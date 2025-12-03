Suomen IPO-markkina heräämässä – listautuminen vaatii kuitenkin oikean hetken

Pääomasijoittajat ry:n tuoreen kyselyn mukaan 49 pääomasijoitustaustaisella yrityksellä nähdään potentiaalia listautua pörssiin seuraavan viiden vuoden aikana. Pörssin viimeaikainen hyvä vire ja onnistuneet uudet listautumiset vuonna 2025 ovat lisänneet luottamusta markkinaan. Esimerkiksi syksyllä pörssiin listautunut Framery kuului pääomasijoittajien potentiaalisiin listautujiin jo usean vuoden ajan.

”Vuosi 2025 oli vahva listautumisvuosi sekä globaalisti että Pohjoismaissa. Suomessa aktiviteettia vauhdittivat viisi listautumisantia, joista merkittävimpänä Frameryn, GRK Infran ja Posti Groupin listautumiset Nasdaq Helsinkiin. Ne vahvistivat Helsingin pörssin asemaa merkittävien yhtiöiden kotipaikkana ja lisäsivät sijoittajien kiinnostusta kotimaista markkinaa kohtaan. Yhdysvalloissa listautumista suunnittelevien yhtiöiden rekisteröintien määrä on kasvanut, ja Nasdaqin IPO Pulse -indeksit Yhdysvalloissa ja Ruotsissa ennakoivat listautumisaktiviteetin jatkuvan vahvana myös jatkossa. Suomen näkymät ovat edelleen positiiviset. Mikäli geopoliittiset jännitteet ja huolet globaalin talouden kehityksestä hellittävät ja markkinaolosuhteet paranevat, listautumisten odotetaan lisääntyvän laajasti myös täällä. Vuosi 2025 osoitti, että Helsingin pörssi on jälleen houkutteleva kasvualusta yhtiöille, ja odotamme aktiviteetin jatkuvan”, kertoo Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman.

Samalla kysely osoittaa, että listautumisikkuna ei ole auki kaikille. Kotimaan talouden hidas kehitys ja kuluttajakysynnän vaimea elpyminen toimivat edelleen jarruna osalle suunnitelluista listautumisista, vaikka osakemarkkina onkin piristynyt. Kyselyn perusteella ratkaisevassa roolissa ovat yhtiöiden kannattavuusnäkymät sekä valuaatiotasot, erityisesti teknologiayhtiöiden osalta.

Vakaa kasvu korostuu potentiaalisissa listautujissa

Suurin osa kyselyn potentiaalisista listautujista tarjoaa palveluita yrityksille, ja valtaosa listan yrityksistä sijaitsee Helsingissä. Yrityksillä on jo vakiintunut asema toimialallaan sekä kansainvälisyyttä tai potentiaalia siihen, ja ne kykenevät skaalautumaan sekä hyödyntämään toimialan murrosta.

Kyselyyn vastanneet pitävät tämänkaltaisia yrityksiä potentiaalisina listautujina seuraavan viiden vuoden aikana, sillä niiden liiketoiminta on ennustettavaa ja kasvu vakaata. Nopeammat ja riskipitoisemmat kasvutarinat jäävät toistaiseksi odottamaan parempaa markkinaikkunaa. Tämän vuoden 49 potentiaalisen listautujan joukosta 38 on ollut mukana listalla jo useamman vuoden ajan, ja ne voivat pian olla listautumiskypsiä.

”Pääomasijoitustaustaisissa yrityksissä on tehty pitkäjänteistä työtä listautumiskelpoisuuden eteen. Useat yhtiöt ovat jo pitkään täyttäneet listautumisen edellytykset, mutta ovat odottaneet markkinaa, joka tukee sekä yhtiön kasvua että omistajien irtautumista. Markkinan piristynyt vire on tässä mielessä rohkaisevaa, vaikka toimiva osakemarkkina ja reaalitalouden elpyminen ovat edelleen ratkaisevia tekijöitä”, sanoo Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Anne Horttanainen.

Liitteet: Potentiaaliset pörssilistautujat 2026-2030

Pääomasijoittajat ry julkaisee vuosittain listan pääomasijoittajien kohdeyrityksistä, joilla on potentiaalia listautua pörssiin. Listaa on kerätty suomalaisille pääomasijoittajille suunnatulla kyselyllä vuodesta 2016 alkaen, ja sen tarkoituksena on nostaa esiin listaamattomia yrityksiä, joille pääomasijoittajat näkevät pörssin mahdollisena seuraavana askeleena. Lopullinen listautumispäätös on aina monen tekijän summa.