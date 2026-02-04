Pitkän linjan bravidalainen Mika Hyväri nimitetty Bravidan Sisä-Suomen aluejohtajaksi

Hyvärillä on laaja kokemus liiketoiminnan tuloksellisesta johtamisesta sekä talotekniikan ja teollisuuden palvelukokonaisuuksista, ja hänen työskentelyään ohjaa asiakaslähtöisyys.

”Mika on menestyksekkäästi johtanut sprinkleriyksikköä ja hänellä on vahvaa osaamista asiakastyöstä sekä liiketoiminnan kannattavuuden pitkäjänteisestä kehittämisestä. Meille Bravidalla on tärkeää, että henkilöstöllä on mahdollisuus kasvaa ja edetä urallaan. Mika on hieno esimerkki siitä, miten osaaminen ja määrätietoinen työ mahdollistavat etenemisen uusiin vastuutehtäviin. Toivotan Mikalle onnea ja menestystä uudessa roolissaan”, sanoo Bravida Finlandin toimitusjohtaja Marko Holopainen.

Hyväri aloittaa uudessa tehtävässään innostunein mielin.

”Bravidalla työskentelee Sisä-Suomen alueella vahva joukko talotekniikan ja teollisuuden osaajia, ja palvelumme kattavat sekä perinteisen talotekniikan ratkaisut että vaativat teollisuuden projektit. Otan innolla vastaan mahdollisuuden lähteä kehittämään alueen toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa entistä asiakaslähtöisemmäksi ja kokonaisvaltaisemmaksi”, Hyväri kommentoi.

Bravidan Sisä-Suomen alue koostuu 9 yksiköstä, jotka tarjoavat talotekniikan ja teollisuuden urakointi- ja huoltopalveluja Sisä-Suomen alueella. Alueeseen kuuluvat lisäksi myös valtakunnallisesti toimivat sprinkleri- ja automaatioyksiköt.

Marko Holopainen

Toimitusjohtaja

Bravida Finland Oy

marko.holopainen@bravida.fi

Puh: +358 40 045 8158