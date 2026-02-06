Rakentamisen tulevaisuus, asumisen trendit ja aluekehitys esillä Jyväskylän Rakennusmessuilla
18.2.2026 12:56:07 EET | Jyväskylän Messut Oy / Paviljonki | Tiedote
Jyväskylän Rakennusmessut kokoaa rakentamisen, remontoinnin ja asumisen asiantuntijat sekä kuluttajat 20.–22. maaliskuuta Paviljonkiin. 50-vuotisjuhlavuottaan viettävä tapahtuma tarjoaa kattavan ohjelmakokonaisuuden, jossa pureudutaan rakentamisen, remontoinnin, sisustamisen, asumisen ja pihanlaiton ajankohtaisiin teemoihin. Messuilla on mukana yli 140 näytteilleasettajaa.
Kolmipäiväinen tapahtuma tarjoaa ajankohtaista tietoa, käytännön vinkkejä ja inspiraatiota niin rakentajille, remontoijille kuin asumisesta kiinnostuneille. Ohjelma palvelee myös rakennusalan ammattilaisia ja opiskelijoita. Puheenvuoroja ja keskusteluja kuullaan Timpuri-lavalla B-hallissa, Piha-lavalla D-hallissa sekä eri puolilla messualuetta koko viikonlopun ajan.
”Haluamme tarjota messuvieraille konkreettisia ideoita ja ratkaisuja. 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi olemme panostaneet erityisesti käytännönläheiseen ohjelmaan ja siihen, että kävijät voivat keskustella suoraan asiantuntijoiden kanssa. Messut ovat ennen kaikkea paikka kysyä, vertailla ja inspiroitua”, sanoo Jyväskylän Rakennusmessujen projektipäällikkö Heli Rantanen Jyväskylän Messuilta.
Ajankohtaisia teemoja ja keskustelua alueen kehityksestä
Perjantain ohjelmassa tarkastellaan muun muassa rakennusalan tulevaisuutta ja infran merkitystä yhteiskunnassa. Lisäksi kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja pörssisähkön hyödyntämisestä sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun RAKSA 2.0-hankkeesta, jonka tarkoituksena on kehittää rakennus- ja talotekniikka-alan työhyvinvointia, työkyvyn tukea ja työn sujuvuutta uusilla teknologisilla ratkaisuilla.
Alueellinen kehitys on vahvasti esillä, kun INFRA ry järjestää paneelikeskustelun INFRA-investointien merkityksestä Jyväskylän ja Keski-Suomen logistiselle suorituskyvylle, elinkeinoelämän toimivuudelle ja kestävälle kaupunkikehitykselle.
Paneeliin osallistuvat kansanedustajat Sinuhe Wallinheimo ja Petri Honkonen, Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Moona Seppä, INFRA ry:n toimitusjohtaja Paavo Syrjö, INFRA Keski-Suomi ry:n puheenjohtaja ja Maanrakennus Harry Mäkelä Oy:n toimitusjohtaja Jarno Salminen sekä Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen. Keskustelussa arvioidaan, miten investointien kohdentaminen ja toteutus vahvistavat alueellista kilpailukykyä ja sujuvaa arkea.
Viikonlopun aikana kaupunkiasumisen kehittämistä ja keskustan elinvoimaa käsittelee Jyväskylän kaupungin projektipäällikkö Pirkko Flinkman puheenvuorossaan Täyden kympin keskusta.
Vapaa-ajan asuminen ja asumisen trendit
Lauantaina ja sunnuntaina ohjelmassa korostuvat remontointi, asumisen uudet muodot ja talokaupan kysymykset. Aiheina ovat muun muassa huoneistoremontit, riidattoman talokaupan edellytykset, minitaloratkaisut sekä sisustamisen tulevat trendit.
Ohjelmassa kuullaan myös asiantuntijapuheenvuoro asunnon lyhytaikaisesta vuokraamisesta ja Airbnb-ilmiön mahdollisuuksista sekä haasteista kiinteistönomistajan näkökulmasta.
Viikonloppuna ohjelmalavalla nähdään huippusuositusta Van Life – Elämäni roadtrip -sarjasta tuttu Aino Huilaja, joka kertoo pakettiautoelämästä ja liikkuvan asumisen mahdollisuuksista.
Jyväskylän Puutarhaseura tarjoaa oman 130-juhlavuotensa kunniaksi runsasta ohjelmasisältöä niin seuran osastolla kuin messujen ohjelmalavalla.
Jyväskylän Rakennusmessut nostaa esiin myös käsityöläisyyden ja erityisesti perinnekäsityöläiset kuten sepät ja hirsiveistäjät messujen ohjelmassa sekä osastolla. Messuilla kävijät pääsevät tutustumaan taitaviin tekijöihin, mestareihin ja heidän töidensä kädenjälkiin sekä näyttävään perinnetyökalujen näyttelyyn.
Työnäytöksiä ja tekemistä koko perheelle
Messuilla nähdään runsaasti työnäytöksiä ja käytännön esittelyjä. Kävijät pääsevät tutustumaan uutuuksiin, kokeilemaan tuotteita ja saamaan konkreettisia vinkkejä omaan kotiin.
Gradia esittelee osastollaan monipuolisesti eri alojen koulutuksia ja tarjoaa mahdollisuuden kokeilla ammatteja käytännössä. Mukana ovat muun muassa metsä-, pintakäsittely-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelu-, puutarha-, puuteollisuus-, sähkö-, taideteollisuus- ja talonrakennusalat.
Perheen pienimmille messut tarjoavat omaa ohjelmaa, kuten ison LEGO-rakennusalueen, kasvomaalausta sekä viime vuoden messuilla huippusuosiota saavuttaneen linnunpönttöpajan. INFRA ry jakaa jokaisena messupäivänä 100 heijastinliiviä lapsille.
ProBuild 2026 -seminaari
Juhlavuoden ohjelmaa täydentää perjantaina 20.3.2026 järjestettävä ProBuild 2026 -seminaari, joka on suunnattu kuntasektorin ja rakennusalan yritysten päättäjille sekä työturvallisuudesta vastaaville.
Seminaarissa käsitellään alan ajankohtaisia kysymyksiä, kuten työturvallisuuden uusia velvoitteita, tekoälyn kasvavaa roolia rakentamisessa sekä energiaratkaisujen – kuten datakeskusten ja tuulipuistojen – vaikutuksia tulevaisuuden infrassa. Ohjelma yhdistää asiantuntijapuheenvuoroja, käytännön case-esimerkkejä ja paneelikeskustelun, joka avaa hankkeiden mahdollisuuksia sekä alueellisia näkökulmia. Seminaariohjelma sisältyy messulipun hintaan.
Jyväskylän Rakennusmessujen ohjelma on julkaistu tapahtuman verkkosivuilla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heli RantanenProjektipäällikköJyväskylän Messut OyPuh:040 642 9013heli.rantanen@paviljonki.fi
Kuvat
Linkit
Lisätietoa julkaisijasta
Jyväskylän Messut Oy vastaa messu- ja tapahtumakeskus Paviljongin toiminnasta kokonaisuudessaan. Järjestämme suosittuja ammatti- ja kuluttajamessuja sekä muita arvostettuja tapahtumia Paviljongissa Jyväskylässä ja muualla Suomessa. Vuokraamme Paviljongin muunneltavia tiloja ja tuotamme tapahtumapalveluja muille tapahtumajärjestäjille.
Messu- ja tapahtumakeskus Paviljonki on todellinen kohtaamispaikka ja yksi Suomen suurimmista tapahtumakeskuksista, jossa järjestetään satoja tapahtumia ja vierailee noin 300 000 asiakasta vuosittain.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän Messut Oy / Paviljonki
Sähkömessut 2026 vahvisti alan yhteistyötä6.2.2026 16:17:36 EET | Tiedote
Sähkömessut 2026 järjestettiin 4.–6. helmikuuta Paviljongissa, Jyväskylässä. Kolmipäiväisessä ammattitapahtumassa vieraili 6 271 sähköalan ammattilaista eri puolilta Suomea. Messuilla kohtasivat alan päättäjät, suunnittelijat, urakoitsijat ja asiantuntijat sekä tulevaisuuden osaajat eri oppilaitoksista.
KUTSU: Sähkömessut 4.-6.2.2026 Paviljongissa, Jyväskylässä27.1.2026 15:37:49 EET | Kutsu
Sähkömessut 2026 järjestetään 4.–6. helmikuuta Paviljongissa Jyväskylässä. Kolmipäiväinen tapahtuma kokoaa yhteen sähköalan ajankohtaisimmat teemat, huippuasiantuntijat ja keskeiset päättäjät.
Sähkömessujen 2026 ohjelma pureutuu alan murrokseen19.1.2026 14:25:54 EET | Tiedote
Sähkömessut 2026 järjestetään 4.–6. helmikuuta Paviljongissa Jyväskylässä. Kolmipäiväinen tapahtuma kokoaa yhteen sähköalan ajankohtaisimmat teemat, huippuasiantuntijat ja keskeiset päättäjät. Ohjelma pureutuu alan murrokseen ja käsittelee muun muassa datakeskusten voimakasta kasvua, tekoälyn hyödyntämistä, energiatehokkuutta, paloturvallisuutta sekä työelämän muutosta.
Paviljongin keväässä tribuutteja, stand uppia ja klassikoita8.1.2026 11:09:36 EET | Tiedote
Paviljongin viihdekevät täyttyy monipuolisista tapahtumista. Kauden mittaan nähdään lukuisia konsertteja ja muita viihde-esityksiä. Lavalle nousee muun muassa Uriah Heep, Eppu Normaali, Neljä Ruusua ja Viivi. Jyväskylän kaupunginteatteri toimii vielä kevään ajan Paviljongin väistötiloissa.
Turvallisuutta, tekoälyä ja energiaratkaisuja rakentamisen tulevaisuuteen - Jyväskylän Rakennusmessujen 50-vuotisjuhlavuosi tuo mukanaan uuden ProBuild 2026 -seminaarin17.12.2025 09:50:16 EET | Tiedote
Jyväskylän Rakennusmessut juhlistavat 50-vuotista historiaansa 20.–22.3.2026 Paviljongissa. Juhlavuoden ohjelma saa merkittävän lisän, kun messujen yhteydessä järjestetään ensimmäistä kertaa kuntasektorin ja rakennusalan yritysten päättäjille sekä työturvallisuudesta vastaaville suunnattu ProBuild 2026 -seminaari perjantaina 20.3.2026 klo 10–16. Seminaarin jälkeen osallistujat pääsevät verkostoitumaan, tutustumaan juhlavuoden messuihin ja osallistumaan kutsuvierastilaisuuteen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme