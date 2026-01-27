Vaasan Sähköverkko nostaa verkkopalvelumaksuja – investointitarpeet yhä suuret
23.2.2026 07:05:00 EET | Vaasan Sähkö Oy | Tiedote
Vaasan Sähköverkko nostaa kaikkia verkkopalvelumaksuja huhtikuun alusta. Verolliseen hintaan korotusta tulee keskimäärin 5,9 prosenttia. Sähkölämmitteisessä omakotitalossa muutos merkitsee keskimäärin noin viiden euron kasvua laskuun kuukausitasolla. Kerrostaloasunnossa vaikutus on puolitoista euroa kuukaudessa.
Syyt ovat tuttuja. Verkon kehittäminen vaatii isoja investointeja, ja muille verkonhaltijoille suoritettavat maksut ovat jälleen nousseet yleisen kustannustason nousun rinnalla. Vuoden alusta kohonneet kanta- ja alueverkkomaksut muodostavat noin kolmanneksen korotuksesta.
Venäjän hyökkäyssota ja energiakriisi nostivat merkittävästi verkonrakentamisen kustannuksia, ja muutokset ovat pääosin olleet pysyviä. Lisäksi sähköasemien tärkeimpien komponenttien kustannuksia on nostanut energiamurroksen aiheuttama voimakas kysyntä.
- Toimitusvarmuuden kehittäminen sähkömarkkinalain edellyttämälle tasolle sekä yhteiskunnan sähköistyminen ja vihreä siirtymä vaativat jatkuvasti lisää investointeja jakeluverkkoon, kertoo Vaasan Sähköverkon toimitusjohtaja Jarmo Leppinen.
Verkkoyhtiöiden tilanne on haastava. Toisaalta toimintaympäristön kehittäminen on edellytys monenlaiselle yhteiskunnan kehittämiselle ja alueelliselle kilpailukyvylle. Toisaalta on tärkeää pitää maksut kohtuullisina. Laista tulee vaatimus lyhentää sähkökatkoja, mutta tuottoa saa syntyä rajallisesti. Sitä samaa tuottoa tarvittaisiin tekemään tarvittavia – ja vaadittuja – investointeja.
- On tärkeää ymmärtää, että nämä tekijät ovat keskenään ristiriidassa: ilman riittävää tuottoa ei ole mahdollisuutta investoida tarpeiden edellyttämällä tavalla, Leppinen toteaa.
Tasapainoilu ei ole helppoa. Vaasan Sähköverkko pidättäytyi viiden vuoden ajan nostamasta siirtohintoja. Pari vuotta sitten siinäkin tuli raja vastaan, kun kustannus- ja investointipaine realisoitui konkreettisella tavalla. Vuositasolla investoinneissa liikutaan noin 15 miljoonassa eurossa. Käyttöpaikkoja Vaasan Sähköverkolla on hiukan alle 80 000.
Entä se tehomaksu, nostaako sekin vielä hintoja?
Energiaviraston määräys, joka koskee muun muassa paljon puhuttua tehomaksua, astui voimaan helmikuun alussa. Sähköverkkoyhtiöillä on aikaa alkaa noudattamaan sitä noin kolme vuotta, mikäli ottavat tehomaksutuotteet käyttöön. Vaasan Sähköverkko suunnittelee ottavansa tehomaksullisen tuotteen laajemmin käyttöön ensi vuoden aikana.
Suurin kysymys on ollut se, nostaako tehomaksu ennestään hintoja. Verkkoyhtiöiden sallittuun tuottoon se ei kuitenkaan vaikuta. Tehomaksulla ei siis ole tarkoitus kerätä enemmän rahaa asiakkailta, vaan jakaa kustannuksia eri tavoin.
- Tällä hetkellä verkkopalvelun hinnoittelurakenne ei katso sitä, miten paljon kuormitat verkkoa, tai minkälaista verkon vahvistustarvetta kulutuksesi vaatii. Maksat samanlaista siirto- ja perusmaksua kuin naapurisi, Leppinen avaa.
Tehomaksun tavoite on tasoittaa tehohuippuja ja siten välttää sellaiset verkon vahvistamistarpeet, jotka ovat vältettävissä.
