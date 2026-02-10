Päijät-Hämeen liitto

Päijät-Hämeen kulttuurikohteet kootaan sähköiselle kartalle – ehdota kohteita 31.3.2026 mennessä

16.2.2026 17:06:54 EET | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote

Päijät-Hämeen liitto julkaisee toukokuussa 2026 Päijät-Hämeen aarrekartan, joka kokoaa yhteen maakunnan kiinnostavimmat kulttuurikohteet. Tavoitteena on tuoda esiin alueen monipuolinen kulttuuritarjonta ja tehdä kohteet helposti löydettäviksi niin asukkaille kuin matkailijoillekin. Nyt kaikki pääsevät mukaan täydentämään karttaa. Ehdotukset tulee jättää viimeistään 31.3.2026.

Logo ja teksti: Päijät-Hämeen aarrekartta.
Päijät-Hämeen kulttuurikohteet yhdellä kartalla toukokuusta 2026 lähtien. Päijät-Hämeen liitto

Uusi sähköinen kartta palvelee maakunnan asukkaita ja matkailijoita: yhdellä vilkaisulla löytyvät museot, galleriat, kesäteatterit, tanssilavat, tapahtumapaikat ja luontoperintökohteet. Kartta edistää Päijät-Hämeen elinvoimaa ja kotimaan matkailua. Päijäthämäläiset voivat löytää kartalta uusia kohteita lähiympäristöstään. 

Päijät-Hämeessä on paljon mielenkiintoisia kulttuurikohteita, mutta tieto on hajallaan ja nyt saamme luotua yhteisen näkymän maakunnan kulttuurikohteista. Odotan innolla, millaisen kattauksen saamme kartalla avattua kesälle 2026. Aarrekartta lisää kohteen löydettävyyttä ja tuo näkyvyyttä koko maakunnan kulttuurille, pohtii hankkeen projektipäällikkö Joonas Pokkinen Päijät-Hämeen liitosta. 

Ehdotuksen voi tehdä kuka vain. Valittavien kohteiden tulee olla avoinna yleisölle kesällä 2026 ja sillä tulee olla verkkosivut lisätietoja varten. Karttapalveluun kohteista tulee lyhyet kuvaukset, ja lisätiedot löytyvät kunkin kohteen omista viestintäkanavista.

Toiveita kulttuurikohteiden yhteismarkkinoinnista on esitetty useissa eri yhteyksissä, ja Päijät-Hämeen aarrekartta vastaa tähän tarpeeseen. Päijänne-Leaderin rahoittamana pääsemme nyt kokoamaan kartasta ensimmäisen version, jota pystymme jatkossa päivittämään ja ylläpitämään. Aarrekartta vie myös osaltaan eteenpäin Päijät-Hämeen kulttuurin suunta 2030 -ohjelmaa, iloitsee Päijät-Hämeen liiton vs. kehittämisjohtaja Riika Kivelä. 

Miten ehdotus tehdään?

Ehdotukset tehdään Päijät-Hämeen liiton verkkosivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella viimeistään 31.3.2026. Ehdotuksen jättämistä varten kohteesta tarvitaan kuva tai kuvia sekä kohteen tiedot.

Kartta lanseerataan toukokuussa ja se palvelee myös tulevina vuosina matkailun kesäsesonkia. 

Aarrekartta toteutetaan hankkeella, joka on saanut EU:n maaseuturahoitusta Päijänne-Leaderilta. Hanke päättyy syyskuussa 2026 ja Päijät-Hämeen liitto vastaa kartan yläpidosta myös hankkeen jälkeen.  

Lisätietoa hankkeesta Päijät-Hämeen liiton verkkosivulla



Avainsanat

päijät-hämekulttuuriaarrekarttaelinvoimamatkailu

Yhteyshenkilöt

Joonas PokkinenProjektipäällikköPäijät-Hämeen liitto, kulttuuri

Päijät-Hämeen kulttuuriverkko, kuntien kulttuuritoiminnan alueellinen kehittämistehtävä
PROSPERO –projekti (Interreg Europe)

Puh:044 077 3466joonas.pokkinen@paijat-hame.fi

Kuvat

