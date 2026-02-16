Vaasa lahjoittaa 60 000 euroa Ukrainalle
16.2.2026 15:56:05 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan kaupunki lahjoittaa 60 000 euroa Ukrainan tukemiseen. Lahjoituksella halutaan tukea kiireellisiä avustuskuljetuksia Ukrainassa sekä generaattoreiden hankintaa alueella, joilla sähkön- ja energianjakelu on heikentynyt.
Lahjoituksesta päätti kaupunginhallitus kokouksessaan 16.2.2026
Venäjän hyökkäys Ukrainaan on jatkunut jo neljä vuotta, ja tämän talven poikkeuksellisen kovat olosuhteet ovat lisänneet siviilien hätää.
- Energiainfrastruktuuriin kohdistuvat jatkuvat iskut ovat jättäneet miljoonia ihmisiä ilman lämmitystä, vettä ja sähköä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyy kertoi tammikuussa Ukrainan julistavan energiasektorille hätätilan, mikä kuvaa tilanteen vakavuutta, kuvailee kaupunginjohtaja Tomas Häyry.
Lahjoituksella generaattoreita ja tukea avustuskuljetuksiin
Ukrainan Suomen suurlähettiläs Mykhailo Vydoinyk vieraili Vaasassa 21.–22.1., ja toi mukanaan ajantasaisen katsauksen Ukrainan kriittisestä tilanteesta.
- Vierailun aikana hän korosti erityisesti generaattoreiden kiireellistä tarvetta alueilla, joissa sähköverkko on pahasti vaurioitunut sekä lisärahoituksen välttämättömyyttä avustuskuljetusten järjestämiseksi, kertoo Vaasan kaupungin yhteiskuntasuhdevastaava Susanna Slotte-Kock.
Vaasan kaupungin 60 000 euron lahjoitus kohdistetaan Kalyna ry:n kautta järjestettäviin kiireellisiin avustuskuljetuksiin Ukrainaan. Lahjoitus mahdollistaa generaattoreiden hankinnan sekä tukea logistiikkakustannuksiin, jotta apua voidaan toimittaa nopeasti niille alueille, joissa sitä eniten tarvitaan.
Vaasa on tukenut Ukrainaa koko sodan ajan
Vaasa on tukenut Ukrainaa koko sodan ajan muun muassa lahjoituksin, keräyksin, kulttuuritapahtumin sekä ylläpitämällä aktiivista yhteistyötä ystävyyskaupunki Hersonin kanssa.
Vaasan kaupunki on myös toimittanut tarvikkeita Ukrainaan, osallistunut Kalyna ry:n järjestämiin avustusprojekteihin sekä lahjoittanut pakettiauton käytettäväksi avustuskuljetuksissa.
Yhteyshenkilöt
Tomas HäyryKaupunginjohtajaPuh:+358 40 540 5412tomas.hayry@vaasa.fi
