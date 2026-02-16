Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointikertomuksen

Alueen vammaisjärjestöt järjestivät ennen valtuuston kokouksen alkua mielenilmauksen yhdenvertaisten palvelujen puolesta. Aluevaltuuston ja aluehallituksen puheenjohtajat ottivat vastaan järjestöjen yhteisen julkilausuman ja kiittivät järjestöjen edustajia tärkeän viestin tuomisesta.

– Pohteen tehtävä on turvata lakisääteiset palvelut alueemme asukkaille. Vammaisjärjestöjen tuoma huoliviesti osoittaa, että emme ole tässä kaikkien kohdalla onnistuneet. Pyrimme parempaan, sanoo aluevaltuuston puheenjohtaja Matti Soronen.

Tuleva rahoitus huolenaiheena

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma kävi ajankohtaiskatsauksessaan läpi entisestään tiukkenevaa talouden tilannetta. Rahoitukseen tulevat ja suunnitellut muutokset haastavat hyvinvointialueiden toimintaa. Esimerkiksi Suomen hallituksen esitys, joka muuttaisi hyvinvointialueiden rahoituksesta annettua lakia, leikkaisi Pohteen tulevien vuosien rahoitusta merkittävästi.

− Hyvinvointialueet tekivät odotettua paremman tuloksen vuonna 2025. Vaikka tämä onkin hyvä uutinen, vähentää se hyvinvointialueiden ensi vuoden rahoitusta niin sanotun jälkikäteiskorjauksen vuoksi. Pohteen rahoitus vähenee noin 28 miljoonaa euroa. Lisäksi lakiesitys rahoituksen muutoksesta tarkoittaisi Pohteelle rahoituksen vähenemistä arviolta 34 miljoonaa euroa vuoteen 2029 mennessä. Toivon yhteiskunnallista keskustelua siitä, ovatko tämän suuruusluokan leikkaukset oikeudenmukaisia tai edes mahdollisia ilman, että palvelut vaarantuvat, toteaa Ilkka Luoma.

Esitys rahoituslain muutoksesta on lähetetty hyvinvointialueille, jotta ne voivat antaa siihen lausunnon. Myös Pohde aikoo ottaa kantaa lakiesitykseen.

Hyvinvointikertomus kertoo asukkaiden hyvinvoinnista

Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointikertomuksen vuosilta 2023–2025. Kertomus perustuu asukkaiden hyvinvoinnista kerättyyn tietoon, tietojen analysointiin ja työskentelyyn eri sidosryhmien kanssa.

Hyvinvointikertomus kertoo viime vuosien tilanteen siitä, miten asukkaat voivat, miten asukkaiden hyvinvointi on muuttunut ja siitä, miten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2024–2025 on toteutunut. Kertomusta hyödynnetään vuosien 2026–2030 hyvinvointisuunnitelman valmistelussa.

Hyvinvointikertomuksen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla myönteistä kehitystä on tapahtunut esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvoinnissa, työikäisten elämänlaadussa ja ikäihmisten kaatumisten vähenemisessä.

Pohjoispohjalaisten hyvinvointia vahvistavat perhe ja läheiset ihmiset, koti ja asuminen, luonto ja vapaa-aika sekä harrastukset.

Asukkaiden hyvinvointia kuormittavat erityisesti yksinäisyys, mielen hyvinvoinnin haasteet, terveydelle epäsuotuisat elintavat sekä arjen turvallisuuden ja työ- ja toimintakyvyn ongelmat. Hyvinvointihuolet aiheuttavat Pohjois-Pohjanmaalla satojen miljoonien eurojen yhteiskunnalliset kustannukset.

Lapin ja Pohteen tietohallintoyhteistyöstä solmitaan sopimus

Aluevaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2026 on strategisena tavoitteena hyväksyä sopimus Pohteen ja Lapin hyvinvointialueen yhteisestä tietohallinnosta viimeistään toukokuussa 2026. Yhteistyösopimuksessa sovitaan yhteisen tietohallinnon järjestämisestä hyvinvointialuelain mukaisena yhteistoimintana.

Sopimuksessa sovitaan muun muassa yhteisen tietohallinnon päätavoitteista ja -tehtävistä, yhteistyön tiekartasta, vuoden 2026 valmistelutehtävistä, johtamisesta ja päätöksenteosta, kustannusten jaosta sekä myöhemmin tehtävästä liikkeenluovutussopimuksesta.

Yhteisen tietohallinnon toimivaltaa käyttävät yhteisen tietohallinnon neuvottelukunta, johtokunta ja tietohallintojohtaja. Yhteisen tietohallinnon toimivalta edellyttää muutoksia Pohteen hallintosääntöön.

Aluevaltuusto hyväksyi tietohallintoyhteistyön sopimuksen ja siitä johtuvat muutokset hallintosääntöön.

Päätösten voimaantulo edellyttää, että Lapin hyvinvointialue tekee vastaavanlaiset päätökset.

Muita päätöksiä

Aluevaltuusto kuuli ja merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan viime vuoden arviointien tuloksia.

Tarkastuslautakunta on selvittänyt, miten vammaisten työllistymistä tukeva toiminta sekä työ- ja päivätoiminta toteutuvat Pohteella. Lisäksi selvitettiin apuvälinepalvelujen toiminnan sujuvuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Tarkastuslautakunta antoi suosituksia tarkastettujen palvelujen kuntoon saattamiseksi.

Aluevaltuusto totesi Katja Koskisen luottamustoimen päättyneeksi Pohteen yksilöasioiden jaosto 1:ssä. Miia Lehtisaari valittiin Mono Kuoppalan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Aluevaltuusto hyväksyi esityslistan mukaisesti seuraavat asiat:

Aluevaltuuston kokousaikataulu 2026

Hyvinvointialuealoitteet 2025

Valtuustoaloitteet

Aluevaltuuston kyselytunnille oli tullut 12 kyselyä valtuutetuilta. Valtuusto merkitsi kyselyt ja annetut selvitykset tietoonsa saatetuksi.

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluevaltuusto kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 30.3.2026.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluevaltuuston sivulta.