopimusyksityinen sosiaalipalveluala

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Yksityisen sosiaalipalvelualan lakko alkaa tiistaina 17.2. - Valtakunnansovittelijan sovintoehdotusta ei hyväksytty15.2.2026 18:42:52 EET | Tiedote

Valtakunnansovittelijan sovintoehdotus yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan on hylätty. Tämä tarkoittaa, että Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian jäsenet rajatuissa lastensuojelun avo- ja perhepalveluissa, lastensuojelulaitoksissa sekä eräissä Pohjois-Suomen hoivakodeissa osallistuvat työnseisaukseen 17.–19.2.2026, jollei ratkaisua työriitaan saada sitä ennen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye