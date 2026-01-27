Vaasan Sähköverkko nostaa verkkopalvelumaksuja – investointitarpeet yhä suuret

Syyt ovat tuttuja. Verkon kehittäminen vaatii isoja investointeja, ja muille verkonhaltijoille suoritettavat maksut ovat jälleen nousseet yleisen kustannustason nousun rinnalla. Vuoden alusta kohonneet kanta- ja alueverkkomaksut muodostavat noin kolmanneksen korotuksesta.

Venäjän hyökkäyssota ja energiakriisi nostivat merkittävästi verkonrakentamisen kustannuksia, ja muutokset ovat pääosin olleet pysyviä. Lisäksi sähköasemien tärkeimpien komponenttien kustannuksia on nostanut energiamurroksen aiheuttama voimakas kysyntä.

- Toimitusvarmuuden kehittäminen sähkömarkkinalain edellyttämälle tasolle sekä yhteiskunnan sähköistyminen ja vihreä siirtymä vaativat jatkuvasti lisää investointeja jakeluverkkoon, kertoo Vaasan Sähköverkon toimitusjohtaja Jarmo Leppinen.

Verkkoyhtiöiden tilanne on haastava. Toisaalta toimintaympäristön kehittäminen on edellytys monenlaiselle yhteiskunnan kehittämiselle ja alueelliselle kilpailukyvylle. Toisaalta on tärkeää pitää maksut kohtuullisina. Laista tulee vaatimus lyhentää sähkökatkoja, mutta tuottoa saa syntyä rajallisesti. Sitä samaa tuottoa tarvittaisiin tekemään tarvittavia – ja vaadittuja – investointeja.

- On tärkeää ymmärtää, että nämä tekijät ovat keskenään ristiriidassa: ilman riittävää tuottoa ei ole mahdollisuutta investoida tarpeiden edellyttämällä tavalla, Leppinen toteaa.

Tasapainoilu ei ole helppoa. Vaasan Sähköverkko pidättäytyi viiden vuoden ajan nostamasta siirtohintoja. Pari vuotta sitten siinäkin tuli raja vastaan, kun kustannus- ja investointipaine realisoitui konkreettisella tavalla. Vuositasolla investoinneissa liikutaan noin 15 miljoonassa eurossa. Käyttöpaikkoja Vaasan Sähköverkolla on hiukan alle 80 000.

Entä se tehomaksu, nostaako sekin vielä hintoja?

Energiaviraston määräys, joka koskee muun muassa paljon puhuttua tehomaksua, astui voimaan helmikuun alussa. Sähköverkkoyhtiöillä on aikaa alkaa noudattamaan sitä noin kolme vuotta, mikäli ottavat tehomaksutuotteet käyttöön. Vaasan Sähköverkko suunnittelee ottavansa tehomaksullisen tuotteen laajemmin käyttöön ensi vuoden aikana.

Suurin kysymys on ollut se, nostaako tehomaksu ennestään hintoja. Verkkoyhtiöiden sallittuun tuottoon se ei kuitenkaan vaikuta. Tehomaksulla ei siis ole tarkoitus kerätä enemmän rahaa asiakkailta, vaan jakaa kustannuksia eri tavoin.

- Tällä hetkellä verkkopalvelun hinnoittelurakenne ei katso sitä, miten paljon kuormitat verkkoa, tai minkälaista verkon vahvistustarvetta kulutuksesi vaatii. Maksat samanlaista siirto- ja perusmaksua kuin naapurisi, Leppinen avaa.

Tehomaksun tavoite on tasoittaa tehohuippuja ja siten välttää sellaiset verkon vahvistamistarpeet, jotka ovat vältettävissä.

Vaasan Sähköverkko informoi asiakkaitaan erikseen hinnanmuutoksesta. Yhtiö pyrkii myös tarjoamaan asiakkailleen kattavasti tietoa koko alaa koskevista muutoksista, kuten tehomaksuista.