Vaasan Sähköverkko informoi asiakkaitaan erikseen hinnanmuutoksesta. Yhtiö pyrkii myös tarjoamaan asiakkailleen kattavasti tietoa koko alaa koskevista muutoksista, kuten tehomaksuista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tavoitettavissa maanantaina 23.2. klo 12–14.
Jarmo LeppinenToimitusjohtaja
Vaasan Sähköverkko Oy
Kuvat
Linkit
Vaasan Sähköverkko on osa Vaasan Sähkö -konsernia
Vaasan Sähkö on vahva energiakonserni, jonka liiketoimintoja ovat sähkökauppa, sähkönsiirto ja kaukolämpö. Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Vaasan Sähkö Myynti Oy ja Vaasan Sähköverkko Oy. Konsernissa työskentelee noin 150 henkilöä ja liikevaihto vuonna 2024 oli noin 218 milj. euroa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan Sähkö Oy
Vaasan Sähköverkko investoi 14 miljoonaa sähköverkon kehittämiseen27.1.2026 06:58:00 EET | Tiedote
Sähköverkon ylläpito ja kehittäminen vaatii vuosittaisia investointeja. Tänä vuonna Vaasan Sähköverkko investoi noin 14 miljoonaa euroa alueensa sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseen ja muuhun kehittämiseen. Summa sisältää energiamurroksen varauksen, jolla varaudutaan kasvattamaan sähköverkon kantokykyä.
Lämmin sää ja matalat markkinahinnat laskivat liikevaihtoa14.11.2025 07:05:00 EET | Tiedote
Tammi–syyskuussa Vaasan Sähkö -konsernin liikevaihto oli 132,9 miljoonaa euroa (139,3 M€). Liikevaihto laski noin 4,6 prosenttia edellisvuoteen nähden johtuen alkuvuoden leudosta säästä ja matalammista markkinahinnoista. Konsernin liikevoitto oli kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana 20,6 miljoonaa euroa (28,6 M€). Yhtiön omavaraisuusaste nousi 53,6 prosenttiin (53,4 %).
Joustava tuotantoportfolio tuki tuloksentekoa29.8.2025 07:05:00 EEST | Tiedote
Tammi–kesäkuussa Vaasan Sähkö -konsernin liikevaihto oli 97,2 miljoonaa euroa (111,9 M€). Liikevaihto laski noin 13 prosenttia edellisvuoteen nähden johtuen alkuvuoden leudosta säästä ja matalammista markkinahinnoista. Konsernin liikevoitto oli kahden ensimmäisen kvartaalin aikana 12,2 miljoonaa euroa (20,4 M€). Yhtiön omavaraisuusaste laski 52,1 prosenttiin (53,0 %). Investoinnit olivat kesäkuun loppuun mennessä 10,3 miljoonaa euroa.
Pitkä prosessi päätökseen: Vaasan Sähkön hinnankorotus vuonna 2022 on loppuun käsitelty24.6.2025 17:37:34 EEST | Tiedote
Korkein oikeus on 24.6.2025 päättänyt, ettei myönnä kuluttaja-asiamiehelle valituslupaa jo yli pari vuotta kestäneessä sähkön hinta -käsittelyssä. Vaasan Sähkö on siten kaikilta osin saanut vahvistuksen vuonna 2022 tekemänsä hinnankorotuksen oikeellisuudelle. - Tämä on meille ja asiakkaillemme tärkeä viesti. Vaasan Sähkön nimi on nostettu isosti otsikoihin asian yhteydessä. Toivon, että tämäkin korkeimman oikeuden tärkeä päätös kiinnittää huomion samalla tavalla, toteaa Vaasan Sähkön toimitusjohtaja Stefan Damlin.
Vaasan Sähköverkko on aloittanut mittavan toimitusvarmuushankkeen – 440 sähköpylvästä poistetaan30.5.2025 07:03:00 EEST | Tiedote
Vaasan Sähköverkko on aloittanut kaksivuotisen maakaapelointihankkeen Mustasaaren Vallvikista Vassoriin. Hankkeessa ilmajohtoa kaivetaan maan alle sään suojaan noin 44 kilometrin edestä. Samalla sähköverkon automaatioastetta lisätään, ja viankorjaus paranee.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme