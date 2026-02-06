Rakentamisen tulevaisuus, asumisen trendit ja aluekehitys esillä Jyväskylän Rakennusmessuilla

Kolmipäiväinen tapahtuma tarjoaa ajankohtaista tietoa, käytännön vinkkejä ja inspiraatiota niin rakentajille, remontoijille kuin asumisesta kiinnostuneille. Ohjelma palvelee myös rakennusalan ammattilaisia ja opiskelijoita. Puheenvuoroja ja keskusteluja kuullaan Timpuri-lavalla B-hallissa, Piha-lavalla D-hallissa sekä eri puolilla messualuetta koko viikonlopun ajan.

”Haluamme tarjota messuvieraille konkreettisia ideoita ja ratkaisuja. 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi olemme panostaneet erityisesti käytännönläheiseen ohjelmaan ja siihen, että kävijät voivat keskustella suoraan asiantuntijoiden kanssa. Messut ovat ennen kaikkea paikka kysyä, vertailla ja inspiroitua”, sanoo Jyväskylän Rakennusmessujen projektipäällikkö Heli Rantanen Jyväskylän Messuilta.

Ajankohtaisia teemoja ja keskustelua alueen kehityksestä

Perjantain ohjelmassa tarkastellaan muun muassa rakennusalan tulevaisuutta ja infran merkitystä yhteiskunnassa. Lisäksi kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja pörssisähkön hyödyntämisestä sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun RAKSA 2.0-hankkeesta, jonka tarkoituksena on kehittää rakennus- ja talotekniikka-alan työhyvinvointia, työkyvyn tukea ja työn sujuvuutta uusilla teknologisilla ratkaisuilla.

Alueellinen kehitys on vahvasti esillä, kun INFRA ry järjestää paneelikeskustelun INFRA-investointien merkityksestä Jyväskylän ja Keski-Suomen logistiselle suorituskyvylle, elinkeinoelämän toimivuudelle ja kestävälle kaupunkikehitykselle.

Paneeliin osallistuvat kansanedustajat Sinuhe Wallinheimo ja Petri Honkonen, Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Moona Seppä, INFRA ry:n toimitusjohtaja Paavo Syrjö, INFRA Keski-Suomi ry:n puheenjohtaja ja Maanrakennus Harry Mäkelä Oy:n toimitusjohtaja Jarno Salminen sekä Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen. Keskustelussa arvioidaan, miten investointien kohdentaminen ja toteutus vahvistavat alueellista kilpailukykyä ja sujuvaa arkea.

Viikonlopun aikana kaupunkiasumisen kehittämistä ja keskustan elinvoimaa käsittelee Jyväskylän kaupungin projektipäällikkö Pirkko Flinkman puheenvuorossaan Täyden kympin keskusta.

Vapaa-ajan asuminen ja asumisen trendit

Lauantaina ja sunnuntaina ohjelmassa korostuvat remontointi, asumisen uudet muodot ja talokaupan kysymykset. Aiheina ovat muun muassa huoneistoremontit, riidattoman talokaupan edellytykset, minitaloratkaisut sekä sisustamisen tulevat trendit.

Ohjelmassa kuullaan myös asiantuntijapuheenvuoro asunnon lyhytaikaisesta vuokraamisesta ja Airbnb-ilmiön mahdollisuuksista sekä haasteista kiinteistönomistajan näkökulmasta.

Viikonloppuna ohjelmalavalla nähdään huippusuositusta Van Life – Elämäni roadtrip -sarjasta tuttu Aino Huilaja, joka kertoo pakettiautoelämästä ja liikkuvan asumisen mahdollisuuksista.

Jyväskylän Puutarhaseura tarjoaa oman 130-juhlavuotensa kunniaksi runsasta ohjelmasisältöä niin seuran osastolla kuin messujen ohjelmalavalla.

Jyväskylän Rakennusmessut nostaa esiin myös käsityöläisyyden ja erityisesti perinnekäsityöläiset kuten sepät ja hirsiveistäjät messujen ohjelmassa sekä osastolla. Messuilla kävijät pääsevät tutustumaan taitaviin tekijöihin, mestareihin ja heidän töidensä kädenjälkiin sekä näyttävään perinnetyökalujen näyttelyyn.

Työnäytöksiä ja tekemistä koko perheelle

Messuilla nähdään runsaasti työnäytöksiä ja käytännön esittelyjä. Kävijät pääsevät tutustumaan uutuuksiin, kokeilemaan tuotteita ja saamaan konkreettisia vinkkejä omaan kotiin.

Gradia esittelee osastollaan monipuolisesti eri alojen koulutuksia ja tarjoaa mahdollisuuden kokeilla ammatteja käytännössä. Mukana ovat muun muassa metsä-, pintakäsittely-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelu-, puutarha-, puuteollisuus-, sähkö-, taideteollisuus- ja talonrakennusalat.

Perheen pienimmille messut tarjoavat omaa ohjelmaa, kuten ison LEGO-rakennusalueen, kasvomaalausta sekä viime vuoden messuilla huippusuosiota saavuttaneen linnunpönttöpajan. INFRA ry jakaa jokaisena messupäivänä 100 heijastinliiviä lapsille.

ProBuild 2026 -seminaari

Juhlavuoden ohjelmaa täydentää perjantaina 20.3.2026 järjestettävä ProBuild 2026 -seminaari, joka on suunnattu kuntasektorin ja rakennusalan yritysten päättäjille sekä työturvallisuudesta vastaaville.

Seminaarissa käsitellään alan ajankohtaisia kysymyksiä, kuten työturvallisuuden uusia velvoitteita, tekoälyn kasvavaa roolia rakentamisessa sekä energiaratkaisujen – kuten datakeskusten ja tuulipuistojen – vaikutuksia tulevaisuuden infrassa. Ohjelma yhdistää asiantuntijapuheenvuoroja, käytännön case-esimerkkejä ja paneelikeskustelun, joka avaa hankkeiden mahdollisuuksia sekä alueellisia näkökulmia. Seminaariohjelma sisältyy messulipun hintaan.

Jyväskylän Rakennusmessujen ohjelma on julkaistu tapahtuman verkkosivuilla.