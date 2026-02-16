Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasa lahjoittaa 60 000 euroa Ukrainalle

16.2.2026 15:56:05 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Vaasan kaupunki lahjoittaa 60 000 euroa Ukrainan tukemiseen. Lahjoituksella halutaan tukea kiireellisiä avustuskuljetuksia Ukrainassa sekä generaattoreiden hankintaa alueella, joilla sähkön- ja energianjakelu on heikentynyt.

Kuva: Vaasan kaupunki / Mikael Matikainen

Lahjoituksesta päätti kaupunginhallitus kokouksessaan 16.2.2026

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on jatkunut jo neljä vuotta, ja tämän talven poikkeuksellisen kovat olosuhteet ovat lisänneet siviilien hätää.

- Energiainfrastruktuuriin kohdistuvat jatkuvat iskut ovat jättäneet miljoonia ihmisiä ilman lämmitystä, vettä ja sähköä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyy kertoi tammikuussa Ukrainan julistavan energiasektorille hätätilan, mikä kuvaa tilanteen vakavuutta, kuvailee kaupunginjohtaja Tomas Häyry

Lahjoituksella generaattoreita ja tukea avustuskuljetuksiin

Ukrainan Suomen suurlähettiläs Mykhailo Vydoinyk vieraili Vaasassa 21.–22.1., ja toi mukanaan ajantasaisen katsauksen Ukrainan kriittisestä tilanteesta. 

- Vierailun aikana hän korosti erityisesti generaattoreiden kiireellistä tarvetta alueilla, joissa sähköverkko on pahasti vaurioitunut sekä lisärahoituksen välttämättömyyttä avustuskuljetusten järjestämiseksi, kertoo Vaasan kaupungin yhteiskuntasuhdevastaava Susanna Slotte-Kock.

Vaasan kaupungin 60 000 euron lahjoitus kohdistetaan Kalyna ry:n kautta järjestettäviin kiireellisiin avustuskuljetuksiin Ukrainaan. Lahjoitus mahdollistaa generaattoreiden hankinnan sekä tukea logistiikkakustannuksiin, jotta apua voidaan toimittaa nopeasti niille alueille, joissa sitä eniten tarvitaan.

Vaasa on tukenut Ukrainaa koko sodan ajan

Vaasa on tukenut Ukrainaa koko sodan ajan muun muassa lahjoituksin, keräyksin, kulttuuritapahtumin sekä ylläpitämällä aktiivista yhteistyötä ystävyyskaupunki Hersonin kanssa.

Vaasan kaupunki on myös toimittanut tarvikkeita Ukrainaan, osallistunut Kalyna ry:n järjestämiin avustusprojekteihin sekä lahjoittanut pakettiauton käytettäväksi avustuskuljetuksissa.

Avainsanat

vaasan kaupunkikaupunginhallituspäätöksentekoukraina

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuva: Vaasan kaupunki / Mikael Matikainen
Lataa

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye