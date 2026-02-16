Uusi Uriage XEMOSE C8+ valjastaa erittäin kuivan ja atopiaan taipuvaisen ihon hoitolinjan uudistavaksi voimaksi kahdeksaa biomimeettistä keramidia

Uriage XEMOSE C8+ yhdistää dermatologien ammattitaidon ja näkemyksen erittäin kuivan ja atopiaan taipuvaisen ihon erityistarpeista vaikuttamalla samanaikaisesti ihon kolmeen keskeiseen suojamuuriin. Taipumus atopiaan on yhteydessä mikrobiomi- ja immuunisuojan sekä fyysisen suojakerroksen epätasapainoon, mikä voi edistää muun muassa tulehdusta, infektioriskiä ja transepidermaalista vedenhaihtumista. Taipumukselle on ominaista keramidivaje, mikä heikentää huomattavasti ihon suojakerrosta. Suomessa taipumus käsittää reilusti yli miljoonaa ihmistä. *

Keramidit toimivat ihon suojana

Keramidit ovat lipidejä, joita esiintyy ihon sarveissolukerroksessa epidermiksessä. Ne ovat ihon fyysisen suojamuurin pääasiallinen rakenneosa ja niiden rooli on muodostaa kiinteä fyysinen suoja, joka auttaa ylläpitämään ihon kosteustasapainoa rajoittamalla transepidermaalista veden haihtumista. Samalla ne suojaavat ihoa ulkoisilta ärsykkeiltä, ja auttavat varmistamaan ihon yhtenäisyyden ja eheyden.

Uuden XEMOSE C8+:n sisältämät biomimeettiset keramidit vahvistavat ihon fyysistä suojakerrosta entistä perusteellisemmin edistämällä suojakerroksen keskeisten toimintojen palautumista. Hoitotuotteiden vaikutus tasapainottaa ihon mikrobiomisuojaa vähentämällä Staphylococcus aureus -bakteerin määrää, ja tukee ihon immuunisuojaa hillitsemällä tulehdusmekanismeja.

Biomimeettisten keramidien rooli C8+ -innovaatiossa

Yhdistelmä kahdeksaa biomimeettistä keramidia auttaa lisäämään ihon luonnollisten keramidien määrää ja monimuotoisuutta, mikä edistää ihon fyysisen suojakerroksen keskeisten toimintojen palautumista. Toimintoihin kuuluvat ihon rakenteellinen yhtenäisyys, pehmeys, kimmoisuus, mukautuvuus ja kosteustasapaino.

Biomimeettisten keramidien valintaperusteena on käytetty niiden yhteensopivuutta epidermiksen soluväliaineen kanssa. Ne toimivat kuin rakenteellisena sidosaineena, joka pitää ihon uloimmat solut, korneosyytit tiivisti yhdessä. Samalla ne auttavat ylläpitämään ihon yhtenäisyyttä, suojaa ja kosteuden säilymistä.

Hoitolinjan tehoa täydentävät Uriage-patentit

Barrier Patent auttaa aktivoimaan iholle olennaisten proteiinien toimintaa. Ihon fyysisen suojakerroksen vahvistuessa iho rauhoittuu ja bakteerien imeytyminen rajoittuu.

Chronoxine koostuu yhdistelmästä amideja, jotka nopeuttavat tulehduksen rauhoittumista.

Vaikutus auttaa hillitsemään tulehdusta ja ehkäisee mikrobien kasvamiselle otollisten olosuhteiden syntyä.

TLR2-Regul vaikuttaa erityisesti tulehdusprosessin alkuvaiheeseen. Vaikutus ehkäisee ihon kuivumisen pahenemisvaiheita vahvistamalla ihon immuunipuolustusta ja mikrobiomin tasapainoa.

Dermatologien kanssa yhteistyössä kehitetyt hoitotuotteet

XEMOSE C8+ tarjoaa täyden valikoiman hajusteettomia hoitotuotteita erittäin kuivan ja atopiaan taipuvaisen ihon erityistarpeisiin sekä kasvoille että vartalolle. Hoitotuotteet rauhoittavat ihoa jo ensimmäisestä käyttökerrasta sekä sopivat myös perheen herkkäihoisimmille. Säännöllisessä käytössä vartalovoiteet ehkäisevät epämiellyttävien tuntemuksien uusiutumista jopa 48 tunnin ajan. **

Lipid-Replenishing Anti-Itch Balm

Tähtituote Lipid-Replenishing Anti-Itch Balm -hoitovoiteen ravitsevaa koostumusta täydentää 10 prosentin pitoisuus karitevoita ja illipeöljy. Yhdistelmä auttaa palauttamaa ihon suojamuurin toimintaa jättämällä ihon pehmeäksi, joustavaksi ja suojatuksi. Ainutlaatuinen balmi-öljy-koostumus muodostaa iholle suojaavan kalvon, joka takaa pitkäkestoisen miellyttävyyden tunteen ja rauhoittaa välittömästi ihon epämiellyttäviä tuntemuksia.

