Calefa tuo luonnolliset kylmäaineet sujuvasti osaksi lämpöpumpputekniikkaa

EU:n uudistetun F‑kaasuasetuksen tarkoitus on vähentää asteittain fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttöä. Calefalla siirtymä luonnollisiin kylmäaineisiin on johdonmukainen osa yhtiön lämpöpumpputekniikan kehitystä.
EU:n uudistetun F-kaasuasetuksen (EU-asetus 2024/573) mukaan vuodesta 2030 alkaen uusien, yli 50 kW lämpöpumppujen GWP-arvo tulee olla alle 150. F-kaasuille ei siis teollisten lämpöpumppujen osalta ole luvassa täyskieltoa, vaan matalan GWP-arvon omaavien synteettisten kylmäaineiden käyttö on sallittua myös tulevaisuudessa.
Kyseinen muutos koskee ainoastaan uusia, vuoden 2030 jälkeen markkinoille tuotavia lämpöpumppuja. Jo olemassa olevia lämpöpumppuja saa asetuksen mukaan käyttää elinkaarensa loppuun saakka.
Calefa on sitoutunut kehittämään ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita ratkaisuja teollisuuden ja energiayhtiöiden tarpeisiin. Parhaillaan käynnissä oleva Teollisuuslämpöpumppu luonnollisilla kylmäaineilla -tuotekehitysprojekti viimeistelee teollisten lämpöpumppujen siirtymää kohti luonnollisia kylmäaineita.
Teollisuuslämpöpumppu luonnollisilla kylmäaineilla
Calefan kehityshankkeen tavoitteena on siirtyä luonnollisten kylmäaineiden käyttöön teollisuuslämpöpumpuissa korvaamalla nykyiset HFC- ja HFO-kylmäaineet.
“Kylmäaineissa kyse on eripituisista hiilivetyketjuista. Kyse on loppujen lopuksi aika pienistä molekyylitason muutoksista. Mitä vähemmän molekyyliketjussa on fluoria, sitä ympäristöystävällisempi se on”, kertoo Calefan asiantuntija Antti Porkka.
Kaukolämpösovelluksiin parhaalta vaihtoehdolta tällä hetkellä vaikuttaa kylmäaineista isobutaani.
Esimerkiksi kiinteistölämpöpumpuissa hyödynnettävä luonnollinen kylmäaine propaani ei sovellu pääosin Calefan lämpöpumppuihin, sillä sitä ei voida puristaa niin, että voitaisiin tuottaa riittävän kuumaa lämpöä kaukolämpöverkkoihin.
Luonnollinen siirtymä ei vaikuta lämpöpumppulaitosten toimintaan
Millaisia muutoksia siirtymä luonnollisiin kylmäaineisiin sitten tuo Calefan lämpöpumppulaitoksiin?
“Isobutaani on herkästi syttyvä. Sen vuoksi laitoksissa täytyy panostaa turvallisuuteen hieman aikaisempaa enemmän”, kertoo Calefan asiantuntija Antti Porkka.
Mistään lämpöpumpputekniikkaa mullistavasta muutoksesta ei kuitenkaan ole kyse. Porkan mukaan kyse on enemmän luonnollisesta siirtymästä kohti ympäristöystävällisempää tekniikkaa.
“Käytännössä siirtyminen luonnollisiin kylmäaineisiin on osa jatkumoa, jossa fluoria pyritään minimoimaan kylmäaineissa”, hän kertoo.
Lämpöpumput itsessään tulevat näyttämään tulevaisuudessa hyvin samalta. Myös painetasot pysyvät aikaisempaa vastaavalla tasolla.
“Lämpöpumppujen toimintaan kylmäaineen vaihtuminen ei sinänsä vaikuta. Ei kompressori tiedä, mitä kylmäainetta se puristelee”, Porkka havainnollistaa.
“Siirtymä luonnollisiin kylmäaineisiin on suunniteltu ja huolellisesti valmisteltu osa lämpöpumppualan muutosta”- Antti Porkka
Elinkaaren mittaista tehokkuutta
Calefalla lämpöpumppujen kylmäaineet on aina valittu teknistaloudellisesta näkökulmasta niin, että laitoksia voidaan käyttää tehokkaasti koko niiden elinkaaren ajan. Näin tullaan toimimaan myös jatkossa.
“Kaikki kaukolämpöä tuottavat lämpöpumppulaitokset saavat käydä elinkaarensa loppuun. Kun aika niistä jättää, voidaan ne uusia tai päivittää. Kaasun ja puristuksen vaihtuessa puhutaan vain 10–20 % panostuksesta verrattuna itse laitoksen investointiin”, Porkka kertoo.
Luonnollisiin kylmäaineisiin siirtymistä hän vertaa urheilullisesti hiihtoon.
“Ei hiihtokaan siitä merkittävästi miksikään muuttunut, kun luovuttiin fluorillisista voiteluaineista”
Calefan Teollisuuslämpöpumppu luonnollisilla kylmäaineilla -tuotekehitysprojekti on Euroopan unionin osarahoittama, Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-rakennerahastosta. Sen tavoitteena on siirtyä luonnollisten kylmäaineiden käyttöön teollisuuslämpöpumpuissa korvaamalla nykyiset HFC- ja HFO-kylmäaineet.
