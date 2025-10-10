Ahveniston sairaala avautuu vaiheittain 24.2.2026 alkaen
16.2.2026 14:20:28 EET | Assi sairaala | Tiedote
Uusi Ahveniston sairaala, Assi, avataan vaiheittain 24.2.2026 alkaen. Kanta-Hämeen keskussairaala muuttaa uuteen tilaan, jossa asiakkaita palvellaan ajanvarauksella. Muutot jatkuvat maaliskuuhun asti, jolloin esimerkiksi päivystyspoliklinikka ja synnytysosasto siirtyvät. Ahveniston sairaalaan ei saa tulla ilman ajanvarausta. Pysäköinti muuttuu maksulliseksi 1.3. alkaen.
Kanta-Hämeen keskussairaala muuttaa keväällä 2026 uuteen Ahveniston sairaalaan, tuttavallisemmin Assiin. Uusi sairaala otetaan käyttöön vaiheittain 24.2.2026 alkaen, ja suurimmat muutot tapahtuvat 23.2.–18.3.2026 välisenä aikana.
Tällä hetkellä Ahveniston sairaalassa on käynnissä kalustus- ja testausvaihe, jossa varmistetaan uusien tilojen, laitteiden ja toimintojen käyttöönotto potilasturvallisesti ja henkilöstön työtä tukien.
Uuteen sairaalaan saa tulla vain ajanvarauksella
Ahveniston sairaalaan ei saa tulla ilman ajanvarausta. Sairaala otetaan käyttöön portaittain sitä mukaa, kun yksiköt muuttavat uusiin tiloihin.
Assissa ei vielä ole täysimittaista sairaalatoimintaa, eikä sairaalaan voi tulla tutustumaan etukäteen.
Asiakkaan tulee saapua Ahveniston sairaalaan vain, jos hänelle on nimenomaisesti osoitettu sinne ajanvaraus. Muissa tapauksissa asiointi tapahtuu edelleen nykyisessä toimipisteessä.
Uusi keskussairaala on rakennettu potilaita ja henkilöstöä varten. Tilat ovat valoisat, esteettömät ja modernit, ja niiden suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota potilasturvallisuuteen, sujuviin hoitopolkuihin ja kohtaamisen laatuun. Erikoissairaanhoidon palvelut Assissa tuottaa Kanta-Hämeen hyvinvointialue Oma Häme.
Muutto tapahtuu porrastetusti
Yksiköt siirtyvät uuteen sairaalaan helmikuun puolivälistä maaliskuun puoliväliin 2026. Muutto on alkanut isotooppitutkimuksilla 12.2.2026 ja etenee vaiheittain eri osastoihin ja poliklinikoihin. Päivystyspoliklinikka siirtyy 17.3.2026 ja synnytysosasto sekä vastasyntyneiden teho-osasto 18.3.2026.
Nykyisen keskussairaalan ja Assin välillä liikennöi hetkellisesti AssiBussi arkisin klo 8–15 noin 15 minuutin välein helpottamaan asiakkaiden ja henkilöstön siirtymistä toimipisteiden välillä.
Kuvantamisen palvelut kahdessa sijaintipaikassa
Kuvantamisen palveluja on jo käytössä Assissa, mutta osa palveluista toimii edelleen myös nykyisessä keskussairaalassa muuton aikana.
Asiakkaita pyydetään tarkistamaan ajanvarauskirjeestä, kummassa toimipisteessä tutkimus tehdään.
Jos vastaanoton paikka muuttuu, yksikkö ottaa asiakkaaseen suoraan yhteyttä.
Asiakkaita pyydetään saapumaan hyvissä ajoin ja varaamaan riittävästi aikaa mahdolliseen siirtymiseen toimipisteiden välillä.
Pysäköinti ja saapuminen
Ahveniston sairaalan pysäköinti muuttuu maksulliseksi 1.3.2026 alkaen. Pysäköinti on maksullista päivittäin klo 8–20, ensimmäiset 30 minuuttia ovat maksuttomia ja vuorokausimaksu on enintään 9 euroa. Pysäköinti perustuu rekisteritunnistukseen, ja maksaminen onnistuu sovelluksilla tai maksuautomaatilla kortilla.
Sairaalan pääsisäänkäynti sijaitsee osoitteessa Sairaalakatu 3B. Päivystyksen ja synnytysten sisäänkäynti on osoitteessa Sairaalakatu 3A. Julkisilla kulkuneuvoilla, pyörällä tai kävellen saapuvien sisäänkäynti on Ahvenistontie 24 (E2). Kaikki sisäänkäynnit ovat esteettömiä.
Potilaille tärkeää
Palvelut toimivat nykyisissä tiloissa siihen saakka, kunnes oma yksikkö siirtyy Assiin. Potilaita pyydetään tarkistamaan ajanvarauskirjeestä vastaanoton sijainti. Hoitava yksikkö vastaa tarkemmasta muuttoon liittyvästä viestinnästä potilaille ja heidän läheisilleen.
Ajantasaista tietoa muuton vaiheista ja sairaalan käyttöönotosta julkaistaan Oma Hämeen verkkosivuilla osoitteessa www.omahame.fi/ahveniston-sairaala sekä osoitteessa omahame.fi/sairaalapalvelut ja Oma Häme -sovelluksessa.