Lipid-Replenishing Anti-Itch Cream

Pehmeä ja nopeasti imeytyvä voide ravitsee ja korjaa ihoa sekä helpottaa välittömästi kuivuuden ja kutinan tunnetta.

Lipid-Replenishing Anti-Itch Cerat

Runsaan täyteläinen hoitovoide ravitsee ja suojaa ihoa perusteellisesti 25 %:n pitoisuudella karitevoita. Sopii erityisesti äärimmäisen kuivalle ja hilseilevälle iholle sekä paikallisesti erittäin kuiviin kohtiin.

Soothing Nourishing Face Cream

Kevyt kasvovoide kosteuttaa ja suojaa tehokkaasti kuivaa ja kutisevaa ihoa. Ravitseva koostumus sisältää 10 % karitevoita ja skvalaania, jotka pitävät ihon pehmeänä ja joustavana. Nopeasti imeytyvä koostumus sopii ihanteellisesti myös meikin alle.

Soothing Nourishing Palpebral Care

Silmäluomien kuivuuteen kehitetty silmänympärysvoide rauhoittaa kuivuuden aiheuttamaa ärsytystä. Ravitseva koostumus auttaa pitämään luomia ja kuivaa silmänympärysaluetta miellyttävän tuntuisena. Testattu silmälääkärien valvonnassa.

Syndet Gentle Cleanser

Saippuaton suihkuvoidegeeli puhdistaa ihon hellävaraisesti glyseriinipohjaisella koostumuksella. Erittäin kuivalle, ärtyvälle ja epämiellyttävän tuntuiselle iholle kehitetty koostumus kosteuttaa sekä helpottaa epämiellyttävää tunnetta välittömästi.

Anti-Itch Cleansing Oil

Hellävarainen suihkuöljy suojaa ihoa kuivumiselta ja rauhoittaa kutinan tunnetta jo ensimmäisestä pesukerrasta. Pehmeä vaahto jättää ihon välittömästi miellyttävän tuntuiseksi. Karitevoita sisältävä koostumus sopii käytettäväksi sekä kasvoille että vartalolle.

Hoitolinjaa täydentävät tuotteet

PSO Soothing Concentrate

Rauhoittava tiiviste psoriasikseen taipuvaiselle iholle helpottaa huomattavasti kutinaa, edistää ihoplakin häviämistä ja ehkäisee uudelleenpuhkeamista.

Moisturizing Lipstick

Ravitseva huulivoide sisältää huulia hoitavaa karitevoita ja suojaavia C- ja E-vitamiineja. Optimaalisen kosteuttavaa vaikutusta täydentää hyaluronihappo.

*Atooppinen ihottuma on yksi tavallisimpia ihotauteja. Aikuisista noin 25–30 prosenttia on jossakin elämän vaiheessa sairastanut atooppista ihottumaa. Tämä tarkoittaa Suomessa reilusti yli miljoonaa ihmistä. Lähde: Allergia-, iho-, ja astmaliitto.

**Kliinisesti todettu vähentävän kutinan tunnetta

Suositushinnat

Lipid-Replenishing Anti-Itch Cream, 200 ml, 19,00 EUR

Lipid-Replenishing Anti-Itch Balm, 200 ml, 19,00 EUR

Lipid-Replenishing Anti-Itch Cerat, 200 ml, 25,00 EUR

Soothing Nourishing Face Cream, 40 ml, 16,00 EUR

Sooothing Nourishing Palpebral Care, 15 ml, 16,00 EUR

Syndet Gentle Cleanser, 200 ml, 15,00 EUR

Anti-Itch Cleansing Oil, 200 ml, 16,00 EUR

PSO Soothing Concentrate, 150 ml, 25,00 EUR

Moisturizing Lipstick, 4 g, 8,00 EUR

Saatavilla

Uriage XEMOSE C8+ on saatavilla apteekkiketjuista ja yksityisistä apteekeista kautta maan helmikuussa 2026.

Kuvat

https://www.bernerbrandbank.fi/l/W67jnbsxgVDQ

Lisätiedot

Paula Sundström, Brand Manager, paula.sundstrom@berner.fi

Kuva- ja tuotepyynnöt

Susanna Reijonen, Category Coordinator, susanna.reijonen@berner.fi