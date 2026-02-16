Yhteishaku alkaa 17. helmikuuta
16.2.2026 14:15:13 EET | Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | Tiedote
Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen, lukioihin sekä TUVA-koulutukseen on käynnissä 17.2.–17.3.2026. Helsingin kaupungin oppilaitoksissa on runsaasti vaihtoehtoja opiskeluun peruskoulun jälkeen.
Jokainen 9.-luokkalainen hakeutuu yhteishaussa ammatilliseen, lukio- tai valmentavaan koulutukseen. Helsingin kaupungin lukiot, Stadin ammattiopisto (Stadin AO) ja Yrkesinstitutet Prakticum tarjoavat monipuolisia toisen asteen koulutusvaihtoehtoja.
– On tärkeää, että nuori tekee opiskelupaikkansa valinnan itse, oman kiinnostuksensa mukaan. Toisen asteen oppilaitoksistamme saa hyvät eväät sekä jatko-opintoihin että työelämään, toteaa Helsingin kaupungin lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja Harri Korhonen.
Stadin AO:ssa opiskellaan yksilöllisesti ja työelämälähtöisesti
Yhteishaussa on mukana lähes 30 Stadin AO:n ammatillista perustutkintoa. Perustutkinto antaa hyvät valmiudet toimia tietyn alan ammattilaisena tai jatkaa opintoja korkeakoulussa.
Ammatillisten opintojen rinnalla on mahdollista opiskella lukio-opintoja tai suorittaa ylioppilastutkinto. Myös urheilu-uran voi yhdistää joustavasti ammattiopintoihin.
Stadin AO tekee tiivistä yhteistyötä niin yritysten kuin korkeakoulujen kanssa.
Ruotsinkielistä ammatillista koulutusta Helsingissä järjestää Yrkesinstitutet Prakticum.
Lukioilla erityinen koulutustehtävä tai painotus
Helsingin kaupungilla on 15 lukiota, joista kolme on ruotsinkielistä. Lukioilla on oma erityinen koulutustehtävä tai lukiokohtainen painotus. Kaupungin lukiot tekevät myös monipuolista korkeakouluyhteistyötä.
Lukioiden ja Stadin AO:n opiskelijat voivat suorittaa opintoja myös muun kuin oman oppilaitoksensa valikoimasta. Lukiokoulutuksella, Stadin AO:lla sekä Helsingin työväenopistolla ja Helsingfors arbiksella on yhteistarjotin, josta toisen asteen opiskelijat voivat valita opintoja. Ristiinopiskelulla opiskelija voi kehittää laajemmin omaa osaamistaan.
Uudistuksia toisen asteen koulutuksessa elokuussa 2026
Yhteishaussa voi hakea myös nuorten englanninkieliseen lukiokoulutukseen, joka alkaa elokuussa 2026. Koulutus on tarkoitettu nuorille, joilla on suomalaisen perusopetuksen opintoja enintään kolmen vuoden ajalta, mutta joiden kielitaito ei riitä suomen- tai ruotsinkieliseen ylioppilastutkintoon. Helsingin kaupungin lukioista englanninkielistä lukiokoulutusta tarjoaa Helsingin kielilukio.
Lukio- sekä ammatillisessa koulutuksessa peritään jatkossa lukuvuosimaksuja EU-, ETA- ja Schengen-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta, jotka saapuvat maahan tai oleskelevat Suomessa opiskelijan oleskeluluvalla. Maksut koskevat 1.8.2026 ja sen jälkeen aloitettuja opintoja. Maksujen suuruus tarkentuu kevään 2026 aikana.
Toinen aste tutuksi TUVAssa
Tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa eli TUVAssa opiskelija vahvistaa toisen asteen opiskelussa tarvittavia taitoja. Lisäksi hän voi tutustua ammatillisiin ja lukio-opintoihin sekä korottaa perusopetuksen arvosanoja.
Opinnot kestävät enintään vuoden, mutta opiskelija voi omien suoritustensa perusteella hakeutua toisen asteen koulutukseen jo aiemmin.
Jos hakija ei saa yhteishaussa opiskelupaikkaa lukiosta tai ammatillisesta oppilaitoksesta, hänelle osoitetaan paikka TUVA-koulutuksesta.
Kouluksiin haetaan Opintopolku-palvelussa
Toisen asteen koulutukseen haetaan sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi.
Peruskoulujen opinto-ohjaajat ja opettajat tukevat 9.-luokkalaisia koulutusvalintojen tekemisessä.
Yhteishaun tärkeät päivämäärät:
- Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku on käynnissä 17.2.–17.3.2026.
- Tieto valinnoista tulee aikaisintaan 11.6.2026.
- Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 25.6.2026.
Lisätiedot:
Lukiokoulutuksen päällikkö Tarja Aro-Kuuskoski (suomenkieliset lukiot), puh. 09 310 82365
Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö Nina Malaska, puh. 09 310 70077
Vararehtori Sari Slöör, Stadin AO, puh. 09 310 64093
Lisää aiheesta:
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Seuraa meitä @HelsinkiOppii, @tyovaenopisto, @Hforsarbis ja @StadinAO
