Yli 40 vuotta Oulun Naturalin tarinaa – uusi yrittäjä jatkaa perinnettä kivijalkakaupassa ja verkossa
16.2.2026
Oulun keskustassa Kirkkokadulla toimiva Natural Hyvinvointi oy edustaa vahvaa jatkuvuutta oululaisessa luontaistuotekaupassa. Yrittäjä Marika Simontaival jatkaa Oulun Naturalin yli 40-vuotista historiaa, tuttua, luotettavaa ja paikallisesti juurtunutta luontaistuotekauppaa, joka on palvellut oululaisia jo useiden vuosikymmenten ajan.
Simontaival tuntee Oulun Naturalin tarinan poikkeuksellisen hyvin. Ennen ryhtymistään yrittäjäksi hän työskenteli pitkään myyjänä samassa liikkeessä ja näki läheltä, miten henkilökohtainen palvelu, osaaminen ja asiakkaiden luottamus ovat rakentuneet vuosien saatossa.
”Oulun Natural on ollut monelle asiakkaillemme tärkeä osa arkea. Kun minulle avautui mahdollisuus jatkaa tätä työtä yrittäjänä, se tuntui luontevalta ja merkitykselliseltä askeleelta”, Simontaival kertoo.
Nykyään Simontaival toimii sekä kivijalkamyymälän yrittäjänä Oulun keskustassa että Terveyskioski-verkkokaupan yrittäjänä. Hänen mukaansa molemmille on selkeä ja toisiaan täydentävä rooli.
”Kivijalkakauppa mahdollistaa henkilökohtaisen kohtaamisen ja paikallisten asiakkaiden palvelemisen kasvokkain. Verkkokaupan kautta taas tavoitamme terveydestään kiinnostuneita asiakkaita ympäri Suomen”, Simontaival sanoo.
Oulun Naturalin toiminta pohjautuu vahvaan asiantuntemukseen, luotettaviin tuotteisiin ja pitkäjänteiseen asiakassuhteiden rakentamiseen. Yrityksen valikoimaan kuuluu muun muassa ravintolisiä, vitamiineja, luontaistuotteita ja muita hyvinvointia tukevia tuotteita. Lisäksi myymälän yhteydessä on Cryo21-hoitola, jossa tarjolla on erilaisia kasvo- ja vartalohoitoja.
Yhdistämällä kivijalkamyymälän perinteet ja verkkokaupan mahdollisuudet Natural Hyvinvointi oy jatkaa Oulun Naturalin tarinaa ajassa elävällä tavalla – samalla kun se vahvistaa paikallista erikoiskauppaa ja tuo oululaista osaamista näkyväksi myös valtakunnallisesti.
”On hienoa nähdä, kuinka Oulun Naturalin yli 40 vuoden historia saa jatkoa osaavan ja sitoutuneen yrittäjän käsissä. Marika Simontaipaleen matka myyjästä yrittäjäksi kuvastaa erinomaisesti sitä, miten syvällinen paikallistuntemus, pitkä asiakaspalvelutyö ja erikoiskauppa voivat uudistua ja kehittyä ajassa. Tällainen yrittäjyys vahvistaa sekä paikallista palvelutarjontaa että koko suomalaisen terveystuotealan erikoiskaupan elinvoimaa”, toteaa Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.
