Uusi Mavala Double-Brow -kulmaseerumi avaa portin raikkaaseen brändiuudistukseen

Kauneuden historian aikana kulmakarvat ovat olleet aina erityinen kiinnostuksen kohde, ja niiden trendimuoto on vaihdellut vuosikymmenten aikana ultranypityistä täyteläisen luonnollisiin. Nopeiden trendien mekka Tiktok tarjoaa aktiivisesti kulmille uutta testattavaa, mutta yhtäläisen huomion ansaitsee myös kulmakarvojen säilyminen hyvinvoivina.

Kulmakarvojen rakennetta heikentävät useat tekijät, kuten liian hankaava meikinpoisto, aktiivinen kulmakarvojen nyppiminen, hormonaaliset muutokset ja täyteaineet. Ulkoisten vaikutusten vuoksi kulmakarvat ansaitsevat erityistä huolenpitoa pysyäkseen elinvoimaisina.

Uusi Double-Brow -kulmaseerumi edistää tuuheutta, selkeälinjaisuutta ja sävyn syvyyttä

Raikkaan brändiuudistuksen aloittanut Mavala esittelee ratkaisuna kulmakarvojen hyvinvoinnin ja täyteläisen ulkomuodon ylläpitämiseksi uuden Double-Brow -kulmaseerumin, joka edistää kulmien kasvua, tuuheutta ja intensiivistä sävyä. Kulmaseerumi vaikuttaa kaikissa karvankasvun vaiheissa sekä vahvistaa kulmakarvojen kiinnittymistä ja karvojen keratiinirakennetta.

Kliiniset tutkimustulokset osoittivat Double-Brow- kulmaseerumin edistävän kulmien tuuheutta + 28 %, selkeälinjaisuutta + 24 % ja sävyn syvyyttä + 23 %. *

Patentoitu harjaspää on muotoiltu taidokkaasti tukemaan ihanteellista levitystä. 50 mikroharjasta sisältävä harjaspää takaa huipputarkan levityksen yltämällä kulmakarvojen juuriin asti. Läpinäkyvä seerumi imeytyy nopeasti, ja sopii käytettäväksi myös ennen meikkiä.

Avainraaka-aineiden keskiössä kasviperäiset eksosomit

Kurkuman varsisoluista uutetut mikroskooppiset kasviperäiset eksosomit toimivat solun ulkoisina viestinviejinä, joiden rooli on kuljettaa aktiiviset raaka-aineet ihosoluihin. Kasviperäisten eksosomien korkea peptidipitoisuus ja kohdennettu uudistava vaikutus aktivoi tehokkaasti kulmakarvojen kasvua ja tiheyttä.

Kasviperäisten eksosomien lisäksi koostumusta tähdittävät kulmakarvojen kiinnittymistä vahvistava peikonmähkäuute ja keratiinisynteesiä aktivoiva mastiksipistaasi.

Vaikutusta tukevat raaka-aineet

-Kaura & maapujo: aktivoivat melaniinisynteesiä syvemmän sävyn saavuttamiseksi

-Panthenoli: edistää kulmakarvojen kasvua ja lisää niiden luonnollista kiiltoa

-Luonnollinen silikoni: vahvistaa kulmakarvan tyviosan rakennetta

-Korealainen ginseng: lyhentää kulmakarvojen irtoamisvaihetta, mikä aktivoi kulmakarvojen kasvusykliä

Double-Brow -kulmaseerumi vaikuttaa kulmakarvojen kaikissa kasvuvaiheissa

Kulmakarvoja on rivistöä kohden yhteensä jopa 1000 kappaletta, joista jokainen karva elää oman elinkaarensa. Yhteensä noin neljä kuukautta kestävän kasvusyklin aikana Double-Brow vaikuttaa kaikissa kasvusyklin eri vaiheissa vaikuttamalla kulmakarvojen juuriin.

Syklin pääasiallisessa kasvuvaiheessa Double-Brow -kulmaseerumi tehostaa karvankasvua. Karvankasvu päättyy syklin lepovaiheessa, jonka kestoa kulmaseerumi lyhentää aktivoimalla karvatuppea. Irtoamisvaiheessa se vaikuttaa kulmakarvoihin edistämällä niiden kiinnittymistä, mikä ehkäisee karvojen irtoamista.

Harkittu koostumus ja pakkaus

Double-Brow -kulmaseerumin vaikutus perustuu 93 prosenttisesti raaka-aineisiin luonnollisesta alkuperästä, ja on dermatologien ja silmälääkärien testaama. Hellävarainen ja harkittu koostumus on lisäksi hajusteeton, väriaineeton ja alkoholiton.



Kulmaseerumin pullo on valmistettu 68 prosenttisesti kierrätetystä muovista. Kartonkipakkaus on FSC-sertifioitua materiaalia.

*Kliininen tutkimus: prosentit perustuvat 56 päivää kestäneeseen tutkimukseen, johon osallistui 22 vapaaehtoista. Osallistujilla oli harvat, ohuet tai hauraat kulmakarvat, ja he käyttivät Double-Brow-kulmaseerumia kahdesti päivässä.

Suositushinta

Double-Brow -kulmaseerumi, 4,5 ml, 24,00€

Saatavilla

Double-Brow Eyebrow Serum on saatavilla valikoiduista Prismoista ja K-Citymarketeista sekä yksityisiltä jälleenmyyjiltä.

Kuvat

https://www.bernerbrandbank.fi/l/JjsXkrckZtL6

Lisätiedot

Paula Sundström, Brand Manager, e-mail: paula.sundstrom@berner.fi

Kuvapyynnöt ja tuotenäytteet

Susanna Reijonen, Category Coordinator, e-mail: susanna.reijonen@berner.fi