Nuori, hae opiskelupaikkaa – se voi vaikuttaa myös mahdollisuuteesi saada työttömyystukea
18.2.2026 09:15:00 EET | Kela/FPA | Tiedote
Opiskelupaikan hakeminen on paitsi tärkeä mahdollisuus jatkaa opintoja ja parantaa työllistymismahdollisuuksia, myös hetki varmistaa oikeutesi työttömyystukeen.
Oletko alle 25-vuotias, etkä ole hankkinut peruskoulun tai lukion jälkeen sellaista koulutusta, joka antaa ammatillisia valmiuksia ja johtaa tutkintoon? Nyt on erityisen tärkeää, että haet vähintään kahteen sellaiseen koulutukseen. Hakukohteiksi käyvät myös esimerkiksi tietyt kansanopistossa tai liikunnan koulutuskeskuksessa järjestettävät koulutukset.
Jos et saa opiskelupaikkaa ja haet työttömyystukea, työllisyyspalvelut selvittää, mihin koulutuksiin olet hakenut. Jos olet ilman pätevää syytä jättänyt hakematta vähintään kahteen vaadittavaan koulutukseen, menetät oikeutesi työttömyystukeen toistaiseksi.
Opiskelupaikkaa voi hakea esimerkiksi kevään yhteishaussa. Kevään yhteishaku lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen on 17.2.–17.3.2026. Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku on 10.–24.3.2026. Muitakin hakumahdollisuuksia on – esimerkiksi ammatilliselle puolelle haetaan usein jatkuvassa haussa.
Myös toimeentulotukesi perusosaa voidaan alentaa
Jos et hae opiskelupaikkaa ja menetät tämän vuoksi oikeutesi työttömyystukeen, tällä on vaikutuksia myös toimeentulotukeen. Toimeentulotukesi perusosaa voidaan alentaa ensimmäisen kuukauden ajalta 20 % ja seuraavilta kuukausilta 40 %. Perusosan alentaminen voi jatkua niin kauan, kunnes oikeutesi työttömyystukeen palautuu tai et ole enää työtön, mutta enintään yhteensä 6 kuukauden ajan.
Mitä sinun kannattaa tehdä?
- Hae vähintään kahta vaadittua opiskelupaikkaa. Osallistu pääsykokeisiin ja muihin hakemiseen liittyviin tilaisuuksiin.
- Ota sinulle tarjottu opiskelupaikka vastaan ja aloita opinnot. Älä keskeytä opintoja ilman pätevää syytä.
- Ilmoittaudu työllisyyspalveluihin työnhakijaksi heti kevätlukukauden päätteeksi, jotta mahdollinen työttömyystuen odotusaika alkaa kulua ja sinulle voidaan tehdä työllistymis- ja opiskelusuunnitelma, jos et saa opiskelupaikkaa tai töitä.
- Jos olet epävarma tilanteestasi, ota yhteyttä työllisyyspalveluihin (tyomarkkinatori.fi). Voit aina olla myös yhteydessä Kelaan.
Lisätietoa asiakkaille
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
