Pitkän linjan bravidalainen Mika Hyväri nimitetty Bravidan Sisä-Suomen aluejohtajaksi

17.2.2026 11:59:28 EET | Bravida Finland Oy | Tiedote

Bravida Finland on nimittänyt Mika Hyvärin Sisä-Suomen aluejohtajaksi 9.3.2026 alkaen. Hyväri on työskennellyt Bravidalla lähes kymmenen vuoden ajan useissa vastuullisissa tehtävissä. Viimeksi hän on johtanut valtakunnallista sprinkleriyksikköä sekä toiminut Tampereen LV-urakointiyksikön vt. johtajana. Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa projektipäällikkönä.

Mika Hyväri Btavida Finland Oy
Sisä-Suomen aluejohtaja Mika Hyväri Bravida Finland Oy

Hyvärillä on laaja kokemus liiketoiminnan tuloksellisesta johtamisesta sekä talotekniikan ja teollisuuden palvelukokonaisuuksista, ja hänen työskentelyään ohjaa asiakaslähtöisyys.

”Mika on menestyksekkäästi johtanut sprinkleriyksikköä ja hänellä on vahvaa osaamista asiakastyöstä sekä liiketoiminnan kannattavuuden pitkäjänteisestä kehittämisestä. Meille Bravidalla on tärkeää, että henkilöstöllä on mahdollisuus kasvaa ja edetä urallaan. Mika on hieno esimerkki siitä, miten osaaminen ja määrätietoinen työ mahdollistavat etenemisen uusiin vastuutehtäviin. Toivotan Mikalle onnea ja menestystä uudessa roolissaan”, sanoo Bravida Finlandin toimitusjohtaja Marko Holopainen

Hyväri aloittaa uudessa tehtävässään innostunein mielin.

”Bravidalla työskentelee Sisä-Suomen alueella vahva joukko talotekniikan ja teollisuuden osaajia, ja palvelumme kattavat sekä perinteisen talotekniikan ratkaisut että vaativat teollisuuden projektit. Otan innolla vastaan mahdollisuuden lähteä kehittämään alueen toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa entistä asiakaslähtöisemmäksi ja kokonaisvaltaisemmaksi”, Hyväri kommentoi. 

Bravidan Sisä-Suomen alue koostuu 9 yksiköstä, jotka tarjoavat talotekniikan ja teollisuuden urakointi- ja huoltopalveluja Sisä-Suomen alueella. Alueeseen kuuluvat lisäksi myös valtakunnallisesti toimivat sprinkleri- ja automaatioyksiköt.

Lisätietoa:

Marko Holopainen
Toimitusjohtaja
Bravida Finland Oy
marko.holopainen@bravida.fi
Puh: +358 40 045 8158

