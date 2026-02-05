​​Fingrid käynnistää pilotin kulutussuunnitelmien hyödyntämisestä​

Suomen sähköjärjestelmä on muuttunut merkittävästi viime vuosien aikana: Suomeen on rakennettu useita gigawatteja sääriippuvaista sähköntuotantoa, lämpövoimalaitoksia on lakkautettu ja sähkökattiloita rakennettu yli 2000 MW edestä viimeisen viiden vuoden aikana.

Sähkön tuotanto ja kulutus vaihtelevat aiempaa enemmän sähkön hintojen ja sään mukaan. Hintajoustava kulutus aiheuttaa aiempaa enemmän epävarmuuksia kulutuksen ennustamiseen ja sitä kautta tase- ja siirtojenhallintaan. Erityisesti tilanteissa, joissa esiintyy epävarmuutta siitä, paljonko kulutus reagoi sähkön Day-ahead-hintaan, tarjoaisivat kulutussuunnitelmat tärkeää lisäinformaatiota sähköjärjestelmän hallintaan.

Fingrid on käynnistänyt projektin, jonka tavoitteena on kerätä pilotinomaisesti kulutussuunnitelmia teholtaan yli 10 MW olevista sähkökattiloista. Pilotin tarkoituksena on selvittää, kuinka paljon kulutus- ja säätötarve-ennusteita olisi mahdollista tarkentaa kulutussuunnitelmien avulla. Pilotin tulosten perusteella arvioidaan kulutussuunnitelmien jatkohyödyntämismahdollisuuksia. Pilotin suunniteltu ajankohta on talvella 2026–2027.

Fingrid kutsuu tasevastaavia, joilla on taseessaan yli 10 MW:n sähkökattiloita, osallistumaan pilottiin. Fingridin kanssa sovittaessa on mahdollista osallistua pilottiin myös alle 10 MW:n sähkökattiloilla sekä muilla kulutuskohteilla. Osallistuessaan pilottiin tasevastaavilla on mahdollisuus olla osana kulutussuunnitelmiin ja tasepoikkeamien ennustamiseen liittyvää kehitystä.

Fingrid toivoo kiinnostuneilta tasevastaavilta yhteydenottoa maaliskuun loppuun mennessä sähköpostitse osoitteeseen kulutussuunnitelmat@fingrid.fi.

Lisätietoja:

Veli-Petteri Liedes, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4494

sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi