Mika Kontio valittiin uudeksi konsernijohtajaksi

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto valitsi maanantaina uudeksi konsernijohtajaksi Mika Kontion.

Mika Kontio valittiin konsernijohtajaksi maanantain aluevaltuustossa.
Mika Kontio valittiin konsernijohtajaksi maanantain aluevaltuustossa.

Mika Kontio sai aluevaltuuston suljetussa lippuäänestyksessä 63 ääntä. Ääniä annettiin myös Kirsi Varhilalle (10), Kari Hakarille (3) ja Jukka Santalalle (2).

Kontio on tullut Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelukseen vuonna 2022. Hän toiminut Pirkanmaalla vs. konsernijohtajana vuoden 2025 alusta lähtien. Sitä ennen hän työskenteli hyvinvointialueen pelastusjohtajan virassa. Kontio on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Hän on suorittanut lisäksi myös muun muassa johtamiskoulutuksia sekä pelastus- ja ensihoidon tutkinnot.

-Olen valtavan kiitollinen saamastani luottamuksesta konsernijohtajan tehtävään. Tehtävässä teen parhaani pirkanmaalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden hyväksi. Uskon onnistumisiin vaikeissakin asioissa, kun taustalla on yksin tekemisen sijaan yhdessä tekemistä. Tässä tehtävässä parhaimmat tulokset syntyvät hyvällä yhteistyöllä ja sitä tulen laajasti vaalimaan, Mika Kontio sanoo.

Konsernijohtajan virka tuli avoimeksi, kun Juhani Sand jäi tehtävästä eläkkeelle.

Henkilövalinnan jälkeen aluevaltuusto keskusteli aluehallituksen vastauksesta tarkastuslautakunnan viime lokakuussa valmistuneeseen väliarviointiin ja merkitsi sen tiedoksi.

Valtuusto hyväksyi myös vastaukset valtuustoaloitteisiin, jotka koskivat lähiasemien, oma-asemien sekä lähiasiointipisteiden palvelutarjonnan yhteensovittamista, vauvamyönteisyyden edistämistä ja huumekuolemien ehkäisyä. Aloitteeseen huumekuolemien ehkäisystä aluevaltuusto hyväksyi myös ponnen, jossa valtuusto toivoo, että hyvinvointialue pilotoi kotiin vietävän yliannostuksen estävän lääkkeen käyttöönottoa huumekuolemien ehkäisemiseksi hyödyntäen valtakunnallisten pilottien tuloksia ja kokemuksia.

Myös muut esityslistalla olleet asiat hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

