Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointikertomuksen
16.2.2026 16:25:42 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluevaltuusto kokoontui 16.2.2026 puheenjohtaja Matti Sorosen johdolla. Aluevaltuuston hyväksymä hyvinvointikertomus antaa tietoa asukkaiden hyvinvoinnista, myönteisistä kehityskuluista sekä hyvinvointihuolista. Muutokset rahoituksessa haastavat tulevien vuosien toimintaa.
Alueen vammaisjärjestöt järjestivät ennen valtuuston kokouksen alkua mielenilmauksen yhdenvertaisten palvelujen puolesta. Aluevaltuuston ja aluehallituksen puheenjohtajat ottivat vastaan järjestöjen yhteisen julkilausuman ja kiittivät järjestöjen edustajia tärkeän viestin tuomisesta.
– Pohteen tehtävä on turvata lakisääteiset palvelut alueemme asukkaille. Vammaisjärjestöjen tuoma huoliviesti osoittaa, että emme ole tässä kaikkien kohdalla onnistuneet. Pyrimme parempaan, sanoo aluevaltuuston puheenjohtaja Matti Soronen.
Tuleva rahoitus huolenaiheena
Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma kävi ajankohtaiskatsauksessaan läpi entisestään tiukkenevaa talouden tilannetta. Rahoitukseen tulevat ja suunnitellut muutokset haastavat hyvinvointialueiden toimintaa. Esimerkiksi Suomen hallituksen esitys, joka muuttaisi hyvinvointialueiden rahoituksesta annettua lakia, leikkaisi Pohteen tulevien vuosien rahoitusta merkittävästi.
− Hyvinvointialueet tekivät odotettua paremman tuloksen vuonna 2025. Vaikka tämä onkin hyvä uutinen, vähentää se hyvinvointialueiden ensi vuoden rahoitusta niin sanotun jälkikäteiskorjauksen vuoksi. Pohteen rahoitus vähenee noin 28 miljoonaa euroa. Lisäksi lakiesitys rahoituksen muutoksesta tarkoittaisi Pohteelle rahoituksen vähenemistä arviolta 34 miljoonaa euroa vuoteen 2029 mennessä. Toivon yhteiskunnallista keskustelua siitä, ovatko tämän suuruusluokan leikkaukset oikeudenmukaisia tai edes mahdollisia ilman, että palvelut vaarantuvat, toteaa Ilkka Luoma.
Esitys rahoituslain muutoksesta on lähetetty hyvinvointialueille, jotta ne voivat antaa siihen lausunnon. Myös Pohde aikoo ottaa kantaa lakiesitykseen.
Hyvinvointikertomus kertoo asukkaiden hyvinvoinnista
Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointikertomuksen vuosilta 2023–2025. Kertomus perustuu asukkaiden hyvinvoinnista kerättyyn tietoon, tietojen analysointiin ja työskentelyyn eri sidosryhmien kanssa.
Hyvinvointikertomus kertoo viime vuosien tilanteen siitä, miten asukkaat voivat, miten asukkaiden hyvinvointi on muuttunut ja siitä, miten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2024–2025 on toteutunut. Kertomusta hyödynnetään vuosien 2026–2030 hyvinvointisuunnitelman valmistelussa.
Hyvinvointikertomuksen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla myönteistä kehitystä on tapahtunut esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvoinnissa, työikäisten elämänlaadussa ja ikäihmisten kaatumisten vähenemisessä.
Pohjoispohjalaisten hyvinvointia vahvistavat perhe ja läheiset ihmiset, koti ja asuminen, luonto ja vapaa-aika sekä harrastukset.
Asukkaiden hyvinvointia kuormittavat erityisesti yksinäisyys, mielen hyvinvoinnin haasteet, terveydelle epäsuotuisat elintavat sekä arjen turvallisuuden ja työ- ja toimintakyvyn ongelmat. Hyvinvointihuolet aiheuttavat Pohjois-Pohjanmaalla satojen miljoonien eurojen yhteiskunnalliset kustannukset.
Lapin ja Pohteen tietohallintoyhteistyöstä solmitaan sopimus
Aluevaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2026 on strategisena tavoitteena hyväksyä sopimus Pohteen ja Lapin hyvinvointialueen yhteisestä tietohallinnosta viimeistään toukokuussa 2026. Yhteistyösopimuksessa sovitaan yhteisen tietohallinnon järjestämisestä hyvinvointialuelain mukaisena yhteistoimintana.
