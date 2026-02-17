Into Kustannus

Uutuuskirja herättelee pohtimaan Itämeren merkitystä ja tulevaisuutta

17.2.2026 10:15:00 EET | Into Kustannus | Tiedote

Jaa

Meribiologi Jessica Haapkylän Itämeri on ajankohtaisimmat asiantuntijatiedot sisältävä tarinallinen tietokirja kotimerestämme ja sen pelastamisesta. Kirja herättelee pohtimaan, miten tärkeää Itämeren hyvinvointi meille on ja miltä meremme tulevaisuus näyttää.

Jessica Haapkylä matkaa tutkimusalus Arandan kyydissä Itämeren-kierrokselle. Sukellukset rantavesissä osoittavat konkreettisesti, mitä pinnan alla on tapahtunut.
Jessica Haapkylä matkaa tutkimusalus Arandan kyydissä Itämeren-kierrokselle. Sukellukset rantavesissä osoittavat konkreettisesti, mitä pinnan alla on tapahtunut.

Vielä 1980-luvulla Itämeri oli niin kirkas, että Jessica Haapkylän isoisä pystyi rakentamaan lastenlapsilleen meren pohjaan sukellusradan. Näkyvyyttä riitti, ja toivo eli meren hyvinvoinnin suhteen. Nyt 2020-luvulla lähimeremme yllä on varjoja. Meri rehevöityy ja lämpenee, ja runsastuneiden sateiden vuoksi merivesi makeutuu, mikä aiheuttaa ongelmia suolaisempaan veteen tottuneille eliöille. Toki paljon hyvääkin on tapahtunut, ja mereen valuva ravinnekuorma on pienentynyt merkittävästi 50 viime vuoden aikana.

Tarinallinen tietokirja Itämeri kertoo ihmisistä ja elämästä Itämeren aalloilla ja pinnan alla. Kirja vie Jessica Haapkylän lapsuudenmaisemiin Porvoon edustalle Glosholmenin saarelle, jonka majakka toimi Tove Janssonille muumitalon esikuvana ja jonka etelärannalta saattoi nähdä Klovharun, Janssonin mökkiluodon. Nykyajassa Haapkylä matkaa tutkimusalus Arandan kyydissä Itämeren-kierrokselle, jonka aikana tutkitaan meren nykytilaa. Sukellukset rantavesissä osoittavat konkreettisesti, mitä Itämeren kuohujen kätköissä on tapahtunut.

Kirja on nyt saatavissa kaupoista ja e-kirjana lukuaikapalveluista.

Tilaa arvostelukappale

Jessica Haapkylä on sukellusta rakastava meribiologi, joka on kirjoittanut useita tietokirjoja merten tilasta ja suojelusta. Hän kiinnostui merestä jo lapsena snorklatessaan Porvoon saaristossa. Meribiologina hän on sukeltanut maailman trooppisissa merissä tutkien ilmastonmuutoksen vaikutuksia koralleihin. Haapkylän viimeisimpiä teoksia ovat Valtameret ja ilmastonmuutos (2022) sekä Merten jättiläinen (2023).

Avainsanat

Into Kustannuskirjakirjallisuusitämerimeretilmastonmuutos

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Jessica Haapkylä. Kuvaaja: Elina Nieppola
Jessica Haapkylä. Kuvaaja: Elina Nieppola
Lataa
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Into on itsenäinen kustantamo, joka julkaisee uutta avaavaa ja näkökulmia avartavaa laadukasta kirjallisuutta yksin ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Tutustu kevään 2026 katalogiimme tästä

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Into Kustannus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye