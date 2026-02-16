Uusi Uriage XEMOSE C8+ valjastaa erittäin kuivan ja atopiaan taipuvaisen ihon hoitolinjan uudistavaksi voimaksi kahdeksaa biomimeettistä keramidia
16.2.2026 22:00:54 EET | Berner Oy | Tiedote
Ihon hyvinvointia tukevan kolmoissuojatieteen asiantuntija Uriage tuo markkinoille uuden XEMOSE C8+ -hoitolinjan, joka tarjoaa ratkaisuja erittäin kuivan ja atopiaan taipuvaisen ihon erityistarpeisiin. Ihon kolmeen suojakerrokseen tuloksellisesti vaikuttava hoitolinja sisältää kahdeksaa biomimeettistä keramidia, jotka auttavat yhtenäistämään ihon rakennetta ja uudistavat ihon fyysistä suojakerrosta. Yhdistelmä auttaa lisäämään ihon luonnollisten keramidien määrää ja monimuotoisuutta, mikä edistää ihon fyysisen suojakerroksen keskeisten toimintojen palautumista.
Uriage XEMOSE C8+ yhdistää dermatologien ammattitaidon ja näkemyksen erittäin kuivan ja atopiaan taipuvaisen ihon erityistarpeista vaikuttamalla samanaikaisesti ihon kolmeen keskeiseen suojamuuriin. Taipumus atopiaan on yhteydessä mikrobiomi- ja immuunisuojan sekä fyysisen suojakerroksen epätasapainoon, mikä voi edistää muun muassa tulehdusta, infektioriskiä ja transepidermaalista vedenhaihtumista. Taipumukselle on ominaista keramidivaje, mikä heikentää huomattavasti ihon suojakerrosta. Suomessa taipumus käsittää reilusti yli miljoonaa ihmistä. *
Keramidit toimivat ihon suojana
Keramidit ovat lipidejä, joita esiintyy ihon sarveissolukerroksessa epidermiksessä. Ne ovat ihon fyysisen suojamuurin pääasiallinen rakenneosa ja niiden rooli on muodostaa kiinteä fyysinen suoja, joka auttaa ylläpitämään ihon kosteustasapainoa rajoittamalla transepidermaalista veden haihtumista. Samalla ne suojaavat ihoa ulkoisilta ärsykkeiltä, ja auttavat varmistamaan ihon yhtenäisyyden ja eheyden.
Uuden XEMOSE C8+:n sisältämät biomimeettiset keramidit vahvistavat ihon fyysistä suojakerrosta entistä perusteellisemmin edistämällä suojakerroksen keskeisten toimintojen palautumista. Hoitotuotteiden vaikutus tasapainottaa ihon mikrobiomisuojaa vähentämällä Staphylococcus aureus -bakteerin määrää, ja tukee ihon immuunisuojaa hillitsemällä tulehdusmekanismeja.
Biomimeettisten keramidien rooli C8+ -innovaatiossa
Yhdistelmä kahdeksaa biomimeettistä keramidia auttaa lisäämään ihon luonnollisten keramidien määrää ja monimuotoisuutta, mikä edistää ihon fyysisen suojakerroksen keskeisten toimintojen palautumista. Toimintoihin kuuluvat ihon rakenteellinen yhtenäisyys, pehmeys, kimmoisuus, mukautuvuus ja kosteustasapaino.
Biomimeettisten keramidien valintaperusteena on käytetty niiden yhteensopivuutta epidermiksen soluväliaineen kanssa. Ne toimivat kuin rakenteellisena sidosaineena, joka pitää ihon uloimmat solut, korneosyytit tiivisti yhdessä. Samalla ne auttavat ylläpitämään ihon yhtenäisyyttä, suojaa ja kosteuden säilymistä.
Hoitolinjan tehoa täydentävät Uriage-patentit
Barrier Patent auttaa aktivoimaan iholle olennaisten proteiinien toimintaa. Ihon fyysisen suojakerroksen vahvistuessa iho rauhoittuu ja bakteerien imeytyminen rajoittuu.
Chronoxine koostuu yhdistelmästä amideja, jotka nopeuttavat tulehduksen rauhoittumista.
Vaikutus auttaa hillitsemään tulehdusta ja ehkäisee mikrobien kasvamiselle otollisten olosuhteiden syntyä.
TLR2-Regul vaikuttaa erityisesti tulehdusprosessin alkuvaiheeseen. Vaikutus ehkäisee ihon kuivumisen pahenemisvaiheita vahvistamalla ihon immuunipuolustusta ja mikrobiomin tasapainoa.
Dermatologien kanssa yhteistyössä kehitetyt hoitotuotteet
XEMOSE C8+ tarjoaa täyden valikoiman hajusteettomia hoitotuotteita erittäin kuivan ja atopiaan taipuvaisen ihon erityistarpeisiin sekä kasvoille että vartalolle. Hoitotuotteet rauhoittavat ihoa jo ensimmäisestä käyttökerrasta sekä sopivat myös perheen herkkäihoisimmille. Säännöllisessä käytössä vartalovoiteet ehkäisevät epämiellyttävien tuntemuksien uusiutumista jopa 48 tunnin ajan. **
Lipid-Replenishing Anti-Itch Balm
Tähtituote Lipid-Replenishing Anti-Itch Balm -hoitovoiteen ravitsevaa koostumusta täydentää 10 prosentin pitoisuus karitevoita ja illipeöljy. Yhdistelmä auttaa palauttamaa ihon suojamuurin toimintaa jättämällä ihon pehmeäksi, joustavaksi ja suojatuksi. Ainutlaatuinen balmi-öljy-koostumus muodostaa iholle suojaavan kalvon, joka takaa pitkäkestoisen miellyttävyyden tunteen ja rauhoittaa välittömästi ihon epämiellyttäviä tuntemuksia.
Lipid-Replenishing Anti-Itch Cream
Pehmeä ja nopeasti imeytyvä voide ravitsee ja korjaa ihoa sekä helpottaa välittömästi kuivuuden ja kutinan tunnetta.
Lipid-Replenishing Anti-Itch Cerat
Runsaan täyteläinen hoitovoide ravitsee ja suojaa ihoa perusteellisesti 25 %:n pitoisuudella karitevoita. Sopii erityisesti äärimmäisen kuivalle ja hilseilevälle iholle sekä paikallisesti erittäin kuiviin kohtiin.
Soothing Nourishing Face Cream
Kevyt kasvovoide kosteuttaa ja suojaa tehokkaasti kuivaa ja kutisevaa ihoa. Ravitseva koostumus sisältää 10 % karitevoita ja skvalaania, jotka pitävät ihon pehmeänä ja joustavana. Nopeasti imeytyvä koostumus sopii ihanteellisesti myös meikin alle.
Soothing Nourishing Palpebral Care
Silmäluomien kuivuuteen kehitetty silmänympärysvoide rauhoittaa kuivuuden aiheuttamaa ärsytystä. Ravitseva koostumus auttaa pitämään luomia ja kuivaa silmänympärysaluetta miellyttävän tuntuisena. Testattu silmälääkärien valvonnassa.
Syndet Gentle Cleanser
Saippuaton suihkuvoidegeeli puhdistaa ihon hellävaraisesti glyseriinipohjaisella koostumuksella. Erittäin kuivalle, ärtyvälle ja epämiellyttävän tuntuiselle iholle kehitetty koostumus kosteuttaa sekä helpottaa epämiellyttävää tunnetta välittömästi.
Anti-Itch Cleansing Oil
Hellävarainen suihkuöljy suojaa ihoa kuivumiselta ja rauhoittaa kutinan tunnetta jo ensimmäisestä pesukerrasta. Pehmeä vaahto jättää ihon välittömästi miellyttävän tuntuiseksi. Karitevoita sisältävä koostumus sopii käytettäväksi sekä kasvoille että vartalolle.
Hoitolinjaa täydentävät tuotteet
PSO Soothing Concentrate
Rauhoittava tiiviste psoriasikseen taipuvaiselle iholle helpottaa huomattavasti kutinaa, edistää ihoplakin häviämistä ja ehkäisee uudelleenpuhkeamista.
Moisturizing Lipstick
Ravitseva huulivoide sisältää huulia hoitavaa karitevoita ja suojaavia C- ja E-vitamiineja. Optimaalisen kosteuttavaa vaikutusta täydentää hyaluronihappo.
*Atooppinen ihottuma on yksi tavallisimpia ihotauteja. Aikuisista noin 25–30 prosenttia on jossakin elämän vaiheessa sairastanut atooppista ihottumaa. Tämä tarkoittaa Suomessa reilusti yli miljoonaa ihmistä. Lähde: Allergia-, iho-, ja astmaliitto.
**Kliinisesti todettu vähentävän kutinan tunnetta
Suositushinnat
Lipid-Replenishing Anti-Itch Cream, 200 ml, 19,00 EUR
Lipid-Replenishing Anti-Itch Balm, 200 ml, 19,00 EUR
Lipid-Replenishing Anti-Itch Cerat, 200 ml, 25,00 EUR
Soothing Nourishing Face Cream, 40 ml, 16,00 EUR
Sooothing Nourishing Palpebral Care, 15 ml, 16,00 EUR
Syndet Gentle Cleanser, 200 ml, 15,00 EUR
Anti-Itch Cleansing Oil, 200 ml, 16,00 EUR
PSO Soothing Concentrate, 150 ml, 25,00 EUR
Moisturizing Lipstick, 4 g, 8,00 EUR
Saatavilla
Uriage XEMOSE C8+ on saatavilla apteekkiketjuista ja yksityisistä apteekeista kautta maan helmikuussa 2026.
Kuvat
https://www.bernerbrandbank.fi/l/W67jnbsxgVDQ
Lisätiedot
Paula Sundström, Brand Manager, paula.sundstrom@berner.fi
Kuva- ja tuotepyynnöt
Susanna Reijonen, Category Coordinator, susanna.reijonen@berner.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna ReijonenBerner Oysusanna.reijonen@berner.fi