Sopimuksessa sovitaan muun muassa yhteisen tietohallinnon päätavoitteista ja -tehtävistä, yhteistyön tiekartasta, vuoden 2026 valmistelutehtävistä, johtamisesta ja päätöksenteosta, kustannusten jaosta sekä myöhemmin tehtävästä liikkeenluovutussopimuksesta.
Yhteisen tietohallinnon toimivaltaa käyttävät yhteisen tietohallinnon neuvottelukunta, johtokunta ja tietohallintojohtaja. Yhteisen tietohallinnon toimivalta edellyttää muutoksia Pohteen hallintosääntöön.
Aluevaltuusto hyväksyi tietohallintoyhteistyön sopimuksen ja siitä johtuvat muutokset hallintosääntöön.
Päätösten voimaantulo edellyttää, että Lapin hyvinvointialue tekee vastaavanlaiset päätökset.
Muita päätöksiä
Aluevaltuusto kuuli ja merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan viime vuoden arviointien tuloksia.
Tarkastuslautakunta on selvittänyt, miten vammaisten työllistymistä tukeva toiminta sekä työ- ja päivätoiminta toteutuvat Pohteella. Lisäksi selvitettiin apuvälinepalvelujen toiminnan sujuvuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Tarkastuslautakunta antoi suosituksia tarkastettujen palvelujen kuntoon saattamiseksi.
Aluevaltuusto totesi Katja Koskisen luottamustoimen päättyneeksi Pohteen yksilöasioiden jaosto 1:ssä. Miia Lehtisaari valittiin Mono Kuoppalan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Aluevaltuusto hyväksyi esityslistan mukaisesti seuraavat asiat:
- Aluevaltuuston kokousaikataulu 2026
- Hyvinvointialuealoitteet 2025
- Valtuustoaloitteet
Aluevaltuuston kyselytunnille oli tullut 12 kyselyä valtuutetuilta. Valtuusto merkitsi kyselyt ja annetut selvitykset tietoonsa saatetuksi.
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Aluevaltuusto kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 30.3.2026.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluevaltuuston sivulta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Matti SoronenAluevaltuuston puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 359 6001matti.soronen@pohde.fi
Ilkka LuomaHyvinvointialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 767 1609ilkka.luoma@pohde.fi
Jouko LuukkonenKonsernipalvelujen johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 564 6947jouko.luukkonen@pohde.fi
Sanna SalmelaHyvinvoinnin edistämisen päällikköPuh:040 589 0132sanna.salmela@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Pelastustoimen organisaatioon suunnitteilla muutoksia – tavoitteena vahvistaa lähiesihenkilötyötä ja asiantuntijaresurssia16.2.2026 14:00:00 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen pelastustoimen toimialueelle suunnitellaan muutoksia. Uudelleenorganisoinnin tavoitteena on muun muassa vahvistaa lähiesihenkilötyötä ja asiantuntijaresurssia. Koska suunnitelmiin liittyy henkilöstövaikutuksia, Pohde on antanut 12.2.2026 henkilöstöjärjestöille neuvotteluesityksen yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi. Neuvottelut alkavat 18.2.2026.
OYSin uuden sairaalan F-rakennus vihittiin käyttöön13.2.2026 15:10:20 EET | Tiedote
Oulun yliopistollisen sairaalan F-rakennus vihittiin käyttöön juhlallisin menoin perjantaina 13. helmikuuta 2026.
Pohteen vammaisneuvosto haluaa päästä vaikuttamaan päätöksentekoon12.2.2026 11:47:00 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen vammaisneuvosto kokoontui 11.2.2025 puheenjohtaja Maija Koistisen johdolla. Vammaisneuvosto teki aloitteen Pohteen aluehallitukselle ja esitti huolen toimimattomista kuljetuspalveluista.
Pohteen mielenterveyspalveluille yksi yhteinen puhelinnumero11.2.2026 08:49:18 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella aloittaa tiistaina 17.2.2026 mielenterveyspalvelujen ensilinjan puhelinpalvelu. Asukkaat voivat kiireettömissä mielenterveyden haasteissa soittaa psykiatriselle sairaanhoitajalle.
Aluehallitus hyväksyi vuoden 2026 talousarvion käyttösuunnitelman sekä muutokset virkoihin10.2.2026 15:09:11 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 10.2.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus hyväksyi talousarvion käyttösuunnitelman sekä muutokset terveyden ja sairaanhoidon toimialueen ylilääkäreiden ja apulaisylilääkäreiden virkoihin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme