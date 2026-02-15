TPS:n hurja loppukiri yllätti mestarit
16.2.2026
F-liigan miesten sarjassa saatiin maanantaina yllätystulos, kun kahdeksantena ollut TPS yllätti Oilersin sen kotikaukalossa maalein 8-7. Palloseura nousi kolmannessa erässä kolmen maalin takamatkalta rinnalle ja ohi.
Alussa jo tappiolla 0-3 ollut sarjakärki Oilers näytti harjaavan rutiinivoiton kolmannen erän alussa, kun Waltteri Vesterinen ja Jesperi Lindfors muuttivat nopeasti yhden maalin kotijohdon jo lukemiksi 7-4. Sitten astui kuitenkin esiin TPS:n Kasperi Kulmala, joka syötti ensin Veikko Paajasen kaksi kavennusosumaa ja päätöserän puolivälissä vielä Eero Jalon tasoituksen. Turkulaisten kiri sai kruununsa viisi minuuttia ennen täyttä aikaa, kun Valtteri Molkka tarjoili upean määrämittaisen syötön ja maalille leikannut Jooa Höglund iski ratkaisupallon ohi Markus Laakson.
Veikko Paajasen maanantai-illan tehot olivat 3+1, Kasper Kulmalan 0+4 ja Eero Jalon 3+0.
Illan toisessa ottelussa OLS kaatoi Nurmossa Jymyn maalein 8-6. Oululaiset täräyttivät avauserään kunnon alkukiihdytyksen karkaamalla kuudessa ja puolessa minuutissa jo 4–1-johtoon, mutta pisteitä kipeästi kaipaava Jymy teki illasta vielä jännittävän. Se nousi kaksi kertaa maalin päähän eikä lannistunut edes OLS:n karatessa viisi minuuttia ennen loppua 7–4-johtoon. Kalle Vaarala maalin edestä ja Eemil Äijälä oikeasta siivestä kavensivat perättäisissä vaihdoissa syntyneillä osumilla tilanteeksi jo 6-7, mutta tasoitusta ei syntynyt edes kuudella viittä vastaan. Sen sijaan Joona Karjula pääsi viemään kuusi sekuntia ennen loppusummeria loppunumerot tyhjään verkkoon maalivahti Niko Tervon syötöstä.
Sarja jatkuu perjantaina Lempäälässä ottelulla Classic–OLS.
